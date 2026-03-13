search
Vineri, 13 Martie 2026
Reacții dure după decizia lui Trump de a relaxa sancțiunile privind petrolul rusesc. Germania o numește „greșită", Kremlinul o salută

Publicat:

Decizia președintelui american Donald Trump de a relaxa temporar sancțiunile care împiedicau Rusia să vândă petrol pe piața internațională a stârnit reacții puternice pe plan internațional. Germania critică măsura și o consideră o greșeală, Marea Britanie anunță că nu va urma acest exemplu, iar Kremlinul salută decizia și spune că piețele energetice globale nu se pot stabiliza fără petrolul rusesc.

Donald Trump a relaxat sancțiunile pe petrolul rusesc FOTO: Shutterstock
Donald Trump a relaxat sancțiunile pe petrolul rusesc FOTO: Shutterstock

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Berlinul a aflat abia în dimineața zilei de vineri despre decizia Statelor Unite de a relaxa temporar sancțiunile împotriva Rusiei. Liderul german a spus clar că nu este de acord cu această măsură.

„Am aflat în această dimineață despre decizia Statelor Unite privind sancțiunile împotriva Rusiei. Considerăm că aceasta este greșită”, a afirmat Merz, potrivit Der Tagesspiegel.

Decizia Washingtonului vine sub forma unei derogări de 30 de zile emise de Trezoreria SUA. Aceasta permite oricărei țări să cumpere petrol și produse petroliere rusești aflate deja pe nave în larg, însă nu și încărcături noi care urmează să fie expediate. Practic, măsura extinde o derogare temporară acordată anterior Indiei.

Potrivit autorităților americane, această decizie este menită să limiteze efectele economice ale tensiunilor din conflictul cu Iranul. Deocamdată, însă, piața petrolului nu a reacționat semnificativ. Vineri, petrolul Brent se tranzacționa la peste 99 de dolari pe baril.

Germania respinge implicarea militară în regiune

În același context, cancelarul german a respins ideea protejării militare a rutelor maritime din strâmtoarea Ormuz, subliniind că Germania nu dorește să fie implicată într-un nou conflict.

Când se va încheia acest război și prin ce strategie se va pune capăt acestui război? La aceste întrebări nu s-a răspuns cu adevărat. În acest moment, din punctul meu de vedere, nu există niciun motiv să ne gândim la protecția militară a rutelor maritime. Vreau să spun foarte clar încă o dată: Germania nu face parte din acest război și nu dorim să devenim parte din el. În acest sens, toate eforturile noastre sunt îndreptate către încheierea războiului”, a spus Merz.

Cancelarul german a transmis și un apel direct către Iran. „Apelul nostru se adresează în primul rând Iranului și regimului mullahilor să pună capăt războiului. Mai presus de toate, regimul mullahilor are în mâinile sale decizia de a nu ataca alte țări din regiune, precum statele din Golf, și de a nu destabiliza întreaga regiune. Responsabilitatea pentru acest lucru revine în primul rând regimului de la Teheran”, a declarat liderul german.

Londra nu relaxează sancțiunile

În timp ce Washingtonul a ales să ofere o derogare temporară, Marea Britanie anunță că nu va modifica sancțiunile impuse Moscovei.

Ministrul britanic al energiei, Michael Shanks, a declarat la BBC că Londra își menține poziția fermă. „Guvernul britanic nu va relaxa deloc sancțiunile împotriva Rusiei. Sancțiunile sunt importante”, a spus oficialul britanic.

El a avertizat că orice relaxare a restricțiilor i-ar putea permite președintelui rus Vladimir Putin să direcționeze mai multe resurse financiare către războiul din Ucraina.

Kremlinul salută decizia

De cealaltă parte, Moscova a primit pozitiv decizia Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că această măsură ar putea ajuta la stabilizarea pieței energetice globale.

Potrivit lui Peskov, interesele Statelor Unite și ale Rusiei „s-au suprapus situațional”. El a avertizat că piața energetică globală riscă să intre într-o criză mai amplă și a subliniat rolul petrolului rusesc în stabilitatea pieței.

Situația riscă să se transforme într-o criză mai amplă în sectorul energetic global, astfel că astfel de acțiuni vor ajuta într-o anumită măsură la stabilizarea pieței, deoarece piața nu se poate stabiliza fără volume semnificative de petrol rusesc”, a declarat Peskov, citat de News.ro.

Între timp, creșterea prețurilor la petrol aduce venituri suplimentare Moscovei. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, Kremlinul câștigă în prezent aproximativ 150 de milioane de dolari în plus pe zi din majorarea cotațiilor petrolului pe piețele internaționale.

