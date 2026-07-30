Baia de sânge care a schimbat istoria Daciei. Ziua în care Roma a plătit scump victoria

În iarna anilor 101-102 d.Hr. s-a desfășurat cea mai sângeroasă confruntare din primul război dintre daci și romani. Lupta s-a transformat într-o adevărată baie de sânge, cu pierderi uriașe de ambele părți. Mii de legionari romani au căzut în fața armatei conduse de Decebal, iar victoria a avut un preț greu de plătit chiar și pentru Imperiul Roman.

În comuna dobrogeană Adamclisi, pe drumul dintre Călărași și Constanța, se înalță unul dintre cele mai importante monumente ale Antichității de pe teritoriul României: Tropaeum Traiani. Ridicat în urmă cu aproape două milenii din ordinul împăratului Traian, monumentul comemorează una dintre cele mai grele și sângeroase victorii obținute de romani în războaiele cu populațiile de la nordul și vestul Mării Negre.

Un altar funerar aflat în apropierea monumentului amintește de sacrificiul armatei romane. Inscripția consemnează că în luptă au căzut aproape 4.000 de soldați romani, o pierdere excepțional de mare pentru o singură confruntare. Numărul războinicilor barbari uciși a fost, cel mai probabil, și mai ridicat, însă sursele antice nu oferă o cifră exactă. Victoria i-a revenit lui Traian, dar a fost obținută cu un cost uriaș.

Povestea acestei confruntări este redată în cele 54 de metope din calcar care împodobesc monumentul. Basoreliefurile înfățișează scene de luptă între legionarii și auxiliarii romani și războinici daci, sarmați și germanici, surprinși într-o încleștare de o violență rar întâlnită în arta romană. Numeroși istorici consideră că bătălia de la Adamclisi a reprezentat unul dintre momentele decisive ale primului război daco-roman și că rezultatul ei a influențat în mod hotărâtor soarta Daciei.

Dacii, coșmarul Romei de la Dunărea de Jos

Dacii ocupau un teritoriu întins și erau organizați în numeroase triburi și uniuni tribale. Contactele lor cu romanii s-au intensificat după extinderea Republicii Romane și, ulterior, a Imperiului până la Dunărea de Jos și pe litoralul Mării Negre.

După moartea lui Burebista, în anul 44 î.Hr., regatul dac s-a fragmentat în mai multe centre de putere, conduse de căpetenii puternice. Din acel moment, confruntările cu Roma au devenit tot mai frecvente. Războinicii daci traversau adesea Dunărea și atacau provinciile romane, în special Moesia, pentru pradă și prestigiu militar.

După victoria lui Octavian Augustus în războaiele civile și instaurarea Imperiului, Roma și-a consolidat controlul asupra Dunării de Jos. A fost organizată provincia Moesia, iar teritoriile locuite de geții din Dobrogea au fost integrate treptat în Imperiul Roman.

Incursiunile dacilor au continuat însă. De multe ori, acestea aveau loc iarna, când Dunărea îngheța și putea fi traversată cu ușurință. Sursele antice sugerează că dacii luptau adesea alături de alte populații de la nordul fluviului, precum bastarnii, un neam germanic, și sarmații, războinici călare de origine iraniană, renumiți pentru mobilitatea și priceperea lor în luptă.

Unul dintre cei mai cunoscuți conducători daci ai epocii a fost regele Cotiso. Potrivit izvoarelor romane, armatele sale au devastat provincii ale imperiului, ajungând până în Macedonia. Istoricul latin Lucius Annaeus Florus consemna:

„Dacii trăiesc nedezlipiţi de munţi. De acolo, sub conducerea regelui Cotiso, obişnuiau să se coboare şi să pustiască ţinuturile vecine, ori de câte ori Dunărea, îngheţată de ger, îşi unea malurile. Augustus a hotărât să îndepărteze această populaţie, de care era foarte greu să te apropii. Astfel, a trimis pe Lentulus şi i-a alungat pe malul de dincolo; dincoace au fost aşezate garnizoane. Astfel, dacii nu au putut fi înfrânţi, ci doar respinşi şi împrăştiaţi.”

Timp de mai multe decenii, aceste incursiuni au transformat frontiera dunăreană într-una dintre cele mai instabile zone ale Imperiului Roman și au pregătit terenul pentru marile războaie purtate de Traian împotriva lui Decebal.

Horațiu amintește de o incursiune a appulilor, un trib dacic, în Pannonia, în anul 15 î.Hr. Doi ani mai târziu, în 13 î.Hr., atacurile s-au repetat și au fost respinse cu dificultate de generalul Marcus Vipsanius Agrippa. În același an, războinicii daci au traversat din nou Dunărea înghețată și au pătruns în Dalmația, continuând seria incursiunilor asupra provinciilor romane.

