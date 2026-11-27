Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, a rămas din nou fără alimentare externă cu energie electrică și funcționează exclusiv cu ajutorul generatoarelor diesel de urgență, după avarierea singurei linii electrice externe rămase în funcțiune. Agenția Internațională pentru Energie Atomic (AIEA) negociază un nou armistițiu între Rusia și Ucraina pentru reparații.

Centrala nucleară Zaporojie Foto: PBS News

Potrivit AIEA, întreruperea a avut loc miercuri.

Conexiunea centralei la singura linie de alimentare externă rămasă, linia Ferosplavna-1 de 330 kV, a fost întreruptă pe 25 noiembrie la ora 05:28, ora locală, aparent din cauza activităților militare”, a anunțat AIEA într-un mesaj publicat pe X.



În urma avariei, reactorul a fost nevoit să treacă pe alimentarea de rezervă pentru menținerea sistemelor esențiale de siguranță nucleară. Este pentru a 28-a oară de la declanșarea războiului când centrala ajunge în această situație.

„Ne confruntăm din nou cu o întrerupere a alimentării cu energie electrică din exterior la Centrala nucleară de la Zaporizhzhia. Dependența continuă a acesteia de o singură linie electrică, împreună cu amplasarea centralei pe linia frontului într-o zonă de război activă, duce la o conexiune extrem de precară la rețeaua externă de energie electrică”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi,

Agenția a anunțat, în același mesaj, că poartă negocieri cu Moscova și Kievul pentru instituirea unui nou armistițiu local în zona centralei:

„AIEA colaborează cu Federația Rusă și Ucraina în vederea stabilirii unui al nouălea armistițiu localizat la Centrala Nucleară de la Zaporojie (ZNPP), în urma noii întreruperi a alimentării cu energie electrică din surse externe”.

Alimentarea externă este esențială pentru răcirea reactoarelor și funcționarea sistemelor de securitate nucleară. Deși generatoarele diesel pot asigura energia necesară pentru o perioadă limitată, utilizarea repetată a acestora evidențiază fragilitatea infrastructurii din jurul centralei, potrivit TVR Info.

Centrala nucleară Zaporojie se află sub controlul forțelor ruse din martie 2022 și reprezintă una dintre principalele preocupări ale comunității internaționale în ceea ce privește riscul unui incident nuclear în contextul războiului din Ucraina.