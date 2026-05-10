search
Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce Rusia nu are capacitatea să-și protejeze rafinăriile de atacurile ucrainene

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Atacurile repetate ale Ucrainei asupra terminalului petrolier din Tuapse, situat pe coasta rusă a Mării Negre, scot în evidență dificultățile Rusiei de a-și proteja infrastructura energetică, în ciuda faptului că are una dintre cele mai extinse rețele de apărare antiaeriană din lume, se arată într-o analiză Kyiv Independent.

Incendiu la rafinaria din Tuapse FOTO Captură jpg

De la mijlocul lunii aprilie, Ucraina a lovit de patru ori terminalul din Tuapse, provocând incendii majore, oprirea temporară a activităților rafinăriei, poluarea unor porțiuni de coastă și intervenții de urgență prelungite. Atacurile au avut loc în pofida sistemelor active de apărare și a declarațiilor repetate ale autorităților ruse privind interceptarea dronelor.

Experții militari spun că amploarea infrastructurii petroliere ruse reprezintă o provocare majoră pentru apărarea antiaeriană a Moscovei. Rafinăriile, depozitele și terminalele petroliere sunt răspândite pe un teritoriu vast, ceea ce obligă Rusia să disperseze sistemele de apărare pe suprafețe de sute de mii de kilometri pătrați.

Justin Bronk, cercetător senior la Institutul Regal al Serviciilor Unite, apreciază că această dispersare reduce eficiența sistemului defensiv rus, proiectat pentru a funcționa prin suprapunerea mai multor straturi de apărare în aceeași zonă.

„Există atât de multe potențiale ținte  pe care Rusia trebuie să le apere”, a explicat el. Potrivit acestuia, în măsura în care Ucraina forțează Rusia să-și distribuie apărarea pe un teritoriu tot mai întins, eficiența rețelei scade considerabil.

În plus, infrastructura petrolieră este deosebit de vulnerabilă chiar și la atacuri cu drone de mică amploare. Rezervoarele și conductele nu sunt blindate sau întărite, iar produsele petroliere sunt extrem de inflamabile. Astfel, câteva drone care reușesc să treacă de apărare pot provoca incendii și explozii de amploare.

Bronk explică că sistemele Panțir cu rază scurtă de acțiune, folosite pentru a proteja situri critice împotriva loviturilor cu drone, sunt supuse unei presiuni tot mai mari, inclusiv din cauza unor probleme legate de stocurile de muniție. În aceste condiții, Rusia este nevoită să folosească tot mai des sisteme cu rază medie și lungă de acțiune sau elicoptere pentru interceptarea dronelor ucrainene.

„Acest fapt ar putea explica de ce Ucraina continuă să străpungă liniile de apărare din jurul unor instalații precum Tuapse”, punctează el.

Terminalul din Tuapse, aflat în regiunea Krasnodar, este unul dintre cele mai importante centre de export petrolier ale Rusiei, procesând aproximativ 12 milioane de tone de petrol anual. Potrivit lui Dmytro Zhmailo, directorul executiv al Centrului Ucrainean pentru Securitate și Cooperare, portul și zona Novorossiisk sunt esențiale și pentru activitatea flotei fantomă de petroliere care operează în Marea Neagră.

Ucraina nu se mai poartă cu mănuși în atacurile asupra petrolului rusesc. Noua strategie de lovituri a Kievului

„De ce a fost lovit din nou? Pentru că nu a fost distrus complet”, spune Zhmailo.

Potrivit acestuia, Ucraina nu încearcă să distrugă complet aceste obiective într-un singur atac, ci urmărește degradarea treptată a infrastructurii energetice ruse prin lovituri repetate.

În ultimele luni, Ucraina a atacat rafinării, stații de pompare, depozite și alte tipuri de infrastructură conectate cu rețeaua de export a Rusiei. Zhmailo susține că aceste lovituri au afectat temporar aproximativ 10% din infrastructura rusă de export petrolier.

„Spunem adesea că punctul slab al Ucrainei în acest război este apărarea împotriva rachetelor balistice și aerobalistice rusești. În schimb, punctul slab al Rusiei este complexul său de rafinare a petrolului.”

