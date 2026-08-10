 Moscova laudă schimbarea de atitudine a Bulgariei față de Ucraina. Ce spune Kremlinul despre deciziile premierului Radev | adevarul.ro
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Moscova laudă schimbarea de atitudine a Bulgariei față de Ucraina. Ce spune Kremlinul despre deciziile premierului Radev

Război în Ucraina
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Rusia susține că a observat o schimbare în retorica oficială a Bulgariei față de Moscova și războiul din Ucraina, după instalarea guvernului condus de Rumen Radev. Potrivit unui oficial al Ministerului rus de Externe, poziția Sofiei ar fi devenit „mai moderată” și ar fi căpătat „elemente raționale”.

Rumen Radev, premierul Bulgariei. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Rumen Radev, premierul Bulgariei. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Evaluarea a fost făcută de Iuri Pilipson, director în cadrul Ministerului rus de Externe, într-un interviu acordat agenției oficiale ruse TASS și publicat duminică, relatează News.ro.

„După venirea la putere în Bulgaria a noului guvern condus de fostul președinte al țării, Radev, retorica oficială a Sofiei cu privire la Rusia și la criza din jurul Ucrainei a devenit mai reținută și a căpătat elemente raționale”, a declarat Pilipson.

Potrivit diplomatului rus, la Sofia au început să fie exprimate apeluri bazate pe „principiul intereselor naționale bulgare”, prin care Uniunea Europeană este îndemnată să își reconsidere actuala politică. În același timp, oficialul rus afirmă că există avertismente cu privire la riscurile încercării de a obține o victorie militară asupra Rusiei și apeluri pentru găsirea unei soluții diplomatice la conflict.

Bulgaria a refuzat să se alăture „Coaliției de Voință”

Iuri Pilipson a legat această poziție și de decizia guvernului bulgar privind „Coaliția de Voință”, pe care oficialul rus a descris-o drept un „grup de instigatori la război”.

Pe 14 iulie, premierul bulgar Rumen Radev a anunțat, la Paris, că Bulgaria nu se va alătura acestei coaliții. Radev a precizat că a primit personal o invitație din partea președintelui francez Emmanuel Macron, însă a refuzat-o deoarece, în opinia sa, Bulgaria nu ar trebui să participe la un format care susține continuarea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina.

Premierul bulgar și-a justificat decizia prin necesitatea găsirii unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului. Radev a subliniat, de asemenea, că problemele privind securitatea colectivă a Bulgariei sunt discutate în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Moscova: Este prea devreme pentru reluarea cooperării cu Bulgaria

În același interviu, diplomatul rus a declarat însă că Moscova consideră prematură discuția despre crearea condițiilor necesare pentru reluarea unei „cooperări ruso-bulgare reciproc avantajoase”.

„În viitorul previzibil, acest lucru va fi împiedicat de gradul ridicat de dependență politică a Sofiei față de Bruxelles”, a afirmat Iuri Pilipson.

Bulgaria, stat membru al NATO și al Uniunii Europene, își menține angajamentele față de cele două organizații, în timp ce guvernul de la Sofia promovează o poziție mai prudentă în ceea ce privește implicarea directă în inițiativele de sprijin militar pentru Ucraina.

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