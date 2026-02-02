search
Luni, 2 Februarie 2026
Propagandiștii Kremlinului cer lovituri asupra sateliților lui Musk: „O singură detonare ar rezolva problema”

Război în Ucraina
Un influent comentator al televiziunii de stat ruse a lansat ideea ca Rusia să lovească cu arme nucleare sateliții antreprenorului Elon Musk, în contextul în care Space X a răspuns apelului Ucrainei de a o ajuta să împiedice forțele ruse să folosească terminale Starlink pentru ghidarea atacurilor asupra Ucrainei, relatează Newsweek.

„Nu înțeleg de ce, spre exemplu, sateliții lui Elon Musk nu ar fi o țintă legitimă pentru noi”, a declarat diminică Vladimir Soloviov, un cunoscut prezentator al televiziunii de stat, strâns legat de Kremlin. „O singură detonare a unei arme nucleare în spațiu, așa cum o înțeleg eu, ar rezolva această problemă.”

Sateliții Starlink, administrați de firma SpaceX a lui Musk, s-au dovedit a fi vitali pentru Ucraina pe câmpul de luptă încă de la începutul războiului, Kievul bazându-se în mare măsură pe aceștia pentru comunicații și pentru controlul flotei sale de drone. Rețeaua Starlink, formată din mii de sateliți, se află pe o orbită mai apropiată de Pământ decât alți sateliți ce pot fi utilizați în scopuri similare.

Colaborare între Kiev și SpaceX pentru a împiedica Rusia să folosească Starlink

Ucraina a denunțat repetat faptul că forțele rusești au folosit terminale Starlink pe front, inclusiv în zonele disputate din estul Ucrainei. Musk a negat vehement că terminalele Starlink sunt vândute Rusiei și a anunțat duminică că Space X a luat măsuri drastice împotriva utilizării „neautorizate” a sateliților de către Moscova, după noi avertismente ale Kievului privind atacurile cu drone echipate cu Starlink.

Soloviov a admis că un atac cu arme nucleare asupra Starlink ar veni cu prețul propriilor sateliți ai Rusiei, adăugând, nu fără ironie: „Dar oricum suntem mult în urmă - nimic grav, vom trece pur și simplu la porumbei voiajori.”

Agențiile de informații din două țări NATO au evaluat că Rusia lucrează la o o armă antisatelit care să vizeze Starlink, a relatat Associated Press în decembrie.

Soloviov, o voce războinică din presa de stat rusă, a făcut referire la o „uriașă poveste de dragoste” între Musk și noul ministru ucrainean al apărării Mihailo Fedorov, și a argumentat că Moscova ar trebui să acționeze pentru a preveni militarizarea spațiului.

Fedorov a declarat joi că oficialii ucraineni au contactat SpaceX după ce a primit rapoarte conform cărora drone rusești conectate la Starlink zboară deasupra orașelor ucrainene. Kievul „a propus modalități concrete de rezolvare a problemei”, a spus Fedorov.

Ministrul ucrainean a mulțumit public președintelui SpaceX, Gwynne Shotwell, și lui Musk personal, pentru „răspunsul lor rapid și pentru faptul că au început imediat să lucreze la o soluție”. Antreprenorul american a anunțat recent pe platforma sa X: „Se pare că măsurile pe care le-am luat pentru a opri utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia au funcționat. Anunțați-ne dacă sunt necesare măsuri suplimentare.”

Ministerul Apărării din Ucraina a transmis duminică, într-o declarație separată, că Kievul vede „rezultate reale” în întreruperea accesului Rusiei la Starlink și a precizat că terminalele neautorizate vor fi „deconectate”.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat duminică într-un mesaj adresat lui Elon Musk: „Sunteți un adevărat campion al libertății și un adevărat prieten al poporului ucrainean”.

„Doar terminalele autorizate vor funcționa în Ucraina. Înregistrare simplă. Verificare rapidă”, a anunțat Ministerul Apărării din Ucraina .

Serhi Beskrestnov, expert militar și numit recent consilier al lui Fedorov, a declarat că autoritățile ucrainene nu pot detalia public modul în care restricționează utilizarea Starlink de către Rusia, subliniind că măsurile sunt imperios necesare pentru a proteja siturile civile și militare, dar și infrastructura critică, de atacurile cu drone rusești.

Dronele de atac cu Starlink, o amenințare serioasă pentru Ucraina

Analiștii occidentali au avertizat săptămâna trecută că trupele rusești „folosesc din ce în ce mai mult” Starlink pentru a extinde raza de acțiune a dronelor lor de atac; primele rapoarte despre utilizarea rețelei de către Moscova pe dronele sale au apărut în toamna anului 2024.

Raza de acțiune de 500 de kilometri a dronelor echipate cu Starlink „plasează cea mai mare parte a Ucrainei, întreaga Moldovă și părți din Polonia, România și Lituania în raza de acțiune a acestor drone dacă sunt lansate din Rusia sau din Ucraina ocupată”, au scris analiștii Institutului pentru Studiul Războiului, pe 27 ianuarie.

Presa de stat rusă a relatat luna trecută că agenția spațială Roscosmos, deținută de stat, va începe producția în masă a unei alternative la Starlink la sfârșitul acestui an.

