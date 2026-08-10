Rusia nu este dispusă să accepte o simplă „înghețare” a războiului din Ucraina fără abordarea a ceea ce Moscova numește „cauzele profunde” ale conflictului, a declarat Mihail Galuzin, viceministru rus al Afacerilor Externe. Declarația indică faptul că Moscova nu consideră suficientă o simplă oprire a luptelor pe actuala linie a frontului și își menține cererile politice și teritoriale.

„Așa cum a afirmat în repetate rânduri președintele rus Vladimir Putin, nu este posibilă nicio «înghețare» fără eliminarea cauzelor profunde ale acestei crize”, a declarat Galuzin pentru agenția de stat rusă TASS, citat de Kyiv Post.

Oficialul rus l-a acuzat, de asemenea, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că „și-a pierdut complet contactul cu realitatea” și că încearcă să agraveze conflictul.

Declarațiile lui Galuzin au fost făcute în contextul criticilor Moscovei față de atacurile ucrainene asupra unor obiective aflate pe teritoriul Rusiei, inclusiv infrastructură energetică și instalații asociate Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Viceministrul rus de Externe a calificat aceste lovituri drept atacuri „teroriste” și a cerut comunității internaționale să reacționeze. Galuzin a făcut apel în special la Statele Unite și la statele europene ale căror companii energetice dețin participații în cadrul CPC.

Moscova critică sprijinul militar american pentru Ucraina

Oficialul rus a criticat și sprijinul acordat în continuare Ucrainei de către Statele Unite în domeniul militar și al serviciilor de informații. În opinia sa, politica Washingtonului este contradictorie în raport cu eforturile de a ajunge la pace.

„Furnizarea continuă de arme americane către regimul de la Kiev, punerea la dispoziție de informații și alte forme de asistență vorbesc de la sine”, a afirmat Galuzin.

El a făcut referire și la declarațiile recente ale secretarului de stat american Marco Rubio, potrivit cărora Statele Unite nu sunt un „mediator imparțial”. Galuzin a precizat că Moscova discută această chestiune în cadrul contactelor pe care le are în prezent cu Washingtonul.

În ciuda respingerii ideii de înghețare a conflictului, Moscova susține că rămâne deschisă dialogului diplomatic. Galuzin a declarat că Rusia este pregătită să își urmărească obiectivele ținând cont de „înțelegerile de la Anchorage” și a susținut că o soluționare diplomatică este posibilă dacă există suficientă voință politică.

Rusia nu vrea încetarea luptelor pe actuala linie a frontului

Declarațiile viceministrului rus vin după mai multe poziții exprimate de oficiali de la Moscova, care sugerează că Rusia nu este pregătită să accepte un armistițiu simplu și necondiționat.

Rodion Miroshnik, trimisul special al Ministerului rus de Externe, a declarat recent că Rusia trebuie să se pregătească pentru continuarea războiului pe termen lung, considerând puțin probabil ca luptele să se încheie în viitorul apropiat.

La rândul său, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat în luna iunie că Moscova nu va accepta oprirea luptelor de-a lungul actualei linii a frontului drept condiție pentru începerea negocierilor de pace cu Ucraina. Lavrov a susținut că Rusia a fost deja „înșelată” în urma negocierilor eșuate din 2022.

Kievul a propus în repetate rânduri înghețarea conflictului de-a lungul liniilor actuale ale frontului. În schimb, Vladimir Putin a insistat că o eventuală soluție ar presupune ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donețk, inclusiv teritoriile pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească.