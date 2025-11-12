Rusia se declară pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul: „Mingea este în terenul ucrainean”

Rusia și-a exprimat disponibilitatea de a relua negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul, a declarat miercuri, 12 noiembrie, oficialul Aleksei Polisciuk de la Ministerul rus de Externe. Potrivit lui Polisciuk, oficialii turci au solicitat în mod repetat reluarea discuțiilor, iar „mingea este în terenul ucrainean”.

„Echipa rusă este pregătită pentru acest lucru (n.r. reluarea negocierilor de pace), mingea este în terenul ucrainean”, a spus el.

Aleksei Polisciuk a mai susținut, într-un interviu pentru agenția rusă TASS, citat de Reuters, că la summitul Trump-Putin din Alaska, președintele american ar fi acceptat condițiile teritoriale formulate de Moscova pentru a facilita un armistițiu.

Potrivit declarațiilor lui Polisciuk, acordurile nu pun însă în discuție apartenența Crimeei, Donbasului și Novorossiei la Rusia, ceea ce sugerează că Moscova solicită mai mult teritoriu decât controlează în prezent.

Între timp, Ucraina respinge afirmațiile Kremlinului potrivit cărora ar fi responsabilă pentru blocarea procesului de pace. Ultimele discuții față în față între cele două părți au avut loc pe 23 iulie la Istanbul, când partea ucraineană propusese o întâlnire în august între președinții Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Kremlinul a acceptat inițial o întâlnire, dar numai la Moscova, condiție respinsă de Kiev.

În interviu, Polisciuk a reiterat condițiile maximaliste ale Rusiei:

„De asemenea, este important să ne amintim că problema teritorială face parte din pachetul de soluţionare. Am spus de multe ori că pentru noi nu teritoriile sunt importante, ci oamenii. Este necesar să se elimine cauzele primare ale conflictului, readucând Ucraina la originea statalităţii sale de la începutul anilor 1990. Şi anume, să se obţină încetarea discriminării și restabilirea drepturilor omului în Ucraina, în primul rând ale cetăţenilor ruși şi ale vorbitorilor de limbă rusă, renunţarea la neonazism, revenirea la statutul neutru, nealiniat şi fără arme nucleare”.

În prezent, Rusia controlează aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei. Crimeea a fost anexată unilateral în 2014, iar în urma invaziei din februarie 2022, Moscova a declarat regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie drept teritorii ruse, deși nu le controlează în totalitate.