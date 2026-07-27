Kazahstanul reia exporturile de petrol prin Marea Neagră după suspendarea provocată de atacurile cu drone

Kazahstanul a reluat exporturile de petrol prin Caspian Pipeline Consortium (CPC), după ce operațiunile au fost suspendate în urma atacurilor cu drone asupra unor petroliere din Marea Neagră, care au blocat principala rută de export a petrolului kazah.

Ministerul kazah al Energiei a anunțat că încărcarea petrolierelor se desfășoară în prezent la două dintre geamandurile de încărcare de tip single point mooring (SPM) ale Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Petrolierele SEAMAJESTY și MILOS încarcă țiței furnizat de Tengizchevroil, operatorul celui mai mare câmp petrolier din Kazahstan, scrie The Astana Times.

Reluarea operațiunilor permite companiilor să reia livrările de țiței în sistemul de conducte al Caspian Pipeline Consortium (CPC) și exporturile prin terminalul maritim din Novorossiisk.

Ministerul Energiei al Kazahstanului a transmis că monitorizează permanent situația de securitate și colaborează cu CPC și companiile implicate pentru a asigura continuitatea transporturilor.

Suspendarea operațiunilor a survenit după atacurile cu drone asupra unor nave civile din Marea Neagră, pe care Kazahstanul le-a condamnat, considerându-le o amenințare la adresa securității energetice internaționale.

Transporturile de petrol au fost reluate, în timp ce consorțiul revine treptat la operațiunile normale de export, menținând totodată măsuri sporite de siguranță.

După anunțul privind oprirea temporară a livrărilor de petrol, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că România nu se confruntă cu riscul unei crize de aprovizionare cu carburanți.

„Legat de situația de pe piața carburanților în contextul în care avem situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, atacurile cu drone care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan. Cel puțin în următoarele două săptămâni nu estimăm că vor fi probleme legate de aprovizionare”, a declarat Bolojan, joia trecută, într-o conferință de presă.

Premierul a precizat că Rompetrol, companie care se aprovizionează cu țiței din Kazahstan, caută rute alternative pentru transportul petrolului. În cazul în care acestea nu vor fi identificate la timp, rafinăria Petromidia ar putea înregistra o reducere a producției cu 10-15% în luna august.

Deși România își acoperă peste 60% din necesarul de țiței din importurile din Kazahstan, specialiștii susțin că riscul imediat nu este lipsa petrolului, ci un posibil deficit de motorină pe piața europeană, care ar putea duce la scumpirea carburanților.