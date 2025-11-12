search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă" care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își regizează zilnic prezențele publice liderul de la Kremlin

Publicat:

Frica i-a devenit sistem de guvernare. Vladimir Putin, liderul care a transformat Rusia într-o fortăreață, pare să-și fi ridicat și propria realitate paralelă: birouri identice, construite pentru a crea iluzia că se află la Moscova, când, de fapt, se ascunde la sute de kilometri distanță de frica rachetelor ucrainene.

Putin are birouri identice la Kremlin, Valdai si SOci/FOTO:X
Putin are birouri identice la Kremlin, Valdai si SOci/FOTO:X

Zvonurile privind utilizarea mai multor dubluri, degustători de mâncare și a unui tren blindat special echipat pentru uz personal îl urmăresc de mult timp.

Acum, potrivit unei investigații publicate de platforma rusă Sistema, liderul rus ar fi mers și mai departe: două replici ale biroului său oficial de la reședința Novo-Ogariovo au fost amenajate în Soci și la Valdai, pentru a-i permite să pară oriunde dorește, oricând dorește.

birou putin3 jpg

Fotografiile și înregistrările analizate arată diferențe subtile între cele trei birouri: înălțimea lambriurilor din spatele biroului, poziția întrerupătoarelor, forma mânerelelor de la uși sau modelele tăvilor de pe birou. Nimic spectaculos, dar suficient pentru ochiul atent al cercetătorilor, care au comparat peste 700 de filmări oficiale ale lui Putin, multe etichetate ca fiind „de la Novo-Ogariovo”. În realitate, spun ei, majoritatea au fost filmate la Valdai, reședința din pădure preferată de liderul rus.

În ultimii ani, prezențele sale publice la Moscova s-au rărit drastic. După declanșarea războiului din Ucraina, în februarie 2022, Putin s-a retras la Valdai, unde, potrivit surselor, trăiesc și Alina Kabaeva și copiii lor. Când invazia s-a împotmolit, s-a mutat temporar la Soci, pentru „a lua aer de mare”, după cum glumeau ironic comentatorii ruși.

Fiecare dintre aceste reședințe este prevăzută cu buncăre subterane și protecție antiaeriană. „La Valdai e mai sigur”, explică politologul Konstantin Gaaze, citat de Sistema. „Relieful e favorabil, pădurea ascunde totul, iar sistemele Panțir pot fi amplasate fără să dea prost în poze. Pe turnurile Kremlinului, în schimb, ar arăta ridicol.”

Gaaze compară izolarea și mania de securitate a lui Putin cu paranoia lui Saddam Hussein: „Nu mai e vorba de un lider carismatic, ci de unul care se ascunde de propria țară. Sistemul lui seamănă tot mai mult cu cel al dictatorilor de odinioară.”

putin birouri2 jpg

În fața camerelor de filmat, Putin apare în același decor bej, cu drapele și ceasuri aurite, vorbind despre „stabilitate” și „patriotism”. În spatele imaginii, însă, se află un joc de oglinzi, birouri identice și decoruri de filmare. Oficialii și echipele televiziunii de stat sunt obligați să păstreze secretul locului real al filmărilor — iar etichetele „filmare la Novo-Ogariovo” ascund adesea un alt adevăr: ședințele au loc la Soci sau Valdai.

Din ianuarie 2025, spun sursele Sistema, Putin ar fi încetat complet să folosească biroul autentic din regiunea Moscovei. Doar o dată, anul acesta, s-ar fi întors acolo — pentru o întâlnire televizată cu liderii partidelor parlamentare și pentru o înregistrare festivă difuzată la concursul muzical „Intervision”.

În rest, președintele Rusiei conduce țara dintr-un decor copiat la milimetru, protejat de pădure și de frica de moarte. Un tablou perfect pentru o putere care și-a construit întreaga stabilitate pe iluzie.

Rusia