Dacii erau adversari redutabili. Foloseau arme din fier, precum spade de diferite tipuri, multe inspirate din modelele celtice, lănci, arcuri și, mai ales, temutul falx, o armă cu lamă curbată, mânuită de regulă cu ambele mâini și capabilă să străpungă scuturile și armurile romane. Elita războinicilor era bine echipată, purtând coifuri și cămăși de zale, iar experiența acumulată în numeroasele confruntări îi făcea adversari de temut.

Nici politica Romei de a cumpăra pacea prin subsidii și daruri oferite unor conducători barbari nu a reușit să oprească incursiunile. Atacurile au continuat decenii la rând, fiind alimentate atât de dorința de pradă, cât și, potrivit unor istorici, de reacția căpeteniilor dace la extinderea tot mai accentuată a Imperiului Roman spre Dunărea de Jos.

Invazia din anul 86 d.Hr.

Una dintre cele mai devastatoare incursiuni dacice la sud de Dunăre a avut loc în anul 86 d.Hr. Regele Duras a trimis o puternică expediție de pradă în provincia romană Moesia. Potrivit unor istorici, armata ar fi fost condusă de Decebal, deși izvoarele antice nu sunt concludente în această privință.

Profitând de înghețul Dunării, războinicii daci au trecut fluviul și au lovit prin surprindere garnizoanele romane. Moesia a fost devastată, iar guvernatorul provinciei, Oppius Sabinus, și-a pierdut viața în luptă. Potrivit tradiției, dacii i-au dus capul în țara lor ca trofeu de război, o umilință pe care Roma nu o putea trece cu vederea.

Împăratul Domițian a reacționat imediat și l-a trimis împotriva dacilor pe Cornelius Fuscus, prefectul pretoriului. În fruntea a cinci legiuni și a aproximativ 30.000 de soldați, acesta a trecut Dunărea și a înaintat spre capitala regatului dac.

Campania s-a încheiat însă dezastruos pentru romani. În zona Tapae, a cărei localizare exactă este încă disputată de istorici, armata lui Fuscus a fost atacată și înfrântă de dacii conduși de Decebal. Prefectul roman a fost ucis, iar dacii au capturat stindarde, arme, mașini de război și numeroase echipamente militare, o victorie cu un puternic impact simbolic și militar.

Doi ani mai târziu, în 88 d.Hr., Domițian a organizat o nouă expediție, condusă de Tettius Iulianus. Romanii au obținut o victorie la Tapae, însă nu au reușit să distrugă regatul lui Decebal. În același timp, imperiul era amenințat pe frontiera dunăreană de quazi și marcomani, două puternice neamuri germanice. În aceste condiții, Domițian a fost nevoit să încheie pace cu Decebal.

Istoricul Constantin C. Giurescu descria astfel situația din lucrarea Istoria românilor:

„Domiţian dă serbări mari la Roma şi celebrează un triumf asupra dacilor. Nu împinge însă îndrăzneala aşa de departe încât să-şi ia titlul de Dacicus. Gurile rele din Roma afirmau chiar (...) că obiectele de preţ, care împodobeau ca pradă triumful lui Domiţian, fuseseră luate în realitate din tezaurul imperial.”

Pacea din anul 89 d.Hr. a reprezentat un compromis umilitor pentru Roma. Decebal și-a păstrat prada de război și a continuat să primească subvenții, meșteri și specialiști romani pentru consolidarea regatului său, în schimbul promisiunii că va apăra frontiera dunăreană și nu va mai întreprinde incursiuni în imperiu.

Împăratul care a vrut să spele rușinea Romei

În anul 98 d.Hr., pe tronul Imperiului Roman a urcat Traian, unul dintre cei mai experimentați comandanți militari ai vremii. Încă de la începutul domniei, noul împărat și-a propus să elimine definitiv amenințarea reprezentată de regatul lui Decebal.

Motivele erau atât militare, cât și politice și economice. Dacia rămânea un pericol permanent pentru provinciile de la Dunărea de Jos și din Pannonia, iar pacea încheiată de Domițian era privită la Roma ca o înfrângere diplomatică. În plus, informațiile despre fortificarea cetăților dacice și despre reorganizarea armatei lui Decebal îi îngrijorau pe romani.

Istoricul Hadrian Daicoviciu explica astfel motivele campaniei lui Traian în lucrarea Dacii:

„Știrile care veneau din Dacia vorbeau despre construirea de cetăţi, despre făurirea de arme, despre instruirea armatei dace potrivit tacticii romane. (...) Era limpede că statul dac, capabil să unească în jurul său toate forţele antiromane de la Dunărea de Jos, reprezenta un mare pericol pentru imperiu.”

