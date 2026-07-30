Mâncăruri românești pe care copiii le vor îndrăgi. Rețete tradiționale care pot înlocui fast-food-ul

Alimentația copiilor a devenit o provocare în lumea de astăzi, pe fondul consumului tot mai mare de alimente ultraprocesate, al atracției pentru fast-food și al obiceiului de a mânca în fața ecranelor. Există însă numeroase preparate din bucătăria tradițională, dar și din cea internațională, care sunt gustoase, hrănitoare și pot fi alternative sănătoase pentru cei mici, precum ciorbe sau papanași.

Alimentația copiilor a devenit o provocare majoră din cauza abundenței de alimente ultraprocesate și a stilului de viață tot mai sedentar. Aceste produse sunt ușor de găsit, ieftine și promovate intens. În plus, cantități mari de zahăr se regăsesc în multe alimente aparent inofensive, de la iaurturi și sosuri până la sucuri.

În marile orașe, mulți părinți gătesc tot mai rar. Din lipsă de timp, între programul de la serviciu și activitățile extrașcolare ale copiilor, aleg adesea mâncarea comandată sau produsele fast-food.

În acest context, este tot mai greu ca cei mici să se obișnuiască cu mâncarea gătită, inclusiv cu preparatele tradiționale. În același timp, timpul petrecut în fața ecranelor reduce activitatea fizică și favorizează consumul de gustări bogate în zahăr, sare și grăsimi.

Consecințele se văd în statisticile privind obezitatea infantilă. Părinții pot schimba însă această tendință printr-o alimentație bazată pe mâncare gătită și ingrediente cât mai puțin procesate.

Există numeroase rețete tradiționale care oferă copiilor mese echilibrate și gustoase, reprezentând o alternativă sănătoasă la fast-food.

Un deliciu tradițional cu savoare și sănătate

Una dintre cele mai sănătoase și gustoase rețete tradiționale românești pentru copii este ciorba țărănească de văcuță. Se prepară în aproape toate regiunile țării, fiecare având propria variantă.

În Moldova, de exemplu, este cunoscută drept borș de văcuță și se acrește cu borș, ceea ce îi oferă un gust mai intens. Borșul este apreciat și pentru proprietățile sale nutritive și conținutul de probiotice.

Una dintre cele mai cunoscute variante este cea culeasă de Radu Anton Roman din Muntenia și publicată în volumul „Poveștile bucătăriei românești”.

Pentru această rețetă sunt necesare: o ceapă mare, o țelină mică, o rădăcină de pătrunjel, patru roșii, 100 g de mazăre, doi morcovi, doi păstârnaci, doi ardei grași, patru cartofi, 150 g de fasole verde, un sfert de varză albă, un dovlecel, o conopidă mică, o vânătă, un kilogram de oase de vită, un kilogram de piept de vițel, sare, leuștean și pătrunjel verde.

Este suficient să priviți lista ingredientelor ca să vă dați seama cât de hrănitoare este această ciorbă. Bogată în legume și carne slabă, ea oferă proteine, fibre, vitamine și minerale esențiale pentru un copil aflat în creștere.

Prepararea începe prin fierberea cărnii și a oaselor, la foc mic, îndepărtând spuma ori de câte ori este nevoie. Între timp, curățați legumele și tăiați-le: morcovii în rondele, varza fideluță, iar păstârnacul, rădăcina de pătrunjel și țelina în cubulețe.

După aproximativ o oră, dacă folosiți carne de vițel, adăugați în oală toate legumele, cu excepția cartofilor, dovlecelului, vinetei și conopidei. Lăsați-le să fiarbă încă 30 de minute.

Apoi adăugați cartofii tăiați cuburi, dovlecelul, vânăta și buchețelele de conopidă. Înainte de acest pas, scoateți oasele din oală și verificați dacă carnea este bine fiartă. Dacă este fragedă, o puteți desprinde de pe os și tăia în bucăți potrivite pentru copii.

