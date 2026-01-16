Delirul belicos al unui consilier de la Kremlin: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă. Este o pacoste enervantă”. Amenință cu lovituri nucleare

Un consilier al administrației ruse a avertizat că Moscova ar putea lansa o lovitură nucleară asupra Germaniei sau Marii Britanii în următorii unu‑doi ani pentru a „pedepsi” Europa, întrucât continuă să ajute Ucraina.

„Alegerea mea ar fi Marea Britanie și Germania”, a spus Serghei Karaganov într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, răspunzând la întrebarea privind țările care ar putea deveni ținta unui atac nuclear al Federației Ruse, scrie Moscow Times.

„Mă rog Celui Preaînalt ca acest lucru să nu se întâmple. Dar Germania ar trebui să fie prima, pentru că Germania este sursa celor mai rele povești din istoria Europei.”

Discuția privind posibilul atac nuclear a venit după întrebarea jurnalistului referitoare la consecințele pentru Europa în cazul în care președintele Vladimir Putin ar fi asasinat de ucraineni sau europeni.

„Atunci, desigur, ar însemna că am pedepsi, sperăm nu Statele Unite, dar Europa trebuie ștearsă de pe hartă. Ar trebui să fie ștearsă de pe harta geopolitică și geostrategică, pentru că este o pacoste enervantă”, a declarat Karaganov.

El a precizat că un atac nuclear asupra Europei ar putea avea loc în decurs de doi ani dacă „nu pun capăt acestui război lipsit de sens și instabilității din și din jurul Ucrainei” și că un astfel de atac ar fi precedat de lovituri cu arme convenționale.

„Folosirea armelor nucleare este un păcat mare și nu vreau ca Rusia să comită un păcat atât de grav. Dar, dacă este necesar, trebuie să eliminăm amenințarea europeană la adresa umanității”, a subliniat interlocutorul lui Carlson.

În octombrie 2024, Karaganov declara că armele nucleare aflate în mâinile Rusiei sunt un „dar de la Cel Atotputernic”, pe care oamenii de știință au ajutat la obținerea lui.

„Nu trebuie să-L mâniem pe Dumnezeu — trebuie să folosim activ armele care ne-au fost date pentru auto-salvare”, spunea el. Anterior, Karaganov a cerut și o lovitură nucleară împotriva Forțelor Armate ale Ucrainei.

Bild a relatat anterior că acest consilier al lui Putin și soția sa dețin un apartament la Berlin, pe care el propune să-l distrugă.

Potrivit jurnaliștilor, Karaganov câștiga 850 de euro pe lună din închirierea proprietății. În 2023, ideologul pro-Kremlin a aflat că este probabil să fie supus sancțiunilor, după care a decis să-și „doneze” partea din apartamentul din Berlin soției sale.