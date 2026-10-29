Rusia a plătit un preț uriaș pentru războiul din Ucraina: peste 1,5 milioane de militari pierduți și cheltuieli de 700 de miliarde de dolari

Rusia a plătit un preț greu, cu sânge, pentru fiecare metru de teritoriu ocupat în Ucraina. Potrivit calculelor Statului Major General ucrainean, începând cu 24 februarie 2022, Rusia a pierdut peste 1.580.000 de militari, morți și răniți. La asta se adaugă echipamente militare în valoare de peste 204 miliarde de dolari și cheltuieli de peste 700 de miliarde de dolari.

Cimitirele rusești, pline de mormintele soldaților căzuți pe frontul din Ucraina Foto: Profimedia

Cifrele au fost prezentate într-un videoclip publicat la 28 octombrie, care estimează costurile invaziei rusești pe parcursul a peste patru ani și jumătate.

Prețul războiului este măsurat în vieți omenești, armament și resurse financiare, dar și în oportunitățile pierdute de a investi în dezvoltarea Rusiei, potrivit mesajului transmis de armata ucraineană.

Videoclipul a fost publicat în a 1.707-a zi a invaziei rusești pe scară largă.

Pierderile umane: peste 1,58 milioane de militari

Potrivit Statului Major ucrainean, Rusia a pierdut peste 1.580.000 de militari de la începutul invaziei, la 24 februarie 2022.

Bilanțul include atât militari uciși, cât și răniți, precizează autoritățile ucrainene.

Conform estimărilor prezentate de Kiev, Rusia pierde în medie aproape 1.000 de militari pe zi. Raportat la această medie, un militar rus este ucis la fiecare 90 de secunde, susține armata ucraineană.

Echipamente militare în valoare de peste 204 miliarde de dolari

Potrivit Statului Major ucrainean, pierderile de echipamente militare ale Rusiei depășesc 204 miliarde de dolari de la începutul invaziei.

Bilanțul prezentat de armata ucraineană include:

-12.448 de tancuri;

-51.674 de sisteme de artilerie;

-25.609 vehicule blindate de luptă;

-449 de aeronave;

-356 de elicoptere;

-35 de nave;

-două submarine.

De asemenea, Rusia ar fi pierdut peste 5.000 de rachete și mai mult de 585.000 de drone, potrivit aceleiași surse.

Costurile financiare ale războiului

Pe lângă echipamentele distruse, Rusia suportă costuri considerabile pentru finanțarea operațiunilor militare și plata compensațiilor către familiile militarilor uciși și către cei răniți.

Potrivit Statului Major ucrainean, autoritățile ruse plătesc peste 95 de milioane de dolari pe zi sub formă de compensații pentru militarii morți și răniți.

Sectorul petrolier rus a fost, de asemenea, afectat de sancțiunile internaționale și de atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor, conductelor și petrolierelor asociate așa-numitei flote din umbră.

Potrivit datelor prezentate de armata ucraineană, pierderile totale ale industriei petroliere rusești s-au ridicat la 13,5 miliarde de dolari în perioada august 2025 – august 2026.

Cheltuielile militare au crescut de la an la an

Războiul ocupă o pondere tot mai mare în economia Rusiei, susține Statul Major ucrainean.

Potrivit estimărilor prezentate în videoclip, cheltuielile asociate războiului reprezentau 4% din produsul intern brut (PIB) al Rusiei în 2022. În 2025, ponderea ar fi ajuns la 7,5%.

În termeni financiari, Rusia ar fi cheltuit:

-86 de miliarde de dolari în 2022;

-190 de miliarde de dolari în 2025;

-186 de miliarde de dolari prevăzute pentru 2026.

În total, cheltuielile Rusiei pentru războiul împotriva Ucrainei ar fi depășit 700 de miliarde de dolari, potrivit armatei ucrainene.

Ce ar fi putut construi Rusia cu banii cheltuiți pentru război?

Videoclipul publicat de Statul Major ucrainean compară cheltuielile militare cu investițiile civile care ar fi putut fi realizate cu aceleași resurse.

Suma cheltuită de Rusia ar fi fost suficientă pentru construirea a 10.000 de kilometri de autostrăzi moderne, a 1.000 de școli și a 200 de spitale de mari dimensiuni.

Acești bani ar fi permis, de asemenea, acordarea unui milion de ruble fiecărui copil născut de la începutul invaziei pe scară largă și dublarea pensiilor tuturor pensionarilor timp de doi ani.

O parte din fonduri ar fi putut fi direcționată către cercetarea științifică, investiție care, potrivit videoclipului, ar fi depășit cheltuielile Rusiei pentru acest domeniu din ultimul deceniu.

Suma ar fi fost suficientă și pentru finanțarea integrală a construcției a cinci orașe moderne, fiecare cu o populație cuprinsă între opt și zece milioane de locuitori.