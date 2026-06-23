Putin și Lukașenko se întâlnesc de urgență după ultimatumul lansat de Zelenski. Opoziția din Belarus avertizează asupra riscului unei implicări directe în război

Războiul din Ucraina riscă să capete o nouă dimensiune de escaladare regională. Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin și liderul autoritar de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, se vor întâlni în perioada următoare pentru a discuta, printre altele, despre ultimatumul fără precedent pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a adresat direct Belarusului.

Mărul discordiei: turnurile de comunicații care ghidează dronele rusești

Tensiunile au atins un punct critic după ce, pe 18 iunie, Volodimir Zelenski a acuzat deschis Belarusul că facilitează atacurile rusești cu drone asupra teritoriului ucrainean. Kievul susține că pe turnurile de comunicații din apropierea graniței au fost montate sisteme de relee și stații radio de tip „mesh”, esențiale pentru ghidarea și navigarea dronelor de atac rusești (în special cele din familia Shahed) în timpul raidurilor pe distanțe lungi spre Kiev și regiunile nordice.

Zelenski a oferit Minskului un termen de o săptămână pentru a demonta aceste echipamente militare, avertizând că, în caz contrar, Ucraina va acționa pe cont propriu pentru a le neutraliza.

Reacția Moscovei nu s-a lăsat așteptată. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a catalogat avertismentul Kievului drept o formă de agresiune și un atac la suveranitatea statului vecin.

„În ceea ce privește amenințarea în sine, desigur, aceasta este extrem de agresivă: reprezintă o ingerință în afacerile interne ale altei țări și o încălcare a suveranității acesteia. Totuși, nu avem nicio îndoială că liderii din Belarus sunt capabili să își protejeze statul”, a declarat Peskov.

Deși Minskul a permis logisticii rusești să îi folosească teritoriul chiar de la începutul invaziei din 2022 și găzduiește arme nucleare tactice ale Moscovei, Lukașenko a evitat până acum trimiterea directă de trupe pe front. Totuși, semnalele din ultimele luni indică o schimbare de paradigmă.

Opoziția belarusă avertizează Kievul

În paralel cu retorica oficială, opoziția democratică din Belarus, aflată în exil, a înmânat ministrului de externe ucrainean, Andrii Sibiha, un document oficial ce cuprinde o listă de indicatori îngrijorători care arată că Minskul s-ar pregăti pentru o implicare mult mai directă în conflict.

Conform Cabinetului de Tranziție Unit al Belarusului, regimul Lukașenko trece accelerat la o doctrină militară de război. Printre principalele dovezi enumerate în raport se numără:

1. Modificări constituționale

Belarusul a renunțat oficial la statutul său de stat neutru și non-nuclear.

2. Creșterea cheltuielilor militare

Bugetul apărării a înregistrat o creștere de cinci ori, concomitent cu dublarea recrutărilor de soldați pe bază de contract.

3. Noua doctrină militară (2024)

Documentul strategic adoptat recent de Minsk permite oficial lansarea de „atacuri preventive” în cazul unei amenințări iminente.

4. Militarizarea societății

Programele de pregătire militară au fost extinse masiv, inclusiv în rândul copiilor și tinerilor.

Linia roșie trasată de Ucraina

În timp ce Ucraina continuă să își extindă atacurile cu drone în adâncimea strategică și operațională a teritoriului rus pentru a prelua inițiativa, Kievul își intensifică eforturile de descurajare pe axa nordică.

Comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei, Oleksandr Pivnenko, a subliniat că pentru ca Rusia să poată lansa o nouă ofensivă terestră majoră dinspre Belarus spre nordul Ucrainei, ar fi nevoie de o forță de invazie de cel puțin 70.000 de soldați, o concentrare masivă de trupe care nu poate trece neobservată.

Mesajul militar al Kievului rămâne însă unul de forță. Recent, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Robert „Maghiar” Brovdi, a avertizat că Ucraina are deja identificate și cartografiate primele 500 de ținte militare de pe teritoriul Belarusului. Acestea vor fi lovite imediat în cazul în care armata lui Aleksandr Lukașenko va decide să treacă granița și să intre activ în război de partea Federației Ruse.