Lukașenko, declarații controversate despre o posibilă unire a R. Moldova cu România, în timpul unei întâlniri cu Igor Dodon: „Sunt îngrozit”

Alexandr Lukașenko, liderul Belarusului și unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin, a făcut declarații controversate în timpul unei întâlniri cu fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat marți la Minsk.

Potrivit imaginilor publicate de presa de stat din Belarus și citate de Digi24, Lukașenko s-a declarat „îngrozit” de scenariul în care Republica Moldova s-ar uni cu România.

„Auzim foarte des, în ultima perioadă, din varii surse că Moldova este gata să devină parte din alt stat. Vă spun sincer, ca om care este îndrăgostit de țara dumneavoastră, știi bine asta, sunt îngrozit când aud asta și înțeleg ce înseamnă acest lucru”, a afirmat liderul belarus în cadrul discuției.

Acesta le-a transmis apropiaților fostului lider de la Chișinău să nu permită „distrugerea unei țări atât de frumoase și înfloritoare ca Moldova” și a susținut că statul moldovean ar trebui să păstreze legăturile cu Rusia.

„Trebuie să ții minte că nu e bine să tai cordonul ombilical cu cei care vă apreciază (n.red. Rusia)”, a spus Lukașenko, făcând referire la relația cu Rusia.

În discursul său, liderul de la Minsk a folosit și expresia „poporul moldovenesc”, termen promovat în perioada sovietică pentru a diferenția identitatea moldovenilor de cea românească.

„Poporul moldovenesc (n.red. termen inventat de Uniunea Sovietică) a avut mult de suferit, este un popor mare, nu trebuie umilit sau introdus undeva, nici măcar într-o țară cu foarte multe perspective și dezvoltată(n.red. România)”, a declarat Lukașenko.

Declarațiile vin în contextul în care Alexandr Lukașenko este considerat principalul aliat regional al Kremlinului. În 2022, acesta a permis folosirea teritoriului Belarusului pentru invazia rusă în nordul Ucrainei. Operațiunea militară din acea zonă s-a încheiat însă cu retragerea forțelor ruse și pierderi importante pentru armata Moscovei.

Lukașenko se află la conducerea Belarusului din 1994 și este considerat cel mai longeviv lider autoritar din Europa.