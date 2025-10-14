search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Trump promite că după acordul Israel-Hamas își va concentra eforturile pe conflictul din Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 13 octombrie că intenționează să se concentreze pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei după ce va stabili un acord de pace între Israel și Hamas.

Trump a anunțat că își va concentra eforturile pe încheierea războiului din Ucraina FOTO Profimedia
Trump a anunțat că își va concentra eforturile pe încheierea războiului din Ucraina FOTO Profimedia

Declarația vine în contextul în care negocierile de pace dintre Moscova și Kiev rămân blocate, după ce președintele rus Vladimir Putin a respins practic discuțiile directe cu președintele Volodimir Zelenski — o inițiativă pe care Trump a susținut-o personal, notează Kyiv Independent.

„Ar fi grozav dacă am putea încheia un acord de pace cu (Iran)... Mai întâi trebuie să terminăm cu Rusia”, a spus Trump în discursul său ținut în Knesset, legislativul Israelului. „Să ne concentrăm mai întâi pe Rusia.”

Hamas a eliberat toți cei 20 de ostatici israelieni rămași în viață pe 13 octombrie, ca parte a unui acord de pace în Gaza. Mișcarea face parte dintr-un acord intermediat de SUA pentru a pune capăt războiului Israel-Hamas din Gaza, care durează din octombrie 2023.

Vorbind despre cei implicați în încheierea acordului Israel-Hamas, Trump l-a menționat pe trimisul special al SUA Steve Witkoff, care a încercat, de asemenea, să negocieze un acord de pace cu Putin. Witkoff s-a întâlnit de mai multe ori cu liderul rus.

Trump a povestit că, atunci când Witkoff s-a întâlnit cu Putin, el a sunat după o jumătate de oră de la începerea discuției, așteptându-se ca întâlnirea să fie încheiată. Totuși, i s-a spus că era încă în desfășurare.

„În cinci ore a ieșit. I-am zis: «Ce naiba ați putut vorbi timp de cinci ore?» Iar el mi-a răspuns: «doar multe lucruri interesante». Dar nu poți vorbi timp de cinci (ore)”, a spus Trump.

Președintele SUA a spus că, la acea vreme, Witkoff „nu avea nicio idee despre Rusia, nu știa prea multe despre Putin, nu știa prea multe despre politică”, dar avea „acea calitate” pe care Trump o căuta.

Kremlinul a salutat schimbarea de accent a lui Trump către încheierea războiului din Ucraina, lăudându-l pe Witkoff drept un negociator „eficient”.

„Îl cunoaștem deja bine pe domnul Witkoff. Este eficient — și-a demonstrat eficiența în Orientul Mijlociu”, a declarat pe 14 octombrie purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Sperăm că talentele lui vor continua să contribuie și pe direcția ucraineană”, a adăugat el, afirmând că Moscova rămâne deschisă unei soluții pașnice a războiului.

Abordarea de negociere a lui Witkoff a fost criticată deoarece a repetat frecvent narațiunile lui Putin, neavând, potrivit relatărilor, o înțelegere clară a poziției Ucrainei.

Comentariile vin la aproape două luni după ce Trump și Putin s-au întâlnit în Alaska pentru a discuta o soluție de pace la războiul Rusiei împotriva Ucrainei și o cooperare mai amplă — prima lor întâlnire de când Trump a revenit la Casa Albă.

Deși Trump a promis că va organiza discuții directe între Zelenski și Putin, nu s-a ajuns la niciun acord.

Zelenski a respins invitația lui Putin de a se întâlni la Moscova, spunând că este imposibil cât timp Rusia bombardează Ucraina, dar a repetat că este pregătit să se întâlnească cu liderul rus pe teren neutru.

Bloomberg a relatat, citând mai multe surse, că întâlnirea cu Trump l-a convins pe Putin că poate intensifica atacurile aeriene asupra Ucrainei fără să se confrunte cu o reacție serioasă din partea Washingtonului.

Trump și-a înăsprit recent tonul față de Rusia, spunând în septembrie că Ucraina ar putea câștiga războiul și recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei.

Washingtonul ia în calcul și trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk cu o rază de până la 2.500 de kilometri (1.550 de mile) Ucrainei, ceea ce ar permite lovirea adâncă în teritoriul rus.

Putin a avertizat că un astfel de pas — care ar permite Kievului să lovească Uralii și părți din Siberia — ar marca „o nouă etapă a escaladării” și ar putea submina orice progres realizat în relațiile SUA-Rusia.

Trump a declarat pe 12 octombrie că este pregătit să trimită Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, dar intenționează să discute mai întâi subiectul cu Putin.

SUA