După încă 15 minute, potriviți de sare și adăugați borșul, fiert în prealabil. Mai lăsați ciorba să dea câteva clocote, apoi opriți focul și presărați leuștean proaspăt tocat.

Se servește caldă, cu o lingură de smântână, după preferință.

Beneficiile ingredientelor principale

Beneficiile acestei ciorbe sunt susținute și de cercetările privind ingredientele sale principale. Referindu-se la carnea de vită, cercetătorii Victoria Wilk, Michelle McGuire și Annie Roe arată, în studiul „Early Life Beef Consumption Patterns Are Related to Cognitive Outcomes at 1–5 Years of Age: An Exploratory Study”, că:

„Proteinele, fierul, zincul și colina, nutrienți esențiali pentru dezvoltarea timpurie a creierului, se regăsesc în carnea de vită.”

Alte studii arată că, în alimentația copiilor, carnea de vită este una dintre cele mai bune surse naturale de fier hemic, forma de fier pe care organismul o absoarbe cel mai eficient. Consumată în cantități potrivite și în cadrul unei diete echilibrate, poate contribui la prevenirea deficitului de fier și la susținerea dezvoltării, a nivelului de energie și a capacității de concentrare.

La fel de valoroase sunt și legumele din această ciorbă. Morcovii, țelina, păstârnacul, varza, conopida, dovlecelul și celelalte ingrediente furnizează vitamine, minerale, fibre și antioxidanți care contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar și a aparatului digestiv.

Un alt avantaj este supa obținută prin fierberea lentă a oaselor de vită. Potrivit medicului Nicole Beurkens, aceasta poate completa aportul de proteine și de minerale din alimentația copiilor:

„Supa de oase este o sursă bună de proteine. Mulți dintre copiii și tinerii adulți pe care îi tratez au un aport insuficient de proteine, ceea ce poate duce la o serie de probleme de sănătate fizică și mintală. Supa de oase ajută la asigurarea unui aport suficient de proteine pentru copilul dumneavoastră în fiecare zi. Este foarte bogată în vitamine, minerale și antioxidanți.”

Aromele verii și ale toamnei, strânse de români în conserve: de la rețetele lui Mihail Kogălniceanu la prelucrarea industrială a peștelui

Totuși, medicii subliniază că supa de oase nu este un aliment miraculos și trebuie integrată într-o alimentație variată și echilibrată, alături de legume, fructe, cereale integrale și alte surse de proteine.

O saramură ca pe vremea bunicilor

Pe lângă ciorba de văcuță, o alegere excelentă pentru copii este și ciorba de cocoș sau de pui, mai ales în sezonul rece. La fel ca prima, combină carnea bogată în proteine cu o varietate de legume care aduc vitamine, minerale și fibre.

Din carne de cocoș sau, pentru o variantă mai fragedă, din pui, se poate pregăti și o saramură gustoasă și sănătoasă. Rețeta este simplă: carne rumenită, legume coapte și un mujdei de usturoi preparat cu măsură, astfel încât aroma să fie potrivită și pentru copii.

Pentru această saramură aveți nevoie de un pui întreg, tranșat în bucăți, sau, dacă gătiți pentru cei mici, de piept de pui și pulpe superioare, patru ardei grași, trei roșii bine coapte, câțiva căței de usturoi, sare, piper, cimbru și pătrunjel proaspăt.

Începeți prin a rumeni bucățile de pui pe grătar sau în cuptor, până sunt bine pătrunse. În același timp, coaceți ardeii și roșiile.

După ce s-au răcit puțin, curățați ardeii de coajă și semințe, apoi pasați împreună cu roșiile coapte. Puneți pasta obținută într-o cratiță cu apă fierbinte.

Adăugați cimbrul, sarea și piperul și lăsați amestecul să fiarbă aproximativ cinci minute. Pregătiți un mujdei cu o aromă discretă, potrivit pentru copii, și încorporați-l în zeamă, apoi adăugați bucățile de pui.

Lăsați saramura să se odihnească 10-15 minute, pentru ca aromele să se îmbine, apoi presărați pătrunjel verde tocat și serviți preparatul alături de mămăligă.

