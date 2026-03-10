Piaţa petrolului începe să se redreseze. Preţul a scăzut sub pragul de 90 de dolari pe baril

Prețul petrolului a coborât sub pragul de 90 de dolari pe baril, după ce atinsese recent cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Prețul petrolului a scăzut sub nivelul de 90 de dolari pe baril, după ce în ultimele zile a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Evoluția vine într-un context marcat de volatilitate accentuată pe piețele internaționale, unde investitorii urmăresc îndeaproape evoluțiile geopolitice și deciziile politice cu impact asupra sectorului energetic.

Piețele asiatice, care sunt primele care se deschid în fiecare zi de tranzacționare la nivel global, au reușit în această dimineață să recupereze o parte din pierderile semnificative înregistrate în sesiunea precedentă.

Micşorarea prețului vine după ce petrolul a atins recent maximul ultimilor patru ani. În pofida acestor scăderi, analiștii avertizează că piața rămâne extrem de sensibilă la orice evoluție geopolitică sau economică majoră, iar fluctuațiile pot continua în perioada următoare, potrivit TVRInfo.

Un factor care a influențat sentimentul din piață a fost evaluarea făcută de fostul președinte american Donald Trump privind evoluția conflictului din Iran. Acesta a sugerat că operațiunile militare ar putea avea o durată limitată, ceea ce a alimentat speranțele investitorilor că tensiunile din regiune nu vor escalada pe termen lung şi a contribuit la temperarea temerilor privind o posibilă perturbare majoră a aprovizionării cu petrol la nivel global.

În același timp, un semnal important a venit și din partea miniștrilor de Finanțe ai statelor membre G7, care au anunțat că sunt pregătiți să intervină pentru a limita efectele creșterii prețurilor la energie, declarând că vor lua „măsurile necesare” pentru a combate scumpirea petrolului.

Mesajul a fost interpretat de piețe drept un semn că marile economii sunt dispuse să adopte politici coordonate pentru a preveni destabilizarea piețelor energetice.

Chiar și în aceste condiții, îngrijorările nu au dispărut complet. Investitorii continuă să monitorizeze atent evoluțiile din Orientul Mijlociu, o regiune esențială pentru producția și transportul global de petrol. Riscul unor întreruperi ale livrărilor sau al unor tensiuni suplimentare rămâne un factor major care influențează cotațiile.

Semnele tensiunilor din piața energetică se resimt deja în unele state din regiune. Aproape de centrul conflictului, Egiptul a anunțat majorarea prețurilor pentru o gamă largă de produse petroliere, autorităţile justificând decizia prin situația dificilă de pe piețele energetice internaționale și invocând existența unor condiții excepționale la nivel global.

Creșterea prețurilor la combustibili în Egipt reflectă presiunile cu care se confruntă numeroase economii în contextul volatilității pieței petrolului. În timp ce scăderea temporară a cotațiilor sub pragul de 90 de dolari oferă un moment de respiro, evoluțiile geopolitice și economice continuă să dicteze direcția pieței energetice mondiale.