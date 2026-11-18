Deosebit de interesantă și curajoasă mișcarea pe care o anunță Ursula von den Leyen: Comisia Europeană va începe să se împrumute de pe piețele financiare internaționale propunând o formulă tentantă pentru mulți jucători pe piețe, dar și plină de riscuri inerente: emiterea unei datorii garantate de bugetul UE și de angajamentele financiare ale Statelor Membre.

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Excelent, dar există o mică problemă: banii pentru Ucraina nu vor veni direct din visteria europeană ci vor fi generați de băncile străine, fondurile internaționale de investiții, etc care vor cumpăra obligațiunile emisie de UE și vor oferi lichiditățile necesare. Garanția pentru acest împrumut, spun cei din instituțiile UE, se bazează pe capacitatea financiară a UE, mai ales pe resursele viitoare generate de viitorul său buget, cu siguranța că Statele Membre își vor plăti contribuțiile.

Excelent, dar, iată, rămâne nelămurită pentru că, momentan, războiul nu e încheiat, corectitudinea premisei esențiale pe care se bazează întregul demers european. Interesează asta deoarece nu este vorba, cum s-a întâmplat de atâtea ori, de bani alocați direct pentru Ucraina din bugetul european sau din cel al unor state membre, cum este România cu generozitatea sa cunoscută. Nu, nu e cazul.

Doar dobânzile la acest împrumut vor fi achitate direct din bugetul european, asta însemnând că Statele Membre pot să suporte direct sau indirect costurile finale prin contribuțiile lor la buget.

Ce se întâmplă cu capitalul, adică cu cei 45 de miliarde? Ucraina nu va trebui să-l returnate decât în momentul în care Rusia va plăti reparațiile de război, așa cum vor fi ele stabilite într-un acord final de pace. Aici este punctul cel mai sensibil al demersului european și arată încrederea absolută a tuturor actorilor că Rusia va fi înfrântă, poate chiar va capitula, oricum va fi silită să negocieze condiții financiare pe care încep să se bazeze, iată, consilierii economici și de securitate ai liderilor instituțiilor europeni.

Dar dacă nu se va întâmpla asta?

Comisia pare să se bazeze, din nou, că, în cazul acesta extrem, va putea folosi cele 210 miliarde , banii și bunurile rusești blocate la o bancă din Bruxelles. Dar există și aici un risc potențial: din motive evidente legate de diverse raționamente politice, mai ales după ce europenii s-au văzut excluși din discuțiile de la Shenzen și nu pot fi nici măcar siguri că Rusia va vrea să negocieze cu ei și cu Ucraina, atunci nu va mai fi nimeni să dea banii înapoi și, până la urmă, indirect, nota de plată va ajunge la contribuabilii europeni.

Deocamdată, să vedem dacă toate instituțiile europene vor fi de acord și, finalmente, șeii de state și guverne vor dori să meargă pe linia asta. Nu mai avem mult de așteptat, în principiu decizia finală se va lua la Consiliul European de pe 26-27 noiembrie. Poate, până atunci, ar avea timp și Parlamentul European să emită un mandat de negociere pentru Președintele Nicușor Dan.

Sigur că este o încercare a europenilor să-și afirme capacitatea de a juca singuri partitura pe care și-u ales-o, adică susținerea necondiționată a Ucrainei, fără limite de timp, iar mesajul acesta de azi este cu atât mai important cu cât s-a dorit să fie transmis înainte de prezentarea publică a concluziilor Trilateralei SUA-Rusia-China. Cu cât succes, vim vedea.