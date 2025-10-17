Video Atac devastator în Crimeea: dronele ucrainene au incendiat un depozit de petrol rusesc

Un atac cu drone al forțelor ucrainene a vizat un depozit de petrol și o instalație industrială din Crimeea ocupată, provocând un incendiu de mari proporții. În timpul operațiunii, apărarea aeriană rusă ar fi doborât din greșeală un avion propriu de vânătoare.

Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au confirmat că, în noaptea de 17 octombrie, un atac cu drone a lovit un depozit de petrol și o instalație industrială aflate în apropierea bazei aeriene ruse Gvardeiskoie din Crimeea ocupată.

„Rezultatul acțiunilor de succes ale Forțelor Speciale de Operațiuni ale Ucrainei este distrugerea depozitului de petrol din satul Gvardiiskîi”, se arată într-un comunicat postat pe rețelele de socializare.

Un videoclip publicat de Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei pe Telegram arată momentul impactului urmat de un incendiu masiv, cu flăcări care se ridică deasupra instalației.

Atacuri multiple asupra țintelor ruse

Potrivit autorităților de la Kiev, atacul face parte dintr-o operațiune ucraineană mai amplă, în cadrul căreia au fost vizate mai multe obiective militare rusești, atât în teritoriile ocupate, cât și pe teritoriul Federației Ruse.

Canalul Telegram Crimean Wind a relatat despre explozii și un incendiu în zonă, publicând imagini care confirmă că infrastructura de combustibil a fost cuprinsă de flăcări.

Rusia și-a doborât propriul avion

În timpul ripostei la atacul cu drone, apărarea aeriană rusă ar fi doborât din greșeală un avion de vânătoare Su-30SM deasupra nord-vestului Crimeei, a declarat purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenchuk.

„Comunicațiile radio interceptate sugerează că pilotul a murit după ce ambele motoare au luat foc”, a adăugat acesta.

Explozii și în alte regiuni

Atacurile ucrainene ar fi vizat și infrastructura militară din Donețkul ocupat, unde s-au auzit explozii, în timp ce apărarea aeriană rusă a fost activată la Soci, oraș situat la aproximativ 400 de kilometri de granița cu Ucraina.

Ca urmare a incidentelor, peste zece aeroporturi din Rusia și-au suspendat temporar operațiunile.