 Sistemul de alertă aeriană din Ucraina, vizat de un atac cibernetic. Aplicația a transmis avertizări false privind amenințări nucleare și chimice | adevarul.ro
search
Luni, 2 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Sistemul de alertă aeriană din Ucraina, vizat de un atac cibernetic. Aplicația a transmis avertizări false privind amenințări nucleare și chimice

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Sistemul de alertă aeriană din Ucraina a fost compromis în seara zilei de 1 noiembrie, au anunțat Forțele Aeriene ucrainene. În urma atacului cibernetic, sirenele au sunat în mai multe regiuni ale țării, iar utilizatorii aplicației oficiale „Air Alert” au primit notificări false privind presupuse amenințări nucleare, chimice și confruntări armate pe străzi.

Sistemul de alertă ucrainean, cmpromis
Ucrainenii au primit alerte false Foto: AFP

Jurnaliștii publicației The Kyiv Independent au confirmat că au primit astfel de mesaje pe telefoanele mobile, prin intermediul aplicației „Air Alert”, dezvoltată în colaborare cu Ministerul Transformării Digitale din Ucraina și compania de securitate cibernetică Ajax Systems.

Unul dintre mesajele false, transmis în limba rusă, anunța iminentă declanșare a unei alerte nucleare la nivel național și făcea referire la racheta rusească Oreșnik.

Forțele Aeriene ucrainene au avertizat că aplicația a fost compromisă de Rusia și au precizat că nu există nicio amenințare radiologică.

„Este posibil ca aplicația «Air Alert» să fi fost compromisă de inamic. Nu există niciun pericol radiologic! Vă rugăm să vă păstrați calmul și să urmăriți informațiile publicate pe canalul nostru oficial de Telegram”, au transmis reprezentanții instituției.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iuri Ignat, a confirmat că aplicația a fost accesată fără autorizare.

Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina a avertizat, la rândul său, că sistemul de notificări ar fi fost compromis.

Autoritățile avertizează asupra riscului de furt de date

Mai mulți oficiali regionali au confirmat incidentul și au transmis că, în zonele pe care le administrează, nu există amenințări suplimentare.

Guvernatoarea regiunii Ivano-Frankivsk, Svitlana Onișciuk, a declarat că situația este calmă și că notificările false par să fie rezultatul unui atac cibernetic asupra aplicației.

În regiunea Vinnița, guvernatoarea Natalia Zabolotna le-a cerut cetățenilor să nu acceseze linkurile incluse în mesajele suspecte.

Specialiștii în securitate cibernetică au avertizat că atacul ar putea face parte dintr-o operațiune de tip phishing, prin care atacatorii încearcă să obțină informații personale de la utilizatori.

Potrivit experților citați de publicația ucraineană ZN.UA, accesarea linkurilor externe incluse în notificările false ar putea duce la compromiterea datelor personale.

Cetățenii au fost sfătuiți să nu deschidă astfel de linkuri și să evite interacțiunea cu mesajele suspecte.

Aplicația, suspendată temporar

Dezvoltatorii aplicației „Air Alert” au anunțat că au identificat o intervenție neautorizată în funcționarea serviciului.

Ca măsură de precauție, notificările push au fost dezactivate, iar aplicația a fost suspendată temporar.

„Astăzi, persoane neautorizate au intervenit în funcționarea aplicației. Am dezactivat notificările push și am suspendat temporar serviciul. Aplicația nu stochează date personale, astfel că utilizatorii nu sunt în pericol. Vă rugăm să nu accesați, sub nicio formă, linkurile din notificările suspecte. Echipa lucrează la restabilirea funcționării aplicației. Ne cerem scuze pentru inconvenient”, au transmis dezvoltatorii pe canalul oficial de Telegram.

La Marea Neagră, un prim efect al viitorului acord trilateral pentru împărțirea lumii?

Ulterior, în jurul orei locale 02:00, echipa a anunțat că procesul de restabilire a serviciului a început treptat. Afișarea țintelor pe hartă a fost însă suspendată temporar, în timp ce erau implementate măsuri suplimentare de securitate.

Potrivit dezvoltatorilor, aplicația nu stochează și nu utilizează date personale, iar echipa lucrează pentru a preveni repetarea unor incidente similare.

Sistemul național de alertare funcționează

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina a precizat că sistemul național de avertizare publică nu a fost afectat și continuă să funcționeze normal.

Semnalele de alarmă sunt transmise în continuare către autoritățile regionale și sistemele de sirene stradale. Cetățenii au fost îndemnați să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților locale și să acorde atenție semnalelor transmise prin difuzoarele publice.

Instituția a reiterat apelul la prudență și a avertizat populația să nu distribuie informații neverificate și să nu acceseze linkuri provenite din surse necunoscute.

Pentru locuitorii capitalei, Ministerul Transformării Digitale a recomandat utilizarea aplicației „Kyiv Digital” pentru primirea informațiilor privind alertele aeriene.

Cum pot fi primite alertele oficiale pe telefon

Ministerul Transformării Digitale le recomandă utilizatorilor să activeze notificările de urgență integrate în sistemele de operare ale telefoanelor mobile. Acestea pot fi recepționate inclusiv atunci când dispozitivul se află în modul silențios.