La aceste motive se adăugau și cele economice. Finanțele imperiului fuseseră afectate de cheltuielile uriașe din timpul lui Domițian, iar bogățiile Daciei, în special zăcămintele de aur, reprezentau o miză uriașă.

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Așa aveau să înceapă războaiele dacice ale lui Traian, campanii care aveau să schimbe definitiv istoria Daciei și a Imperiului Roman.

În anul 101 d.Hr., Traian a declanșat campania împotriva regatului lui Decebal, hotărât să înlăture definitiv amenințarea dacică de la Dunărea de Jos. Istoricul roman Dio Cassius explică motivele împăratului:

„După ce stătu câtva timp la Roma, Traian făcu o expediţie împotriva dacilor, gândindu-se la ceea ce făcuseră ei, supărat pentru banii pe care ei îi luau în fiecare an şi văzând că puterile şi trufia lor cresc.”

Pentru primul război dacic, Traian a mobilizat una dintre cele mai puternice armate ale Imperiului Roman. Istoricii apreciază că în campanie au participat între 10 și 13 legiuni, sprijinite de numeroase unități auxiliare și de flota de pe Dunăre. Cele mai multe surse indică prezența a aproximativ zece legiuni în prima ofensivă, din cele aproape 30 existente în întregul imperiu.

Armata romană a trecut Dunărea în zona Banatului, pe la Lederata, folosind poduri de vase, apoi a înaintat spre Munții Orăștiei, unde se afla nucleul puterii lui Decebal.

Prima mare confruntare a avut loc la Tapae, poarta de acces către inima Daciei. Bătălia a fost extrem de sângeroasă. Potrivit tradiției, numărul răniților a fost atât de mare încât Traian și-ar fi rupt propriile haine pentru a improviza bandaje pentru soldații săi. Romanii au obținut victoria, dar cu pierderi importante.

Slăbită de lupte și apropierea iernii, armata imperială nu și-a continuat înaintarea spre Sarmizegetusa. Traian a hotărât să ierneze în teritoriile ocupate, să primească întăriri și provizii și să reia ofensiva odată cu venirea primăverii. Această pauză avea să-i ofere însă lui Decebal șansa de a pregăti o contraofensivă îndrăzneață, care urma să ducă la una dintre cele mai sângeroase bătălii ale războaielor dacice.

O confruntare pe viață și pe moarte între barbari și romani

În iarna dintre anii 101 și 102 d.Hr., Decebal a decis să riște totul într-o ofensivă menită să schimbe cursul războiului. Regele dac a adunat o puternică armată formată din războinici daci, veniți, cel mai probabil, din toate regiunile regatului, alături de aliații lor sarmați și bastarni.

Barbarii au așteptat venirea gerului și înghețarea Dunării, singura modalitate de a traversa rapid fluviul cu o armată numeroasă și de a lovi prin surprindere provinciile romane de la sud.

Strategia lui Decebal era bine gândită. Atacul urmărea să întrerupă liniile de aprovizionare ale armatei romane aflate în Dacia și să-l oblige pe Traian să-și retragă o parte din trupe pentru apărarea Moesiei. În esență, regele dac încerca să mute centrul războiului la sud de Dunăre și să îi forțeze pe romani să renunțe la ofensiva împotriva capitalei sale.

Nu se cunoaște cu exactitate dimensiunea armatei pe care Decebal a trimis-o peste Dunărea înghețată, însă metopele de la Adamclisi sugerează o amplă deplasare de războinici și populații către sudul fluviului. Basoreliefurile înfățișează inclusiv care încărcate cu corturi și cu familiile unor luptători barbari. Cel mai probabil este vorba despre sarmați, populații de păstori nomazi care își însoțeau adesea armatele în timpul marilor migrații și expediții militare.

Armata strânsă de Decebal era una redutabilă. Războinicii bastarni, de origine germanică, pot fi recunoscuți pe metope după coafurile lor caracteristice, cu împletituri laterale. Sunt reprezentați luptând cu pieptul gol și folosind atât arme proprii, cât și armament de inspirație dacică, inclusiv temutul falx. Cei din elita militară sau conducătorii purtau, cel mai probabil, cămăși de zale ori pieptare din piele întărită, coifuri, scuturi, lănci și spade.

La rândul lor, roxolanii reprezentau una dintre cele mai eficiente cavalerii ale lumii antice. O parte dintre ei erau arcași călare, însă adevărata forță o constituiau catafracții – cavaleri grei, protejați din cap până în picioare de armuri alcătuite din solzi metalici fixați pe suport din piele. Chiar și caii lor erau acoperiți cu astfel de armuri. Înarmați cu lănci lungi, catafracții atacau în formații compacte, capabile să zdrobească și să spargă liniile inamice.

