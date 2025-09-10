MAE avertizează: verificați zborurile! Aeroporturi închise în Polonia după incidentul cu dronele ruseşti

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Polonia să verifice situaţia zborurilor înainte de plecare, în contextul închiderii temporare a mai multor aeroporturi, din motive de securitate.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se deplasează către sau dinspre Polonia, în contextul în care patru aeroporturi importante din această țară și-au suspendat temporar operațiunile aeriene.

Printre aeroporturile afectate se numără cele două din Varșovia, „Frederic Chopin” și „Modlin Mazovia”, dar și cele din Lublin și Rzeszów.

Măsura a intrat în vigoare miercuri, 10 septembrie, în cursul dimineţii, iar autoritățile nu au oferit, până în acest moment, un termen estimativ pentru reluarea activității normale.

MAE atrage atenția că această suspendare a traficului aerian ar putea avea efecte pe termen scurt și mediu, inclusiv asupra zborurilor către și dinspre România, astfel că românii care au planificate călătorii în Polonia sunt sfătuiți să consulte în mod regulat informațiile puse la dispoziție de companiile aeriene și să fie la curent cu eventualele notificări emise de autoritățile locale.

Pentru cei care se confruntă cu probleme în contextul acestor perturbări, Ambasada României la Varșovia pune la dispoziție asistență consulară prin două linii telefonice directe: +48 22 628 31 56 și +48 22 622 25 70.

De asemenea, este funcțional și un număr de urgență disponibil 24/7: +48 694 486 683.

Măsura de închidere a aeroporturilor vine pe fondul unor tensiuni de securitate generate de o incursiune a mai multor drone rusești, care au pătruns în spațiul aerian polonez. În urma acestui incident, autoritățile de la Varșovia au decis doborârea aparatelor și au activat articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări între statele membre în cazul în care una dintre ele consideră că este amenințată.