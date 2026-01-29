Propunerea SUA pentru Groenlanda: noi baze, un Dom de Aur și extinderea libertății operaționale a SUA

Jeff Landry, emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda, a prezentat elementele cheie ale unei propuneri a SUA către Danemarca privind Groenlanda, inclusiv posibile noi baze, extinderea libertății operaționale a SUA și un „Dom de Aur” deasupra insulei arctice, informează joi dpa.

Landry a scris într-un eseu pentru New York Times publicat joi, că nu poate oferi detalii despre posibilul acord-cadru pentru Groenlanda.

„Cadrul se bazează pe acordurile de apărare din 1941 și 1951 dintre Statele Unite și Danemarca și ar spori securitatea americană, pe cea a NATO și a Groenlandei și ar reafirma obligații de apărare transatlantice de lungă durată”, a adăugat emisarul special

Acordul din 1951 oferă deja SUA o marjă militară considerabilă pe insula care aparține Danemarcei, țară membră NATO.

Statele Unite administrează în prezent doar o singură bază militară pe teritoriu, baza spațială Pituffik situată în nord-vestul insulei.

Presiunile lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, exercitate de la începutul anului, au generat tensiuni în relația SUA cu Copenhaga și cu alte state europene.

În prezent au loc negocieri între SUA, Danemarca și Groenlanda pentru a găsi o soluție la criză.

„S-ar asigura că Statele Unite, nu adversarii săi, stabilesc regulile”

Un posibil acord ar putea facilita desfășurarea unor sisteme avansate de apărare antirachetă, precum „Domul de Aur” al SUA, și ar putea contracara influența ostilă a Chinei și a Rusiei, a continuat Landry, care a susținut că măsurile planificate nu sunt de natură „provocatoare”, ci „preventivă”.

„Ei s-ar asigura că Statele Unite, nu adversarii săi, stabilesc regulile într-una din regiunile cu cele mai importante consecințe strategice în mod permanent”, a scris Jeff Landry în articolul apărut în New York Times.