Pe iPhone, opțiunea poate fi activată din meniul „Configurări”, secțiunea „Notificări”, la rubrica „Alerte de urgență”.

Pe telefoanele Android, setarea se găsește, în funcție de producător și versiunea sistemului de operare, în secțiunile „Siguranță și situații de urgență” sau „Parole și securitate”, la opțiunea „Alerte de urgență”. O altă posibilitate este activarea notificărilor privind alertele aeriene din meniul de localizare.

Autoritățile reamintesc că sistemele publice de avertizare funcționează în continuare. În cazul declanșării unei alerte oficiale, populația trebuie să se deplaseze în adăposturi și să rămână acolo până la transmiterea semnalului de încetare a pericolului.

Dronele nu au trimis la fier vechi tancul. Operațiunea Vivaldi arată NATO cum pot funcționa din nou blindatele

Aplicația „Air Alert” își reia treptat funcționarea

La câteva ore după atacul cibernetic, dezvoltatorii au anunțat că aplicația începe să funcționeze din nou, iar unele dintre serviciile sale au fost restabilite.

Utilizatorii pot consulta din nou harta nivelurilor de pericol. Aceasta afișează nivelul galben, asociat amenințărilor reprezentate de drone, și nivelul roșu, care indică atacuri masive cu drone sau rachete.

De asemenea, notificările push privind alertele aeriene au fost reluate. Afișarea țintelor pe hartă rămâne însă suspendată temporar.

Echipa de dezvoltare a anunțat că implementează măsuri suplimentare de securitate pentru protejarea aplicației și prevenirea unor incidente similare.

Atac cibernetic și asupra unei aplicații din Rusia

În primele ore ale zilei de 2 noiembrie, Ministerul rus pentru Situații de Urgență a anunțat, la rândul său, că aplicația sa mobilă ar fi fost compromisă de un atac cibernetic.

Instituția a precizat că utilizatorii au primit informații false și că se depun eforturi pentru restabilirea funcționării serviciului.

Deocamdată, nu există informații care să confirme o legătură între cele două incidente cibernetice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori noiembrie | Cum va fi vremea în orașul tău și câte zile va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Dezinformarea despre vaccinuri nu se oprește la graniță. Avertismentul unui expert internațional despre românii din diaspora
mediafax.ro
image
Furtună în familia Șucu, declanșată de Daniel Pancu! Ce s-a întâmplat între Andrei și mama sa. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum au reușit frații Cristescu să anuleze definitiv PUG-ul Timișoarei. Cele patru vicii de legalitate ale administrației Fritz penalizate de judecători
libertatea.ro
image
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
digisport.ro
image
Ramona Păun va deveni mamă pentru prima dată, la 40 de ani. Ce reacție au avut părinții când au aflat că vor fi bunici și cum se pregătește pentru venirea fetiței: „Am făcut astfel încât să am o minte liniștită!”
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
Mănânci cât vrei cu 45 de lei. Restaurantele "all you can eat", tot mai căutate de români
observatornews.ro
image
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
cancan.ro
image
Sute de mii de pensionari NU vor lua bani în plus la pensie la indexare. Casa de Pensii confirmă
newsweek.ro
image
Gigi Becali, Giovanni Becali și Victor Pițurcă, rămași fără bani la cazino, au intrat peste „donjuanul fotbaliștilor” și l-au „jumulit” de 40.000 de dolari! EXCLUSIV
prosport.ro
image
Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis
playtech.ro
image
Lista de 6 jucători pe care Gigi Becali vrea să-i dea afară de la FCSB! Surpriza Ofri Arad! Exclusiv
fanatik.ro
image
A venit ziua judecății pentru Trump: America începe lupta împotriva revoluției președintelui SUA
ziare.com
image
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de film
digisport.ro
image
Vremea luni, 2 noiembrie 2026. România, sub asediul ploilor! În ce județe cad peste 60 de litri de apă pe metru pătrat
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Este anunţul momentului în România. Răsturnare de situaţie în politică!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensia ta dacă nu ești acasă când vine poștașul. Cum se pot recupera banii
mediaflux.ro
image
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari
actualitate.net
image
Carmen Iohannis împlinește 66 de ani. Fosta Primă Doamnă nu a renunțat la profesia care i-a marcat cariera
click.ro
image
Elena și Mihai Albu, poveste de dragoste cu un început neașteptat! Cine a făcut cererea în căsătorie: „Credea că e o glumă”
click.ro
image
Zodiile care intră într-o nouă eră din 8 noiembrie. Urmează 2 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (1) jpg
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat
okmagazine.ro
Diverse obiecte găsite în aceeași groapă, alături de coiful de bronz de tip Berru (1), inclusiv o coasă de fier (2) și patru tesle (3a–d)
Un coif celtic rar, vechi de peste 2.000 de ani, descoperit pe ruta chihlimbarului, departe de teritoriul celților
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Marcel Ciolacu și Sorina Docuz, apariție care a atras toate privirile la Timișoara. Cât costă haina de blană purtată de aceasta
image
Carmen Iohannis împlinește 66 de ani. Fosta Primă Doamnă nu a renunțat la profesia care i-a marcat cariera

OK! Magazine

image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat