Video Lukashenko a plecat direct în China după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi discutat discutat despre Ucraina

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, au avut o întâlnire recentă în cadrul căreia ar fi fost abordată inclusiv posibilitatea implicării Minskului în războiul din Ucraina. Ulterior, Lukașenko a efectuat o vizită la Beijing, unde a fost primit de președintele chinez Xi Jinping.

Într-un interviu acordat propagandistului rus Pavel Zarubin, Vladimir Putin a declarat că subiectul implicării Belarusului în conflictul din Ucraina nu a fost discutat în detaliu în cadrul întâlnirii cu Lukașenko, precizând că discuțiile au vizat în principal teme economice.

Putin a susținut, de asemenea, că discuțiile cu omologul său belarus au avut loc într-un „cadru informal” și au durat „o zi, poate mai mult”.

Vizită imediată la Beijing după întâlnirea cu Putin

La scurt timp după întrevederea cu liderul rus, Aleksandr Lukașenko a efectuat o vizită oficială în China, unde s-a întâlnit cu președintele Xi Jinping.

În cadrul discuțiilor, liderul chinez a afirmat că relațiile dintre Beijing și Minsk se află la un „vârf istoric”, în timp ce Lukașenko a vorbit despre extinderea cooperării bilaterale.

Xi Jinping a reiterat sprijinul Chinei pentru „suveranitatea națională, independența și integritatea teritorială” a Belarusului.

Semnal diplomatic în contextul regional tensionat

Vizita la Beijing, care a avut loc imediat după întâlnirea cu Vladimir Putin, este interpretată de analiști ca un posibil semnal al încercării Minskului de a-și consolida relațiile cu China în paralel cu dependența de Rusia.

Belarusul rămâne puternic dependent de Moscova din punct de vedere economic, politic și militar, însă Aleksandr Lukașenko încearcă în ultimii ani să își diversifice parteneriatele externe, cu accent pe relația cu Beijingul.

Întâlnirile au loc în contextul în care Rusia a fost acuzată că ar exercita presiuni asupra Belarusului pentru o implicare mai directă în conflictul din Ucraina, acuzații respinse de partea rusă, conform The Wall Street Journal.

Recent, Aleksandr Lukașenko, a declarat că țara sa nu dorește implicarea într-un război și că principalul obiectiv al Minskului este menținerea păcii în regiune.

„Nu avem nevoie de război. Avem suficient pământ, suficiente resurse economice și suficiente probleme. De aceea nu vrem nicio confruntare și nu vedem niciun motiv să alimentăm tensiunile”, a afirmat liderul belarus în cadrul unei întâlniri cu guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, potrivit agenției de presă TASS.