Date citate de Bloomberg arată că atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse au atins în aprilie cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni, cu cel puțin 21 de lovituri raportate asupra rafinăriilor, conductelor și activelor petroliere maritime. În consecință, capacitatea medie de rafinare a Rusiei a scăzut la 4,69 milioane de barili pe zi, cel mai redus nivel din decembrie 2009.

Oficialii ucraineni recunosc că multe drone sunt interceptate înainte de a-și atinge țintele. Totuși, chiar și un număr redus de lovituri reușite poate totuși duce la oprirea rafinăriilor, costuri ridicate de reparații și perturbări logistice semnificative.

„Când vedem un atac cu drone ucrainean reușit, este posibil ca alte nouă drone din acea serie să fi fost doborâte de apărarea antiaeriană rusă”, spune el.

Potrivit lui Zhmailo, eficiența campaniei ucrainene de atacuri la distanță este și rezultatul operațiunilor desfășurate în ultimii ani împotriva sistemelor ruse de apărare antiaeriană, în special în Crimeea ocupată.

„Ne aflăm acum într-o poziție mult mai bună decât acum un an”, spune el.

Forțele ucrainene au vizat în mod sistematic sistemele radar, lansatoarele și alte mijloace de apărare aeriană aflate adânc în spatele liniei frontului, sporind probabilitatea ca atacurile la mare distanță să poată penetra apărarea rusă.

La rândul său, Bronk consideră că impactul economic și logistic al acestor atacuri devine tot mai important pe fondul dificultăților întâmpinate de Rusia pe front și al problemelor privind înlocuirea pierderilor de soldați.

„Pierderile suferite de Rusia pe plan economic și material ca urmare a campaniei de lovituri cu lungă acțiune ale Ucrainei sunt mai semnificative decât erau probabil anul trecut”, punctează Bronk, subliniind că, în prezent, acestea înrăutățesc „o situație pe câmpul de luptă care nu evoluează deloc în favoarea lor”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
digi24.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
stirileprotv.ro
image
Ambasadorul Rusiei la București acuză România că FALSIFICĂ istoria celui de-al Doilea Război Mondial
gandul.ro
image
Anunț important făcut de Vladimir Putin: Războiul din Ucraina „se apropie de final”
mediafax.ro
image
Ileana Lazariuc, strălucitoare la 44 de ani. Fosta noră a lui Ion Țiriac a furat toate privirile
fanatik.ro
image
Vladimir Putin afirmă că războiul din Ucraina se apropie de sfârșit
libertatea.ro
image
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
digisport.ro
image
Vacanța în care hotelul te poartă dintr-un oraș în altul. Experiența unei croaziere în Mediterană, prin Italia, Spania și Franța
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
observatornews.ro
image
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
cancan.ro
image
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
newsweek.ro
image
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
prosport.ro
image
Destinaţii de vară ieftine şi aproape de România. Plajele pe care nu ai voie să le ratezi în 2026
playtech.ro
image
Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București care au o relație și nu se mai ascund
fanatik.ro
image
Cine sunt „super-revoluționarii” din nucleul dur al conservatorilor iranieni care încearcă să saboteze un acord cu SUA
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în cont
digisport.ro
image
Sorana Cîrstea, victoria carierei: a învins liderul mondial WTA, Arina Sabalenka, la Roma
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Când e Înălțarea în 2026. Ziua coincide cu o altă sărbătoare mare din România
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează „Battleships” a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”
click.ro
image
Cauza morții lui Ioan Isaiu. S-a prăbușit sub privirile împietrite ale colegilor: „Suntem șocați”
click.ro
image
Cel mai mare regret cu care a murit Ioan Isaiu: „Doamne-Doamne o să se uite și la noi”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Ibacka a apărut fără verighetă. Se întâmplă la puțin timp după speculațiile legate de un posibil divorț
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, ca o Audrey Hepburn regală la petrecerea în grădină de la Palat. Ea și William i-au ținut loc Regelui

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani