Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
SUA ridică temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc aflat pe mare, pentru a stabiliza prețurile afectate de războiul din Iran

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Washingtonul a emis o licență care autorizează livrarea și vânzarea de țiței și produse petroliere rusești încărcate pe nave începând cu 12 martie, măsura fiind valabilă până pe 11 aprilie, conform Departamentului Trezoreriei. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a descris acest pas ca fiind necesar pentru stabilizarea piețelor energetice globale zguduite de conflictul dintre SUA, Israel și Iran, care a paralizat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, relatează Reuters.

Derogare de 30 de zile pentru ca ţările să poată cumpăra petrol rusesc. FOTO: Profimedia
Derogare de 30 de zile pentru ca ţările să poată cumpăra petrol rusesc. FOTO: Profimedia

Măsura reprezintă cea mai recentă încercare a administrației Trump de a tempera prețurile record ale energiei, într-un moment în care aproximativ 124 de milioane de barili de petrol rusesc se află blocați pe mare. Scott Bessent a afirmat pe platforma X că decizia este „adaptată cu precizie” și „pe termen scurt”, subliniind că nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus.

„Creşterea temporară a preţurilor petrolului este o perturbare pe termen scurt şi temporară, care va aduce beneficii enorme naţiunii şi economiei noastre pe termen lung”, a afirmat Bessent în declarație, repetând afirmațiile președintelui Donald Trump. În paralel, Washingtonul a eliberat 172 de milioane de barili din rezerva strategică, parte dintr-un efort coordonat de AIE, care a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu a creat „cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie”.

Ridicarea temporară a sancțiunilor reflectă temerile Casei Albe privind impactul prețurilor asupra consumatorilor americani înaintea alegerilor intermediare, însă măsura a provocat nemulțumiri la nivel internațional.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adoptat o poziție fermă în urma unei conferințe G7, declarând că „nu este momentul să se relaxeze sancţiunile împotriva Rusiei”, pe fondul eforturilor de a priva Moscova de veniturile destinate războiului din Ucraina.

În același timp, Kirill Dmitriev, trimis prezidențial rus, a dezvăluit că a purtat discuții în Florida despre criza energetică cu o delegație americană formată din Steve Witkoff și Jared Kushner. Aceste negocieri au loc în contextul în care Statele Unite iau în considerare și renunțarea la regula de transport „Jones Act”, pentru a permite navelor străine să accelereze livrările de combustibil între porturile americane.

„Preşedintele ia toate măsurile posibile pentru a reduce preţurile şi veţi vedea din ce în ce mai multe în zilele următoare”, a declarat Stephen Miller, şeful adjunct al personalului Casei Albe, la Fox News.

În ciuda criticilor privind o eventuală relaxare a presiunii asupra Rusiei, Donald Trump a declarat că Statele Unite vor câştiga „sume importante” din creşterea preţurilor petrolului determinată de război, o afirmație care a stârnit reacții vehemente din partea unor congresmeni.

