Sistemul de alertă aeriană din Ucraina, vizat de un atac cibernetic. Aplicația a transmis avertizări false privind amenințări nucleare și chimice

Sistemul de alertă aeriană din Ucraina a fost compromis în seara zilei de 1 noiembrie, au anunțat Forțele Aeriene ucrainene. În urma atacului cibernetic, sirenele au sunat în mai multe regiuni ale țării, iar utilizatorii aplicației oficiale „Air Alert” au primit notificări false privind presupuse amenințări nucleare, chimice și confruntări armate pe străzi.

Ucrainenii au primit alerte false Foto: AFP

Jurnaliștii publicației The Kyiv Independent au confirmat că au primit astfel de mesaje pe telefoanele mobile, prin intermediul aplicației „Air Alert”, dezvoltată în colaborare cu Ministerul Transformării Digitale din Ucraina și compania de securitate cibernetică Ajax Systems.

Unul dintre mesajele false, transmis în limba rusă, anunța iminentă declanșare a unei alerte nucleare la nivel național și făcea referire la racheta rusească Oreșnik.

Forțele Aeriene ucrainene au avertizat că aplicația a fost compromisă de Rusia și au precizat că nu există nicio amenințare radiologică.

„Este posibil ca aplicația «Air Alert» să fi fost compromisă de inamic. Nu există niciun pericol radiologic! Vă rugăm să vă păstrați calmul și să urmăriți informațiile publicate pe canalul nostru oficial de Telegram”, au transmis reprezentanții instituției.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iuri Ignat, a confirmat că aplicația a fost accesată fără autorizare.

Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina a avertizat, la rândul său, că sistemul de notificări ar fi fost compromis.

Autoritățile avertizează asupra riscului de furt de date

Mai mulți oficiali regionali au confirmat incidentul și au transmis că, în zonele pe care le administrează, nu există amenințări suplimentare.

Guvernatoarea regiunii Ivano-Frankivsk, Svitlana Onișciuk, a declarat că situația este calmă și că notificările false par să fie rezultatul unui atac cibernetic asupra aplicației.

În regiunea Vinnița, guvernatoarea Natalia Zabolotna le-a cerut cetățenilor să nu acceseze linkurile incluse în mesajele suspecte.

Specialiștii în securitate cibernetică au avertizat că atacul ar putea face parte dintr-o operațiune de tip phishing, prin care atacatorii încearcă să obțină informații personale de la utilizatori.

Potrivit experților citați de publicația ucraineană ZN.UA, accesarea linkurilor externe incluse în notificările false ar putea duce la compromiterea datelor personale.

Cetățenii au fost sfătuiți să nu deschidă astfel de linkuri și să evite interacțiunea cu mesajele suspecte.

Aplicația, suspendată temporar

Dezvoltatorii aplicației „Air Alert” au anunțat că au identificat o intervenție neautorizată în funcționarea serviciului.

Ca măsură de precauție, notificările push au fost dezactivate, iar aplicația a fost suspendată temporar.

„Astăzi, persoane neautorizate au intervenit în funcționarea aplicației. Am dezactivat notificările push și am suspendat temporar serviciul. Aplicația nu stochează date personale, astfel că utilizatorii nu sunt în pericol. Vă rugăm să nu accesați, sub nicio formă, linkurile din notificările suspecte. Echipa lucrează la restabilirea funcționării aplicației. Ne cerem scuze pentru inconvenient”, au transmis dezvoltatorii pe canalul oficial de Telegram.

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Ulterior, în jurul orei locale 02:00, echipa a anunțat că procesul de restabilire a serviciului a început treptat. Afișarea țintelor pe hartă a fost însă suspendată temporar, în timp ce erau implementate măsuri suplimentare de securitate.

Potrivit dezvoltatorilor, aplicația nu stochează și nu utilizează date personale, iar echipa lucrează pentru a preveni repetarea unor incidente similare.

Sistemul național de alertare funcționează

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina a precizat că sistemul național de avertizare publică nu a fost afectat și continuă să funcționeze normal.

Semnalele de alarmă sunt transmise în continuare către autoritățile regionale și sistemele de sirene stradale. Cetățenii au fost îndemnați să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților locale și să acorde atenție semnalelor transmise prin difuzoarele publice.

Instituția a reiterat apelul la prudență și a avertizat populația să nu distribuie informații neverificate și să nu acceseze linkuri provenite din surse necunoscute.

Pentru locuitorii capitalei, Ministerul Transformării Digitale a recomandat utilizarea aplicației „Kyiv Digital” pentru primirea informațiilor privind alertele aeriene.

Cum pot fi primite alertele oficiale pe telefon

Ministerul Transformării Digitale le recomandă utilizatorilor să activeze notificările de urgență integrate în sistemele de operare ale telefoanelor mobile. Acestea pot fi recepționate inclusiv atunci când dispozitivul se află în modul silențios.

Pe iPhone, opțiunea poate fi activată din meniul „Configurări”, secțiunea „Notificări”, la rubrica „Alerte de urgență”.

Pe telefoanele Android, setarea se găsește, în funcție de producător și versiunea sistemului de operare, în secțiunile „Siguranță și situații de urgență” sau „Parole și securitate”, la opțiunea „Alerte de urgență”. O altă posibilitate este activarea notificărilor privind alertele aeriene din meniul de localizare.

Autoritățile reamintesc că sistemele publice de avertizare funcționează în continuare. În cazul declanșării unei alerte oficiale, populația trebuie să se deplaseze în adăposturi și să rămână acolo până la transmiterea semnalului de încetare a pericolului.

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Aplicația „Air Alert” își reia treptat funcționarea

La câteva ore după atacul cibernetic, dezvoltatorii au anunțat că aplicația începe să funcționeze din nou, iar unele dintre serviciile sale au fost restabilite.

Utilizatorii pot consulta din nou harta nivelurilor de pericol. Aceasta afișează nivelul galben, asociat amenințărilor reprezentate de drone, și nivelul roșu, care indică atacuri masive cu drone sau rachete.

De asemenea, notificările push privind alertele aeriene au fost reluate. Afișarea țintelor pe hartă rămâne însă suspendată temporar.

Echipa de dezvoltare a anunțat că implementează măsuri suplimentare de securitate pentru protejarea aplicației și prevenirea unor incidente similare.

Atac cibernetic și asupra unei aplicații din Rusia

În primele ore ale zilei de 2 noiembrie, Ministerul rus pentru Situații de Urgență a anunțat, la rândul său, că aplicația sa mobilă ar fi fost compromisă de un atac cibernetic.

Instituția a precizat că utilizatorii au primit informații false și că se depun eforturi pentru restabilirea funcționării serviciului.

Deocamdată, nu există informații care să confirme o legătură între cele două incidente cibernetice.