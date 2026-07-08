Rusia interzice exporturile de motorină până la sfârșitul lunii iulie, după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor

Rusia a introdus miercuri o interdicție temporară asupra exporturilor de motorină, în încercarea de a stabiliza piața internă a carburanților, afectată de atacurile repetate cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor de petrol.

Măsura va fi în vigoare până la 31 iulie și se aplică inclusiv producătorilor de motorină. Sunt exceptate livrările realizate în baza unor acorduri guvernamentale deja existente, precum cel cu Mongolia, scrie Reuters.

Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat, în cadrul unei ședințe de guvern conduse de Vladimir Putin, că situația aprovizionării cu combustibil rămâne dificilă.

„Astăzi a fost introdusă interdicția exporturilor de motorină, iar această măsură va permite creșterea livrărilor către piața internă”, a spus Novak. El a adăugat că Rusia va începe să importe combustibil încă din luna iulie.

Atacurile ucrainene au afectat aprovizionarea

Potrivit Reuters, șoferii din mai multe regiuni ale Rusiei se confruntă cu cozi de mai multe ore la benzinării, pe fondul reducerii aprovizionării cu motorină și benzină după atacurile asupra infrastructurii energetice ruse.

La rândul său, Vladimir Putin a acuzat Ucraina că încearcă să afecteze economia Rusiei și să creeze panică în societate.

„Cel mai important este că încearcă să creeze un sentiment de anxietate în societate. Înțelegem cu toții că acest obiectiv este imposibil de atins”, a declarat liderul de la Kremlin.

Autoritățile de la Kiev susțin că atacurile asupra instalațiilor petroliere rusești urmăresc să reducă capacitatea Moscovei de a continua războiul și să o determine să accepte negocieri de pace.

Exporturile de motorină, în scădere

Interdicția vine după o scădere accentuată a exporturilor rusești de motorină pe cale maritimă. În iunie, acestea au coborât la aproximativ 1,8 milioane de tone, cu 39% mai puțin decât în luna precedentă și cu 46% sub nivelul din iunie anul trecut.

Potrivit datelor din industrie, principalii cumpărători ai motorinei rusești au fost în iunie Turcia și Brazilia, care au absorbit împreună cel puțin jumătate din volumele disponibile, mai notează Reuters.

Analiștii avertizează că restricțiile impuse de Moscova ar putea tensiona și mai mult piața europeană a motorinei. După anunțul Rusiei, marjele de referință pentru motorină în Europa au urcat la un nivel record, de peste 60 de dolari pe baril.