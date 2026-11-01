Forțele rusești au avansat în regiunea Doneț și și-au extins zona de control în Harkov, spun analiștii

Grupuri de infanterie rusești au avansat lângă localitățile Mikolaivka și Maiske, aflate în apropiere de Ceasiv Iar, pe direcția Kramatorsk. Ele au înaintat și în zona satului de frontieră Hranovane, din regiunea Harkov, pe direcția Slobojanska de Sud, susțin analiștii DeepState.

Trupe ruse în Ucraina Foto: Getty Images

Potrivit hărții DeepState, în zona localității Kozacia Lopan suprafața „zonei roșii“, a teritoriului ocupat, a crescut la 10,23 kilometri pătrați. „Zona gri“, în care trupele rusești au pătruns, dar nu au preluat încă controlul, a ajuns la 16,95 kilometri pătrați.

Viktor Treguboa, purtătorul de cuvânt al Grupării Forțelor Întrunite, a declarat pentru Suspilne Harkov că trupele rusești și-au extins zona de control lângă Hranovane și încearcă să se infiltreze în Kozacia Lopan.

„Rușilor nu le-a reușit nici măcar să pătrundă mai departe în Kozacia Lopan, ci să lărgească «zona gri» din lateral. Asta chiar s-a întâmplat“, a spus el.

În iunie, Gruparea Forțelor Întrunite anunțase că trupele rusești au intrat în Hranivka și încearcă să se consolideze acolo.

Rușii folosesc pauza umanitară de la Oleșki pentru a-și regrupa trupele

Forțele rusești profită la maximum de pauza umanitară, declarată pentru evacuarea civililor din Oleșki, localitate ocupată, ca să-și atingă obiective militare. Declarația aparține purtătorului de cuvânt al grupării de trupe „Sud“, Maksim Kravciuk, citat de LIGA.net.

Potrivit lui, militarii ucraineni respectă încetarea focului în regiunea stabilită. Rușii, în schimb, își întăresc și își regrupează în acest timp forțele.

„Mai exact, fac rotația personalului pe pozițiile din prima linie, în special în zona insulară, refac fortificațiile, extind sistemul de comunicații și iau măsuri de sprijin logistic“, a precizat Kravciuk.

Ocupanții evacuează totodată răniți și morți și aduc pe poziții muniție și alte materiale.

Gruparea „Sud“ susține că armistițiul temporar le-a oferit rușilor „posibilitatea de a-și întări în secret capacitățile militare“.

„Cerem părții ruse să nu împiedice desfășurarea misiunii umanitare și să nu pună în pericol populația civilă, a cărei viață și siguranță trebuie să rămână o prioritate absolută“, a încheiat purtătorul de cuvânt al grupării.