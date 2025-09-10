Logistică, radare, baze aeriene. Ce puteau urmări dronele lui Putin în Polonia. Cum a răspuns apărarea aeriană a NATO?

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, Polonia a fost scena unei incursiuni aeriene atipice, care a stârnit numeroase semne de întrebare în rândul comunității de securitate. Potrivit unor surse din presa poloneză și rapoarte ale experților în apărare, mai multe drone de proveniență rusă — presupus a fi din tipul Gerbera — au traversat spațiul aerian polonez, cu traiectorii ce par să indice o posibilă activitate de recunoaștere.

SIM-uri poloneze și traiectorii „aliniate”

Potrivit analiștilor de la Defence Express, aceste drone au fost dotate cu cartele SIM poloneze, iar prezența lor în spațiul aerian al țării a fost documentată încă din luna iulie. Îngrijorător este faptul că rutele lor s-au suprapus, în mod suspect, peste căi strategice spre Varșovia și Lublin, dar și în proximitatea unor obiective militare esențiale, inclusiv posturi radar și baze aeriene.

Mai exact, zborul dronelor a coincis cu poziționarea a două dintre cele trei stații de supraveghere radar cu rază lungă de acțiune ale forțelor aeriene poloneze, amplasate de-a lungul graniței estice. În total, autoritățile au raportat 19 incursiuni confirmate în acea noapte, deși unele publicații din Polonia vorbesc despre cel puțin 23 de drone. Doar patru dintre acestea ar fi fost doborâte.

Gerberele din polistiren: simple momeli sau un vehicul de spionaj?

Dronele identificate — așa-numitele „Gerbera” — sunt cunoscute ca fiind fabricate din materiale ușoare precum polistirenul, și folosite în mod tradițional de forțele ruse pentru a induce în eroare sistemele de apărare (false ținte). Cu toate acestea, specialiștii avertizează că aceste aparate pot fi adaptate și pentru misiuni de recunoaștere, având capacitatea de a transporta încărcături utile de până la 5 kilograme.

Imaginile de la sol sugerează că o parte dintre drone s-au prăbușit în zona Biała Podlaska – Parczew, nu doar o regiune de frontieră cu Belarusul, ci și o intersecție importantă de infrastructură rutieră: autostrada E30 și drumurile naționale 63 și 82. Alte puncte de interes: nordul orașului Lublin, apropierea orașului Stalowa Wola — un centru industrial cu profil militar — și zona orașului Łódź.

Infrastructura militară, vizată?

Harta cu traiectoriile probabile ale dronelor indică o posibilă tentativă de cartografiere a unor puncte cheie din rețeaua de apărare aeriană a Poloniei. Pe traseu se află posturi radar importante — cum ar fi NUR-12M de la Roskosz și RAT-31DL de la Łabunie — precum și mai multe baze ale forțelor aeriene, inclusiv obiective din regiunea Malbork.

Un alt incident notabil a avut loc în apropierea localității Olesno, la doar 10 kilometri de Baza Aeriană 22 — una dintre cele mai importante din nordul țării. Analiza rutei „Gerberelor” pare să contureze un interes pentru infrastructura de apărare din Suwałki, zonă considerată sensibilă din perspectiva unei posibile breșe între Kaliningrad și Belarus.

O provocare sau o testare sistematică?

Ipoteza că aceste incursiuni ar fi fost parte a unei misiuni de recunoaștere a sistemului de apărare aeriană al Poloniei nu poate fi exclusă, deși autoritățile poloneze par să adopte o retorică prudentă, vorbind momentan despre o „provocare”. În paralel, analiștii militari atrag atenția că atacul din noaptea de 10 septembrie ar putea fi corelat cu ofensiva rusă asupra unor ținte din vestul Ucrainei, precum orașele Luțk și Liov, sugerând că rutele dronelor ar fi fost deviate intenționat prin teritoriul polonez.

