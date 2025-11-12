search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Economia de război a Rusiei, pe butuci. Ce resurse mai are Moscova pentru a continua războiul

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia se confruntă cu o criză bugetară în toată regula, iar mașinăria de război înghite bani care nu mai există decât pe hârtie, apreciază experți în economie consultați de Kyiv Independent.

putin profimedia jpg

„Pentru a menține mașinăria militară în funcțiune în acest fel, este nevoie de mult mai mulți bani - și pur și simplu nu există”, a apreciat politicianul rus de opoziție Vladimir Milov, autorul unui raport pentru grupul de experți Fundația Rusia Liberă.

Deficitul bugetar este „cea mai gravă problemă economică și politico-economică a Rusiei”, apreciază și Vladimir Dubrovski, economist senior la Centrul pentru Cercetări Sociale și Economice din Ucraina

Rusia a avur șapte ani consecutivi de deficit bugetar ridicat (peste 2%) - o serie nemaivăzută din 1999, potrivit raportului. Guvernul rus a renunțat oficial la obiectivul de a menține deficitul sub 1% din PIB.

Pentru anul 2025, deficitul proiectat a fost majorat cu 0,5%, până 2,6%. Guvernul se așteaptă ca deficitul din 2026 să scadă la 1,6% din PIB, dar analiștii estimează că această proiecție este probabil nerealistă.

Rusia prognonează un deficit destul de mare în 2025 și se așteaptă ca acesta să scadă în 2025, „dar aceste cifre sunt doar iluzii”, a declarat Benjamin Hilgenstock, șeful departamentului de cercetare și strategie macroeconomică de la Institutul KSE, precizând că acestea sunt subestimate.

„Dacă războiul continuă, deficitul va crește aproape cert în mod semnificativ, așa cum s-a mai întâmplat”, a declarat el pentru Kyiv Independent. „Mai mult, această estimare nu ia în calcul  impactul potențial al viitoarelor sancțiuni economice”.

Hilgenstock a adăugat că, în orice caz, un deficit de 2-3% din PIB este „mult pentru Rusia, întrucât nu are acces la finanțare precum țările normale”.

Astfel, Moscova depinde de împrumuturile interne și de rezervele limitate de bani, după ce activele de 300 de miliarde de dolari ale Băncii Centrale au fost înghețate de Occident.

Nu poate obține un împrumut nici de la China, care a refuzat să ofere împrumuturi guvernamentale.

Un război tot mai scump

Kremlinul a fost  obligat— cel puțin pe hârtie — să limiteze creșterile suplimentare ale cheltuielilor militare pentru a-și ține balanța contabilă sub control. Moscova publică însă doar proiecții, nu și cifre reale privind cheltuielile.

De pildă, potrivit proiectului de buget pentru perioada 2026-2028, cheltuielile pentru apărare vor scădea ca pondere din PIB - de la 6,3% în 2025 la 5,5% în 2026 și 2027, respectiv 4,7% în 2028.

„Complexul militar-industrial se confruntă cu greutăți financiare. Menținerea funcționării chiar și în ritmul actual - fără reducerile suplimentare pe care le-am văzut - devine din ce în ce mai dificilă”, apreciază Milov. 

Aceste cifre arată că Rusia își permite un război la scară redusă,, dar nici acesta pentru multă vreme.

Faza actuală a războiului „nu este foarte intensă” în ceea ce privește utilizarea echipamentului militar, precum tancurile, bazându-se în principal pe atacuri cu drone, atacuri cu rachete și ofensive localizate.

Tăierea bonusurilor la recrutare în mai multe regiuni mari reflectă criza bugetară mai amplă a Rusiei, a notat Milov.

Rusia rămâne fără opțiuni

Cum rutele tradiționale de finanțare sunt inaccesibile, opțiunile Rusiei de a-și finanța deficitul bugetar sunt limitate: lichiditățile din fondul suveran au scăzut la 4,2 trilioane de ruble (50 de miliarde de dolari), mult sub deficitul de 5,7 trilioane de ruble (70 de miliarde de dolari) așteptat doar pentru 2025.

Împrumuturile interne prin intermediul obligațiunilor de stat sunt, de asemenea, imposibile în condițiile actuale, dat fiind că randamentele obligațiunilor pe 10 ani depășesc 15%.

Rusia a majorat taxele și a mărit TVA-ul, dar aceste venituri acoperă doar o mică parte din necesar, astfel că singura opțiune rămasă este emisiunea monetară.

„Împrumuturile interne la scară largă ar deprima și mai mult economia și le-ar aminti imediat elitelor ruse de dezastruosul colaps financiar din 1998, care a fost provocat de același tip de finanțare deficitară la rate ridicate ale dobânzii”, a declarat Dubrovski.

Cum poate Occidentul să strângă cu ușa Rusia

Potrivit lui Milov, criza economică și bugetară care se adâncește în Rusia este o consecință directă a sancțiunilor occidentale.

Astfel că ce poate face Europa este să renunțe în mod accelerat la importurile energetice rusești - reducându-le la 0 până în 2028.

„Acest lucru este extrem de important”, a spus el, adăugând că livrările de gaze către Slovacia și Ungaria , precum și exporturile de GNL către Europa de Vest, rămân printre principalele surse de venit ale Gazprom.

„Aceste livrări aduc Gazpromului peste jumătate din profitul său total”, a declarat Milov.

Vasili Astrov, economist senior la Institutul de Studii Economice Internaționale din Viena, consideră că înrăutățirea performanței fiscale a Rusiei în acest an a avut la bază doi factori - prețurile globale mai mici pentru petrol și o rublă supraevaluată.

Alți experți consideră că plafonarea prețului petrolului  este cea mai semnificativă măsură împotriva Rusiei, și aceasta nu a intrat încă pe deplin în vigoare.

Milov a subliniat că sancțiunile occidentale - nu o singură „măsură magică”, ci mai degrabă un sistem complex de restricții - funcționează.

„Inflația și ratele dobânzilor ridicate sunt, firește, un produs direct al sancțiunilor”, conchide expertul.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
digi24.ro
image
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
gandul.ro
image
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
mediafax.ro
image
Câștigătorul Asia Express și-a cumpărat o bijuterie de aur de un kilogram: „A zis că îi place să se uite lumea la el”
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al fostului Președinte al României
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
La ce temperatura trebuie să funcționeze centrala pe lemne? Gradele pentru retur şi în camera de ardere
playtech.ro
image
Cel mai important ziar de sport din Portugalia a reacționat după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova! „Revine”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un pensionar, în București! Autoritățile au descins la locuința lui
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Vești de ultim moment despre Horia Moculescu! Nidia, fiica compozitorului, confirmă: „Starea lui...”
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Se recalculează pensiile și încep plățile. Anunțul mult așteptat de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Ce pui în farfurie, ca să ai, și la peste 50 de ani, silueta Loredanei Groza, numită și Jennifer Lopez de România: „Zahărul îmbătrânește”. Cu ce înlocuim pâinea?
click.ro
Kate și Camilla de Ziua Comemorării, 2025, cu maci la rever, Profimedia (2) jpg
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Mezinul regal rătăcitor s-a maturizat: lui Harry îi e dor de William. Cum va reacționa viitorul rege, va fi ”Înțeleptul” și de data asta?

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!