Un amestec de vis pentru sănătatea copilului

Ingredientele acestei saramuri aduc numeroase beneficii pentru sănătatea copiilor. În primul rând, carnea de pui este o sursă valoroasă de proteine de înaltă calitate.

„Proteinele slabe din carnea de pui reprezintă o sursă excelentă de aminoacizi. Organismul nostru folosește aminoacizii pentru a construi țesut muscular, un aspect deosebit de important pe măsură ce înaintăm în vârstă. Studiile au arătat, de asemenea, că un aport mai ridicat de proteine ajută la menținerea densității minerale osoase. Consumul de carne de pui poate contribui la dezvoltarea unor mușchi mai puternici și la menținerea unor oase mai sănătoase, reducând riscul de accidentări și de apariție a unor boli precum osteoporoza”, se arată într-un material revizuit de medicul Kathleen M. Zelman.

Pentru copii, aportul de proteine este esențial în perioada de creștere, contribuind la dezvoltarea oaselor, a mușchilor și a sistemului imunitar.

Și legumele coapte completează valoarea nutritivă a preparatului. Ardeiul gras și ardeiul capia sunt printre cele mai bogate surse de vitamina C și conțin cantități importante de antioxidanți, care susțin sistemul imunitar și contribuie la sănătatea ochilor și a inimii.

Roșiile coapte furnizează licopen, un antioxidant puternic, iar usturoiul conține compuși bioactivi cu efect antimicrobian și antiinflamator. Deși este adesea numit „antibiotic natural”, usturoiul nu înlocuiește tratamentul prescris de medic în cazul unei infecții, însă poate face parte dintr-o alimentație sănătoasă și echilibrată.

Preparatele care te răcoresc vara. Ciorbele și borșurile reci ale românilor, o explozie de arome și nutrienți

La final, un răsfăț culinar

Pasiunea copiilor pentru dulciuri este bine cunoscută. În locul deserturilor ultraprocesate, le putem oferi variante tradiționale, pregătite în casă, cu ingrediente simple și hrănitoare.

O alegere excelentă sunt papanașii moldovenești. Spre deosebire de papanașii prăjiți, cunoscuți în Muntenia și serviți cu „moț”, cei moldovenești au o formă plată, iar ingredientele de bază sunt brânza dulce de vaci, ouăle și făina.

Pentru această rețetă aveți nevoie de 500 g de brânză dulce de vaci, două ouă, câteva linguri de zahăr, 150 g de făină, puțin praf de copt, un praf de sare, ulei pentru prăjit, smântână și dulceață pentru servire.

Dacă doriți, puteți adăuga puțină coajă rasă de lămâie sau de portocală, chiar dacă aceste ingrediente nu fac parte din rețeta tradițională.

Pentru început, pasați brânza de vaci cu o furculiță, apoi amestecați-o bine cu ouăle, zahărul și un praf de sare. Încorporați treptat făina și praful de copt, până obțineți un aluat moale și ușor de modelat.

Cu mâinile înfăinate, formați bile de aluat, pe care le aplatizați ușor, astfel încât să capete forma unor chifteluțe rotunde și groase.

Prăjiți papanașii în ulei încins, la foc mediu, până se rumenesc uniform pe ambele părți.

Se servesc calzi, cu smântână și dulceață, de preferință de cireșe amare sau de căpșuni. Dacă doriți o variantă cu mai puțin zahăr adăugat, puteți înlocui dulceața cu puțină miere.

Din punct de vedere nutritiv, papanașii pregătiți în casă sunt o opțiune mai bună decât multe deserturi ultraprocesate. Brânza de vaci furnizează proteine de calitate, calciu și vitamine esențiale pentru dezvoltarea oaselor și a masei musculare, iar smântâna aduce grăsimi, calciu și vitamina A, nutrienți importanți pentru creșterea și dezvoltarea copiilor. Ca orice desert, însă, este recomandat să fie consumat cu moderație și în cadrul unei alimentații echilibrate.