Și dacii erau adversari de temut. Aristocrația militară era echipată cu cămăși de zale, coifuri și scuturi solide, în timp ce războinicii din suita acestor nobili purtau echipamente mai ușoare, precum pieptare din piele sau coifuri simple, fiind înarmați cu lănci, scuturi, arcuri și săgeți. Printre ei se afla și o elită specializată în mânuirea falxului, arma care avea să provoace pierderi grele legionarilor romani.

Specialistul Cătălin Borangic subliniază importanța acestei arme în studiul "Incursiune în arsenalul armelor curbe tracice. Falx dacica":

„Existenţa unei elite militare specializate este susţinută şi de calităţile combative ale acestui tip de sabie, care nu putea fi mânuită de oricine, fiind nevoie de războinici profesionişti, special instruiţi să lupte cu acest gen de armă. (...) Izvoarele scrise vorbesc de un mare impact psihologic al armei curbe a dacilor, iar reprezentările artistice confirmă utilizarea ei pe scară largă.”

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Nu se cunoaște în detaliu desfășurarea campaniei inițiate de Decebal în iarna anilor 101–102 d.Hr. Majoritatea istoricilor consideră că armata barbară a traversat Dunărea înghețată în Dobrogea și a pătruns în provincia Moesia.

Despre această ofensivă aflăm indirect și dintr-o scrisoare a lui Pliniu cel Tânăr către împăratul Traian, în care este relatată povestea unui sclav surprins în timpul invaziei. Din coroborarea izvoarelor reiese că au avut loc cel puțin trei confruntări importante: prima cu trupele romane aflate deja în Moesia, iar următoarele cu unitățile trimise de Traian ca întăriri.

Masacrul de la Adamclisi

Ultima dintre aceste confruntări avea să fie și cea mai sângeroasă bătălie a primului război daco-roman.

Campania barbarilor a început însă cu un incident dramatic. Potrivit lui Dio Cassius, gheața Dunării a cedat sub greutatea cavaleriei grele a roxolanilor, iar numeroși războinici și cai s-au prăbușit în apele înghețate ale fluviului. Mulți și-au pierdut viața, însă supraviețuitorii și-au continuat înaintarea.

După traversarea Dunării, armata lui Decebal a pătruns în Moesia, devastând așezările întâlnite în cale. Planul părea să funcționeze. Traian a fost nevoit să retragă trupe din Dacia pentru a apăra provincia atacată, exact așa cum își dorise regele dac. Decebal spera că o victorie decisivă la sud de Dunăre va rupe liniile de aprovizionare ale armatei romane și îl va obliga pe împărat să abandoneze ofensiva împotriva Daciei.

Locul exact al confruntării nu este cunoscut nici astăzi, însă amploarea și violența ei sunt sugerate atât de izvoarele antice, cât și de metopele monumentului de la Adamclisi. Legionarii romani erau bine pregătiți pentru a înfrunta armele dacilor. Pe lângă echipamentul obișnuit, mulți purtau coifuri întărite, protecții pentru brațul drept (manicae) și apărători pentru picioare, introduse tocmai pentru a reduce efectele devastatoare ale falxului dacic.

Deși au un evident caracter propagandistic, basoreliefurile de la Adamclisi surprind o încleștare de o violență ieșită din comun. Scenele înfățișează lupte corp la corp, în care romani și barbari cad deopotrivă sub loviturile adversarilor. A fost, după toate probabilitățile, una dintre cele mai sângeroase bătălii ale războaielor dacice.

Altarul funerar ridicat lângă monument consemnează moartea a aproape 4.000 de soldați romani, legionari și auxiliari. Pierderile barbarilor au fost, cel mai probabil, și mai mari, dacă ținem seama că armata lui Traian a reușit să obțină victoria, chiar dacă aceasta a fost plătită cu un preț uriaș.

Înfrângerea de la Adamclisi a schimbat cursul campaniei. Decebal a cerut pace, iar Traian, conștient de pierderile suferite și de dificultățile continuării războiului, a acceptat negocierile. Spre deosebire de tratatul încheiat cu Domițian, de această dată condițiile au fost impuse de Roma.

Mulți istorici consideră că bătălia de la Adamclisi a reprezentat momentul decisiv al primului război daco-roman. Este posibil ca Decebal să fi pierdut aici o mare parte din nucleul armatei sale, pierderi pe care regatul dac nu le mai putea recupera într-un timp scurt. În schimb, Imperiul Roman dispunea de resurse umane și materiale incomparabil mai mari și putea trimite noi legiuni pe front ori de câte ori era nevoie.