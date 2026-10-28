 Ritualuri șamanice și atacuri în nopțile cu lună plină. Cine îi sugerează lui Putin datele loviturilor asupra Ucrainei | adevarul.ro
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Ritualuri șamanice și atacuri în nopțile cu lună plină. Cine îi sugerează lui Putin datele loviturilor asupra Ucrainei

Război în Ucraina
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Expertul militar ucrainean Oleh Jdanov a observat o posibilă legătură între luna plină și atacurile rusești de amploare asupra Ucrainei. Cercetătorul în domeniul practicilor mistice Igor Mehheda consideră că aceste coincidențe ar putea avea legătură cu presupusele convingeri oculte ale lui Vladimir Putin și ale apropiaților săi.

Președintele rus Vladimir Putin
Președintele rus Vladimir Putin, înclinat spre ocultism Foto: EPA/EFE

Expertul militar Oleh Jdanov a făcut aceste observații într-un comentariu pentru publicația ucraineană TSN.ua.

Potrivit lui Jdanov, în ultimele 12 luni, din octombrie 2025 până la 27 octombrie 2026, Rusia ar fi lansat atacuri de amploare asupra Ucrainei în perioadele de lună plină. Acestea ar fi inclus atacuri cu drone, rachete sau lovituri combinate. În același timp, forțele ruse au continuat să atace Ucraina și în alte zile.

„Aici se poate ajunge chiar și la teorii ale conspirației. La fiecare lună plină, ei lansează un atac masiv asupra țării noastre. Așa arată statisticile. Eu nu cred în teoriile conspirației și nu mă ocup de așa ceva, dar, din păcate, această coincidență există”, a declarat Jdanov.

Ar putea exista o motivație ocultă?

Igor Mehheda, cercetător în domeniul practicilor mistice, a susținut anterior că Vladimir Putin și cercul său apropiat ar fi interesați de șamanism și ocultism. El consideră că suprapunerea dintre anumite faze ale Lunii și atacurile rusești ar putea să nu fie întâmplătoare.

Potrivit lui Mehheda, unele atacuri ale Rusiei ar fi avut loc în timpul eclipselor solare sau lunare, la lună plină ori la lună nouă. Cercetătorul pune această posibilă sincronizare pe seama unor convingeri mistice pe care le-ar putea avea conducerea rusă.

El afirmă că, în unele tradiții spirituale străvechi, inclusiv în cele vedice, luna plină era asociată cu un pact între oameni și forțe superioare.

În opinia sa, liderii de la Kremlin ar putea crede că ritualurile și operațiunile militare desfășurate în anumite zile le-ar spori șansele de victorie. Mehheda subliniază însă că asemenea convingeri sunt eronate.

Afirmațiile sale nu demonstrează că deciziile militare ale Rusiei sunt influențate de ritualuri sau de fazele Lunii.

Comparații cu Germania nazistă

Mehheda compară presupusa utilizare a practicilor mistice de către conducerea rusă cu anumite practici atribuite Germaniei naziste.

Potrivit cercetătorului, Adolf Hitler ar fi consultat astrologi care îi recomandau perioade considerate favorabile pentru desfășurarea operațiunilor militare. El susține că britanicii ar fi reușit ulterior să transmită astrologilor germani informații false, cu scopul de a le influența previziunile.

Mehheda face, de asemenea, o paralelă între presupusele practici ale conducerii ruse și activitatea organizației „Ahnenerbe”, înființată în Germania nazistă în anii 1930. Potrivit acestuia, organizația ar fi încercat să folosească elemente mitologice în contextul operațiunilor militare.

Totuși, cercetătorul recunoaște că există întrebări fără răspuns. Una dintre ele este motivul pentru care Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei la 24 februarie 2022, deși luna plină din acea lună a fost pe 16 februarie.

La momentul respectiv, mai multe instituții media occidentale importante, citând informații ale serviciilor de informații, anticipaseră că un atac rusesc ar putea avea loc chiar pe 16 februarie.

Mehheda avertizează, de asemenea, că următoarea lună plină nu înseamnă că un nou atac rusesc de amploare este inevitabil.

De ce este luna plină asociată cu fenomene mistice?

Iurii Dahno, cercetător în etnografie și profesor de istorie, a declarat publicației că o parte a societății ucrainene continuă să asocieze luna plină cu fenomene mistice.

În folclor, nopțile cu lună plină au fost legate de apariția unor forțe malefice, a vârcolacilor și a altor evenimente supranaturale.

Dahno presupune că și Vladimir Putin ar putea fi interesat de ocultism, însă recunoaște că aceasta este doar o opinie personală, nu un fapt demonstrat.

Ce se știe despre presupusul interes al lui Putin pentru șamanism

Informații despre un posibil interes al președintelui rus pentru practicile șamanice au apărut anterior în spațiul public.

Maria Maksakova, fostă deputată în Duma de Stat a Rusiei din partea partidului Rusia Unită, a afirmat că Putin ar avea o gândire înclinată spre misticism și ar putea crede în eficiența ritualurilor șamanice.

Ea a vorbit, de asemenea, despre presupuse ritualuri la care ar fi participat Putin și fostul ministru rus al apărării, Serghei Șoigu.

În 2022, politologul rus Valeri Solovei, un critic al lui Putin, a susținut că președintele rus ar fi luat decizia finală de a lansa invazia pe scară largă după ritualuri organizate de șamani aduși de Șoigu.

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