Reacția autorităților

În contextul acestor evenimente, Forțele Armate Poloneze au desfășurat două sisteme de apărare antiaeriană Patriot, iar aliații din NATO au pus la dispoziție avioane de vânătoare și aeronave de sprijin. Deocamdată, Varșovia tratează incidentul ca pe un semnal de alarmă, fără a escalada public tensiunile cu Moscova.

Cum a acționat apărarea aeriană a Poloniei

Potrivit surselor militare citate de portalul Defence24, în misiunea de interceptare au fost implicate două baterii Patriot amplasate în Jaśonka, lângă Rzeszów, active cel puțin până la finalul anului.

Polonia are în prezent două baterii Patriot staționate în Jasionka, lângă Rzeszów, care vor rămâne acolo cel puțin până la sfârșitul anului. Pe 10 septembrie, sistemele au lucrat împreună cu avioane F-16 și F-35 pentru a doborî drone din Federația Rusă.

În timpul raidului cu drone rusești asupra teritoriului polonez din noaptea de 10 august, Forțele Armate Poloneze au desfășurat 2 sisteme Patriot, iar partenerii NATO au furnizat avioane de vânătoare și aeronave de sprijin. Detalii despre activitatea comună de apărare aeriană au fost date de portalul Defence24.

Site-ul a colectat informații despre detaliile apariției dronelor rusești în Polonia și a explicat modul în care au cooperat diferite părți ale sistemului de apărare aeriană.

Cum a fost respins un atac aerian cu drone rusești în Polonia:

-aproximativ 19-20 de drone au intrat în Polonia. Șapte drone au sosit de pe teritoriul Ucrainei, iar restul, probabil din Belarus;

-una dintre dronele Gerber s-a prăbușit în Voievodatul Lublin - nu a fost doborâtă, ci a căzut pentru că s-a agățat de o linie electrică. Aceste drone sunt considerate avioane de recunoaștere, dar rușii le adaugă explozibili pentru a ucide salvatorii și trecătorii;

- forțele de apărare aeriană poloneze și aliate au doborât 3-4 drone, iar restul s-au întors în Ucraina și au creat probleme suplimentare pentru că i-au atacat pe ucraineni dinspre vest;

- operațiunea Forțelor Aeriene a durat de la ora 23:30, pe 9 septembrie, până la ora 6:00, pe 10 septembrie (ora Varșoviei);

-o aeronavă Saab 340 AEW a decolat pentru a detecta ținte inamice — se deplasa între Rzeszów și Lublin, decolând de la Baza 43 a Aviației Navale din Gdynia;

-un avion de vânătoare olandez F-35A, care era staționat în Polonia, și un avion polonez F-16, care au decolat — scopul lor era interceptarea dronelor rusești;

-elicoptere Mi-24, Mi-17 și Black Hawk au fost trimise probabil pentru a căuta resturi;

- bateriile germane Patriot au fost folosite pentru urmărirea țintelor;

-doborârea a fost probabil efectuată folosind rachete aer-aer ghidate prin radar AIM-120 AMRAAM cu rază medie de acțiune (puțin mai scumpe) sau rachete AIM-9X Sidewinder cu rază scurtă de acțiune (puțin mai ieftine);

-o aeronavă italiană suplimentară de avertizare timpurie radar (probabil un G550 CAEW) și o aeronavă cisternă NATO A330 MRTT erau, de asemenea, în funcțiune.

Analiștii Defence24 subliniază că nu au fost utilizate tehnologii mai avansate precum controalele electromagnetice, sisteme laser, tunuri antidrone sau interceptori specifici — semn că răspunsul s-a bazat exclusiv pe aviație și radarele existente.

Incidentele, declanșate în noaptea de 10 august, au fost calificate de guvernul polonez drept „provocări majore”, dar fără a activa Articolul 5 din Tratatul NATO.

Fragmentele identificate recuperate întregesc un tablou al rutei premeditate — experții suspectează că armata rusă a ales traseul prin Polonia în mod deliberat, testând capacitatea de reacție a aliaților.