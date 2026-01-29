„Ar putea fi realizată în trei ani”. În Germania se discută despre crearea unei arme nucleare europene

O declarație care sparge un tabu major în politica europeană vine din partea fostului ministru german de Externe, Joschka Fischer. La 77 de ani, una dintre figurile emblematice ale Verzilor germani susține deschis că Europa trebuie să se pregătească pentru o eventuală descurajare nucleară comună, în condițiile în care garanția de securitate oferită de Statele Unite nu mai poate fi considerată certă.

„Europa trebuie să facă acest pas, pentru că protecția americană nu mai este sigură”, a afirmat Fischer într-un interviu acordat cotidianului Tagesspiegel. El respinge însă categoric ideea unei bombe atomice exclusiv germane, insistând asupra unei soluții colective, la nivelul Uniunii Europene.

Fischer își argumentează poziția prin lecțiile istoriei recente. Germania, spune el, are responsabilitatea de a-și asuma un rol de conducere în Europa, dar niciodată singură. „Ar fi o eroare majoră ca Germania să trateze problema armamentului nuclear ca pe o chestiune națională. Germania nu trebuie să mai acționeze niciodată de una singură. Avem nevoie de partenerii noștri europeni”, subliniază fostul diplomat.

Discursul său marchează o ruptură evidentă față de tradiția pacifistă asociată Verzilor. Fischer recunoaște deschis această schimbare de paradigmă. Dacă ar fi tânăr astăzi, spune el, s-ar înrola în Bundeswehr. „Timpurile s-au schimbat. Suntem amenințați. Trebuie să ne apărăm.” În acest nou context, dezarmarea nu mai este o opțiune, iar consolidarea capacităților militare devine, în opinia sa, indispensabilă pentru securitatea continentului.

Doar forța și descurajarea pot preveni un atac din partea unui vecin agresiv, avertizează Fischer, recunoscând că o asemenea poziție ar fi fost de neconceput pentru el de-a lungul carierei sale politice. „Nu mi-aș fi imaginat vreodată că voi ajunge să spun asta.”

Concluzia fostului ministru este una sumbră: Europa s-a complăcut prea mult timp în iluzia unei păci eterne. Deficitele acumulate în domeniul apărării trebuie recuperate rapid, printr-o reînarmare amplă și accelerată.

Și cancelarul german Friedrich Merz a declarat că națiunile europene încep să discute idei referitoare la o eventuală umbrelă nucleară comună care să vină în completarea acordurilor de securitate existente cu SUA, transmite Reuters.

Într-un moment de tensiuni transatlantice sporite, Merz a precizat că discuțiile sunt într-o fază incipientă și că nu este iminentă vreo decizie.

„Știm că trebuie să ajungem la o serie de decizii strategice și de politică militară, dar, în prezent, momentul nu este potrivit”, le-a spus el reporterilor joi.

Germaniei îi este interzis să dezvolte o armă nucleară proprie, în temeiul Tratatului 2+4, care a deschis calea pentru reunificarea țării în 1990, precum și în temeiul unui tratat istoric de neproliferare nucleară pe care Germania l-a semnat în 1969.

Merz a afirmat că obligațiile asumate de Germania prin tratate nu o împiedică să discute soluții comune cu partenerii săi, inclusiv cu Marea Britanie și Franța, singurele puteri europene care dețin un arsenal nuclear.„Aceste discuții au loc. De asemenea, nu intră în conflict cu partajarea armelor nucleare cu Statele Unite ale Americii”, a adăugat liderul german.

Remarci similare cu ale cancelarului a făcut și președintele comisiei parlamentare de apărare, Thomas Roewekamp, care a declarat că Germania poate contribui la dezvoltarea unei arme nuclear europene cu capacitatea sa tehnică.

„Nu avem rachete sau focoase nucleare, dar avem un avantaj tehnologic semnificativ cu care l-am putea contribui la o inițiativă europeană comună”, a declarat Roewekamp, ​​din partea partidului de centru-dreapta al lui Merz, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), pentru postul german de televiziune Welt TV.

Din punct de vedere tehnic, spun experții, Germania ar putea fi mai aproape de această capacitate decât se crede. Rainer Moormann, chimist și fost cercetător în domeniul tehnologiei nucleare la Centrul de Cercetare Jülich, susține că Germania ar putea construi o bombă atomică în aproximativ trei ani.

În Germania se intensifică vocile care cer o dezbatere deschisă privind o eventuală armă nucleară națională. Harald Biermann, președintele Fundației Casa Istoriei din Bonn, afirmă că problema nucleară ține de însăși suveranitatea statului. „Și Germania trebuie să-și pună această întrebare”, a declarat el pentru Rheinische Post, subliniind că miza este existența Republicii Federale.

