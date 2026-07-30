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SUA interzic roboții umanoizi chinezi, invocând riscuri la adresa securității naționale

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Statele Unite au interzis importul de roboți umanoizi și patrupezi de la producători străini, invocând riscuri „inacceptabile" la adresa securității naționale — o decizie care lovește direct China, principalul furnizor mondial de roboți umanoizi, tocmai în cea mai mare piață de export a sa.

Roboți umanoizi chinezești
Roboți umanoizi chinezești FOTO: X

O interdicție care vizează direct China

Administrația Trump a anunțat marți interzicerea noilor importuri de roboți umanoizi și patrupezi produși de companii străine. Restricția include și convertoarele de putere folosite pentru conectarea infrastructurii de energie regenerabilă și a bateriilor la rețeaua electrică. Noile reguli, care nu afectează modelele deja aflate în uz, reprezintă cea mai recentă încercare a Washingtonului de a-și proteja industria și lanțul de aprovizionare intern, pe fondul unei rivalități tot mai accentuate cu China pentru dominația în tehnologia avansată și inteligența artificială.

Deși China a rămas în urma Statelor Unite în dezvoltarea celor mai performante modele de inteligență artificială, apariția, în ultimele luni, a unor modele chineze tot mai puternice a alarmat atât Washingtonul, cât și Silicon Valley. Potrivit analiștilor, China a reușit totodată să obțină un avantaj în aplicațiile de consum bazate pe AI și în echipamentele inteligente, precum roboții, datorită capacității sale de producție la scară largă și vitezei de comercializare a produselor.

Motivația oficială: risc cibernetic și de securitate

„Aceste dispozitive ar putea crea vulnerabilități în lanțul de aprovizionare, capabile să afecteze securitatea economică și națională a SUA, și ar putea genera riscuri de securitate cibernetică ce amenință infrastructura critică americană", a transmis Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) într-un comunicat.

Decizia FCC s-a bazat pe o evaluare de securitate națională realizată luni de un organism interinstituțional convocat de Casa Albă, care a avertizat că roboții conectați la internet ar putea prezenta riscuri pentru confidențialitatea datelor și vulnerabilități cibernetice. Oficialii americani au invocat anterior argumente similare pentru a bloca vânzarea vehiculelor electrice chinezești pe piața americană.

Potrivit documentului care stă la baza deciziei, roboții „colectează date care ar putea fi folosite de actori rău-intenționați pentru a supraveghea cetățenii americani, pentru a spori capacitățile serviciilor de informații străine sau pentru a prelua controlul de la distanță asupra roboților".

Reacția Beijingului

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a declarat că Beijingul s-a opus constant ceea ce ea a numit practica americană de a folosi în mod abuziv conceptul de securitate națională pentru a suprima companiile chineze, promițând că țara sa va „lua măsurile necesare" pentru a-și apăra interesele.

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„Protecționismul nu va spori competitivitatea Statelor Unite; va afecta doar interesele companiilor și consumatorilor americani", a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri.

Aceasta nu este prima dată când FCC interzice tehnologii străine, vizând în special companii chineze. În decembrie anul trecut, instituția a introdus restricții similare împotriva dronelor fabricate în China, blocând astfel accesul pe piața americană al unui alt gigant tehnologic chinez, DJI.

Un sector strategic în plină expansiune

În doar câțiva ani, industria chineză de roboți umanoizi a devenit unul dintre cele mai promițătoare sectoare strategice ale țării, cu peste 140 de producători și un lanț de aprovizionare aflat în rapidă extindere. Potrivit unui raport publicat marți de platforma de cercetare juridică LexisNexis, șase dintre primele 10 startup-uri de roboți umanoizi din lume, clasate în funcție de forța brevetelor deținute, sunt din China. Producătorii chinezi ocupă primele cinci poziții din clasament, urmați de compania americană Figure AI, din San Jose, și de firma germană Agile Robots.

Anul trecut, companiile chineze au reprezentat 90% din livrările globale de roboți umanoizi, în timp ce competitori americani precum Tesla și Figure AI s-au confruntat cu dificultăți în demararea producției de masă. Statele Unite — cea mai mare piață de consum din lume — au fost, de asemenea, principala destinație externă pentru roboții umanoizi fabricați în China anul trecut, potrivit firmei de cercetare tehnologică Interact Analysis.

Un context tensionat pentru parteneriatele americano-chineze

Luna trecută, gigantul tehnologic american Nvidia anunțase un parteneriat cu Unitree, unul dintre principalii producători chinezi de roboți umanoizi, pentru activități de cercetare și dezvoltare. Însă tot în aceeași lună, autoritățile americane au inclus Unitree pe lista companiilor considerate un potențial risc de securitate, din cauza legăturilor cu armata chineză, interzicându-i astfel orice contract cu Departamentul Apărării al SUA.

Analistul Soumen Mandal, de la firma de cercetare de piață Counterpoint Research, a apreciat că momentul ales pentru interdicție nu este întâmplător, având în vedere că mai mulți producători chinezi de roboți umanoizi, printre care și Unitree, se pregătesc pentru listări bursiere (IPO) anul acesta. „Companii americane precum Tesla, Figure și Boston Dynamics au enorm de câștigat de pe urma acestei decizii", a spus el.

Pentru companiile chineze, interdicția va perturba probabil vânzările pe piața americană pe termen scurt, a explicat Lian Jye Su, analist șef specializat în inteligență artificială și roboți umanoizi la firma de cercetare Omdia. Acesta estimează însă că impactul general va fi „minim", având în vedere tensiunile geopolitice de lungă durată dintre SUA și China. „Companiile chineze au fost realiste în privința oportunităților lor pe piața americană, iar interdicția actuală reflectă exact aceste așteptări", a adăugat el, precizând că mulți furnizori chinezi se orientează acum către Europa ca piață prioritară. „Având în vedere lipsa actuală de alternative, interdicția nu ar trebui să le afecteze traiectoria de creștere", a conchis Su.

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