Cum se vinde motorina rusească sub sancțiuni. Un proces de la Dubai scoate la iveală rețeaua azeră din spatele exporturilor Rosneft

Un conflict juridic între un fost director al companiei petroliere ruse Rosneft și o rețea de traderi legați de oameni de afaceri azeri oferă o imagine rară asupra modului în care funcționează exporturile de petrol rusesc de la începutul războiului din Ucraina, scrie Wall Street Journal.

Petrolier rusesc Foto: X/Vishegrad24

După invazia pe scară largă a Ucrainei, petrolul rusesc a fost lovit de sancțiuni, iar o mare parte din exporturi a fost preluată de intermediari puțin cunoscuți, care folosesc companii-paravan și o flotă de petroliere „fantomă”. Potrivit WSJ, unul dintre principalii traderi ai Rosneft a devenit o rețea de companii asociate cu oamenii de afaceri azeri Tahir Garaev și Etibar Eyyub.

Cei doi se judecă acum cu Igor Soglaev, fost înalt responsabil al Rosneft, care voia să facă bani din revânzarea motorinei rusești în Brazilia.

Cine este Soglaev

Igor Soglaev a lucrat anterior la Deutsche Bank în Rusia și a condus combinatul petrochimic SamaraNeftOrgSintez, achiziționat de Rosneft în 2015. După aceea, a condus departamentul de petrochimie al corporației și, potrivit WSJ, a fost consilier al șefului companiei, Igor Secin. În 2017 a plecat pentru a se ocupa de proiecte private în industria petrochimică.

Planul pentru Brazilia

După începutul războiului, Soglaev a decis să câștige bani din vânzarea de motorină rusească în Brazilia. Voia să devină intermediar pentru cei care se temeau că tranzacțiile directe cu Rusia le-ar putea crea probleme cu băncile din cauza sancțiunilor. Planul era să revândă distribuitorilor brazilieni, cu adaos, motorina cumpărată din Rusia. Pentru asta, închiriase din timp capacități de depozitare în porturi braziliene.

Potrivit lui Soglaev, furnizorii au fost traderi cunoscuți drept rețeaua Coral. Numele vine de la Coral Energy, o companie creată în 2010 la Singapore pentru comerțul cu petrol din Azerbaidjan. Foștii ei conducători, Garaev și Eyyub, au devenit în 2022 printre principalii vânzători de țiței ai Rosneft. Structurile controlate de cei doi au format, scrie WSJ, cea mai mare parte a flotei din umbră folosite la exportul de petrol rusesc.

Cum s-a ajuns la conflict

Soglaev a înființat la Dubai o firmă numită Dia33 și, la sfârșitul lui 2023, a cumpărat motorină rusească de la o altă firmă locală. El susține că șeful acesteia, Andrei Romanovski, era legat de rețeaua Coral și că au discutat chiar ca Dia33 să devină divizia braziliană a Coral.

Relațiile s-au deteriorat după ce un port brazilian a refuzat să primească un petrolier vechi, care transporta motorină în valoare de zeci de milioane de dolari. Nava a așteptat săptămâni întregi, până când a fost primită într-un alt port. WSJ nu precizează dacă motorina a ajuns la cumpărătorul final.

Procese în Dubai și în Brazilia

Vânzătorii mărfii, despre care se presupune că sunt legați de rețeaua Coral, l-au acuzat pe Soglaev că și-a însușit încărcătura și au depus o plângere la Dubai. Instanța l-a obligat să plătească 42 de milioane de dolari.

Soglaev a răspuns cu propriile procese, la Dubai și în Brazilia. El susține că Coral, sub pretextul unui parteneriat, a obținut acces la informații interne ale Dia33 și i-a atras clienții. Pierderile sale din profit nerealizat le estimează la peste 500 de milioane de dolari.

Soglaev spune că a primit și amenințări. Un telefon de la Etibar Eyyub, care i-a spus că a discutat conflictul lor cu un „comandant de luptă cecen”, a fost perceput de el ca o amenințare cu moartea, scrie WSJ.

Starea dosarului

Procesul nu s-a încheiat. În vara lui 2026, o instanță din Dubai le-a interzis lui Eyyub, lui Garaev și altor 13 persoane fizice și companii să dispună de active de până la 700 de milioane de dolari, ca măsură asigurătorie în procesul deschis de Soglaev. Ulterior, judecătorul și-a pus la îndoială competența de a judeca cazul. Soglaev a contestat decizia, iar în prezent sechestrul asupra activelor rămâne în vigoare.