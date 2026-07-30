A murit Ion I. Brătianu, considerat ultimul descendent direct al familiei care a marcat politica României moderne. Avea 87 de ani

Ion I. Brătianu, considerat ultimul descendent direct al familiei Brătianu, una dintre cele mai influente dinastii politice din istoria României moderne, a murit la vârsta de 87 de ani. Prin dispariția sa se încheie simbolic o epocă.

Dincolo de implicarea sa politică, Ion I. Brătianu s-a remarcat prin preocuparea pentru cultură și pentru recuperarea memoriei istorice a familiei sale. Deși a avut un fiu, Constantin Brătianu, el a fost considerat ultimul membru al familiei care a copilărit și a trăit efectiv în perioada de glorie a Brătienilor, înainte ca regimul comunist să afecteze profund familia, atât din punct de vedere politic, cât și social.

Spre deosebire de fiul său, care a ales o viață discretă, departe de spațiul public, Ion I. Brătianu a încercat după Revoluția din 1989 să continue tradiția politică a familiei. El a fondat Uniunea Liberală Brătianu și a fost ales deputat, devenind pentru mulți români ultimul reprezentant al numelui Brătianu activ în politica românească.

Anunțul privind decesul a fost făcut de fiul său, Constantin Brătianu, care a transmis un mesaj de rămas-bun și i-a invitat pe cei care l-au apreciat pe Ion I. Brătianu să participe la ceremonia de înmormântare.

„Cu adâncă durere în suflet și profundă tristețe, vă aduc la cunoștință trecerea în neființă a tatălui meu, Domnul Ion I. Brătianu.

Ultimul eveniment la care va lua parte este cel al despărțirii sale pământești, unde familia, prietenii și toți cei care l-au prețuit sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu și să îl însoțească, cu respect și recunoștință, pe drumul către odihna veșnică.

Fie ca Bunul Dumnezeu să îi dăruiască odihnă veșnică, lumină și pace deplină în împărăția Sa. Veșnică să îi fie amintirea!”, a transmis Constantin Brătianu.

Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 31 iulie 2026, la Cimitirul Bellu din București.

Trupul neînsuflețit va fi depus la capela cimitirului începând cu ora 09:00. Slujba de înmormântare va începe la ora 11:00, în capela principală a Cimitirului Bellu, și va fi oficiată potrivit rânduielii cultului baptist, a mai anunţat fiul lui Ion I. Brătianu.

O viață dedicată istoriei și culturii

Născut la București, pe 19 aprilie 1939, într-o familie marcată de schimbările dramatice ale secolului XX, Ion I. Brătianu a cunoscut încă din copilărie efectele instaurării regimului comunist. Era nepotul generalului Constantin I. Brătianu, iar după moartea timpurie a tatălui său, colonelul Ion C. Brătianu, a fost crescut sub protecția unchiului său, Constantin („Bebe”) Brătianu, unul dintre ultimii lideri ai Partidului Național Liberal istoric.

În 1974 a plecat din România și s-a stabilit mai întâi în Franța, apoi în Canada. Anii petrecuți în exil nu l-au îndepărtat însă de preocupările legate de țară și de recuperarea moștenirii istorice a familiei sale.

După Revoluția din Decembrie 1989, s-a întors în România și a încercat să contribuie la refacerea tradiției liberalismului istoric. În aprilie 1990, nemulțumit de direcția pe care o urma noul Partid Național Liberal, a înființat Uniunea Liberală Brătianu, formațiune prin care a vrut să readucă în spațiul public valorile liberalismului clasic românesc. În același an a fost ales deputat.

Dincolo de activitatea politică, cea mai importantă parte a moștenirii sale a fost legată de cultură. În 1990 a fondat Fundația Culturală Ion I. Brătianu, instituție care, timp de peste trei decenii, a devenit un reper pentru promovarea istoriei, culturii și memoriei naționale.

Sub coordonarea sa, Palatul Brătianu din București și-a recâștigat rolul de spațiu al dialogului intelectual. Aici au avut loc sute de conferințe, colocvii, simpozioane, lansări de carte, expoziții și întâlniri dedicate istoriei și culturii române. În saloanele palatului au vorbit istorici, academicieni, diplomați, scriitori, artiști, oameni politici și cercetători, transformând clădirea într-un loc important pentru dezbaterea ideilor.

Ion I. Brătianu a fost cunoscut ca o gazdă discretă, elegantă și generoasă. Pentru numeroși cercetători, Palatul Brătianu a reprezentat un spațiu al libertății academice într-o perioadă în care astfel de locuri erau puține.

A avut și o activitate publicistică bogată. A publicat volume despre istoria familiei Brătianu, liberalismul românesc, instituțiile statului și personalitățile care au contribuit la dezvoltarea României moderne. De asemenea, a scris numeroase articole și a susținut intervenții dedicate recuperării adevărului istoric și păstrării identității naționale.

Prin Fundația Culturală Ion I. Brătianu au fost publicate cărți, memorii, documente istorice și studii despre trecutul României, contribuind la recuperarea unor valori intelectuale afectate sau interzise în perioada comunistă.

Personalitatea lui Ion I. Brătianu a devenit, la rândul său, subiect pentru volume, studii și interviuri dedicate familiei Brătianu, liberalismului românesc și eforturilor sale de a păstra această moștenire istorică.

Deși a fost implicat în viața publică, Ion I. Brătianu a rămas fidel unui stil politic sobru și civilizat, bazat pe ideea de continuitate instituțională. Nu a urmărit succesul electoral cu orice preț, ci conservarea unei tradiții pe care o considera parte din patrimoniul național.

În ultimii ani ai vieții, s-a dedicat aproape în totalitate activităților culturale, convins că memoria unei națiuni este la fel de importantă precum viitorul ei.