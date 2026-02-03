Rusia se declară pregătită pentru o lume fără limite pentru armele nucleare după expirarea tratatului New START

Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite în controlul armamentului nuclear, după ce tratatul New START expiră la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat marți principalul reprezentant rus pentru controlul armamentului.

Cu excepția cazului în care Moscova și Washingtonul ajung la o înțelegere bilaterală de ultim moment de un anumit tip, tratatul „New START”, semnat în 2010 de președintele SUA Barack Obama și președintele rus Dmitri Medvedev, va expira pe 5 februarie.

„Lipsa unui răspuns este, de asemenea, un răspuns”, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat de Reuters. El a făcut comentariile în timpul unei vizite la Beijing, referindu-se la ceea ce el a afirmat că este absența unui răspuns din partea Washingtonului la propunerile rusești de prelungire a limitelor prevăzute de New START.

Riabkov a subliniat că Rusia este pregătită pentru noua realitate în care cele mai mari două puteri nucleare ale lumii nu vor avea limite, pentru prima dată după decenii.

El a mai declarat că Rusia sprijină poziția Chinei în privința controlului armamentelor. Referindu-se la Iran, acesta a spus că propunerile Statelor Unite către Teheran sunt echivalente cu niște ultimatumuri.

De asemenea, a afirmat că, dacă SUA vor instala sisteme de apărare antirachetă în număr mare în Groenlanda, atunci Rusia va fi nevoită să ia „măsuri compensatorii” în sfera sa militară.

Ce este tratatul New START

Semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev, tratatul New START stabilește limite stricte pentru armele nucleare strategice ale celor două state, respectiv sistemele care ar putea fi folosite în cazul unui conflict nuclear.

Acordul plafonează numărul focoaselor nucleare strategice desfășurate la 1.550 pentru fiecare parte și limitează la 700 numărul rachetelor balistice lansate de la sol, de pe submarine și al bombardierelor capabile să le transporte.

New START este ultimul acord rămas în vigoare dintr-o serie de tratate semnate încă din anii 1970, care au contribuit, timp de decenii, la menținerea unui echilibru nuclear relativ stabil între Moscova și Washington, chiar și în perioade marcate de tensiuni internaționale severe.

Președintele Donald Trump a declarat recent pentru presa americană că, „dacă expiră, atunci expiră”, subliniind că preferă înlocuirea acestuia cu un acord mai ambițios, care să includă și China.

Susținătorii controlului armamentului se tem, însă, că cele două mari puteri nucleare ale lumii vor începe să desfășoare focoase strategice peste limitele pactului după expirarea acestuia pe 5 februarie, accelerând erodarea regimului global de control al armamentului, potrivit Reuters.