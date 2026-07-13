Conflictul din Orientul Mijlociu explodează. SUA și Iranul își împart lovituri masive. Pentagonul a trimis în luptă drone maritime, în timp ce Teheranul a atacat șase state din regiune

Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou punct critic, după ce Statele Unite și Iranul au declanșat un val masiv de lovituri reciproce cu rachete și drone. Într-o premieră absolută pentru tactica militară americană, Pentagonul a desfășurat drone maritime de suprafață, în timp ce Teheranul a ripostat lovind ținte din șase țări vecine și amenințând din nou cu blocarea totală a Strâmtorii Ormuz.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au lovit „zeci de ținte” strategice pe teritoriul controlat de Iran. Scopul operațiunii a fost degradarea capacităților Teheranului de a ataca navele comerciale. Raidurile americane au vizat sisteme de apărare antiaeriană, posturi radar de coastă, complexe de rachete și drone, precum și ambarcațiuni rapide. Pentru prima dată, armata americană a utilizat în luptă ambarcațiuni fără echipaj (drone maritime).

Replica Teheranului

Riposta Iranului nu s-a lăsat așteptată. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a revendicat atacuri asupra bazelor americane din Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania. Însă escaladarea a depășit granițele confruntării directe cu Washingtonul.

Șase state din regiune au raportat că au fost vizate de loviturile iraniene. Printre acestea se numără Qatarul – care joacă rolul de mediator cheie în negocierile pentru încetarea focului – dar și Emiratele Arabe Unite. Deși nu mai fuseseră atacate din luna mai, autoritățile din EAU au confirmat că sistemele lor de apărare antiaeriană au fost nevoite să intercepteze rachete și drone iraniene.

Odată cu aceste atacuri, Teheranul a reactivat una dintre cele mai temute arme economice: amenințarea cu închiderea completă a Strâmtorii Ormuz, o arteră vitală prin care circulă o cincime din consumul mondial de petrol.

Piețele internaționale reacționează

Efectele instabilității geopolitice s-au resimțit imediat pe bursele de mărfuri. La bursa ICE din Londra, prețul petrolului Brent a înregistrat un salt brusc de 4,3%, atingând valoarea de 79,31 dolari pe baril. Totuși, analiștii citați de Reuters notează că prețul rămâne deocamdată sub valorile de vârf înregistrate la începutul conflictului, piața manifestând o prudență volatilă.

Starea de război de facto în care se află SUA și Israelul împotriva Iranului încă din luna februarie a blocat parțial traficul maritim în regiune, lovind direct lanțurile globale de aprovizionare.

Fragilitatea acordurilor diplomatice

Această nouă spirală a violenței demonstrează eșecul tentativelor de stabilizare diplomatică. La jumătatea lunii iunie, Washingtonul și Teheranul semnaseră un memorandum de înțelegere ce prevedea un armistițiu de 60 de zile și reluarea navigației sigure prin Strâmtoarea Hormuz.

Înțelegerea a fost însă încălcată în mod repetat de ambele părți. La începutul lunii iulie, președintele american Donald Trump a declarat oficial că regimul de încetare a focului cu Iranul este „încheiat”, deschizând calea pentru actuala demonstrație de forță militară ale cărei consecințe geopolitice rămân imprevizibile.