Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Foto Rusia a lovit cu bombe cu planare un spital civil din Harkov

Război în Ucraina
Rusia a lansat noi atacuri asupra rețelei energetice a Ucrainei în noaptea de 13-14 octombrie, fiind afectate în special regiunea Kirovohrad și Harkov. O bombă cu planare a lovit un spital din Harkov, rănind șase persoane și determinând evacuarea a peste 100 de pacienți, relatează Euromaidan Press.

Rusia a vizat un spital civil din Harkov FOTO EPA-EFE
Rusia a vizat un spital civil din Harkov FOTO EPA-EFE

Totodată, au fost raportate pene de curent și perturbări ale transportului. 62 de civili au fost răniți în regiunea Harkov în ultimele 24 de ore. 

În seara de 13 octombrie, Rusia a vizat orașul Harkov cu drone și bombe ghidate. Șeful regiunii Harkov, Oleh Siniehubov, a anunțat după miezul nopții că forțele ruse au atacat un spital din districtul Saltivski. Șase persoane au fost rănite. Rusia a vizat, de asemenea, infrastructura de urgență. Potrivit unei actualizari ulterioare, Rusia a atacat regiunea Harkov cu două bombe ghidate KAB, 17 drone cu rază lungă de acțiune și patru drone FPV.

Ministerul de Interne al Ucrainei a declarat că o bombă cu planate a lovit complexul spitalului, rănind șase persoane și provocând reacții acute de stres la 57 de pacienți. Toți pacienții au fost relocați.

Rusia a vizat un spital civil din Harkov FOTO EPA-EFE
Rusia a vizat un spital civil din Harkov FOTO EPA-EFE

Directorul medical Oleksii Dotsenko a declarat pentru Suspilne că, în momentul atacului, peste 100 de pacienți se aflau în interiorul clădirii.

„La primul și al doilea etaj erau 76 de pacienți și la al treilea 37 sau 38”, a spus el. „Există răniți, dar nu grav. Toți au fost mutați în clădirea principală a spitalului. 

El a adăugat că ferestrele au fost sparte, mobilierul și ușile au fost distruse, iar o secție recent renovată a fost avariată.

Forțele aeriene au interceptat 69 de drone din 96

Marți, Forțele Aeriene au relatat că Rusia a lansat 96 de drone în cursul nopții, majoritatea Shahed, dar și Gerbera.

Conform declarației oficiale, apărarea ucraineană a doborât sau a bruiat 69 de drone în nordul, sudul, estul și centrul țării.

30.000 de locuitori din Harkov au rămas fără curent

30.000 de locuitori din trei districte au rămas fără electricitate în urma atacurilor rusești, au declarat oficiali locali.

Primarul Ihor Terehov, intervievat la televiziunea locală, a declarat că trei bombe au avariat un spital și au lovit linii electrice.

„Din păcate, spitalul a fost destul de grav avariat și înăuntru se aflau pacienți. Patru persoane au fost rănite în diferite grade și aproximativ 200 de ferestre au fost sparte”, a declarat Terekhov.

„Atacurile vizează în general ținte energetice - generarea și transportul energiei, rețeaua electrică. Obiectivul este de a opri funcționarea rețelei de transport energetic.”

Un atac masiv asupra Kievului și a altor centre urbane, săptămâna trecută, a lăsat peste un milion de gospodării și afaceri temporar fără curent electric în întreaga țară. De asemenea, aprovizionarea cu apă a fost întreruptă.

În ultimele săptămâni, forțele rusești și-au concentrat atacurile asupra unor ținte asociate cu rețeaua electrică și industria gazelor din Ucraina, pe măsură ce se apropie iarna, relatează Reuters.

