Miniștrii de Externe ai celor mai mari economii ale lumii se reunesc vineri, 30 octombrie, la Atlanta, în Statele Unite, pentru o întâlnire de două zile dominată de războiul din Iran și de eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului din Ucraina. La reuniune participă și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a cărui prezență provoacă îngrijorări în rândul unor guverne europene.

Întâlnirea este prezidată de secretarul de stat american Marco Rubio și se desfășoară în cadrul președinției SUA a G20. Discuțiile au rolul de a pregăti summitul liderilor grupului, programat în decembrie, în apropiere de Miami, la clubul de golf al președintelui Donald Trump.

Pe agenda reuniunii se află crizele geopolitice care afectează economia globală, lanțurile de aprovizionare și securitatea energetică și alimentară. Washingtonul urmărește obținerea unui angajament al statelor G20 pentru garantarea libertății de navigație, în special în Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru transportul petrolului, blocată în contextul războiului cu Iranul.

De asemenea, oficialii americani vor aborda situația din Marea Neagră, afectată de războiul din Ucraina, și tensiunile din Marea Chinei de Sud, unde Statele Unite acuză Beijingul de expansionism, conform EFE și Agerpres.

Serghei Lavrov a ajuns la Atlanta. Foto: X/@mae_rusia

Serghei Lavrov, prezent la reuniunea din SUA

La Atlanta sunt așteptate 21 de delegații, reprezentând 19 state, Uniunea Europeană și Uniunea Africană. Printre participanți se numără miniștrii de externe ai Germaniei, Franței și Marii Britanii, precum și reprezentanți ai Italiei.

Serghei Lavrov a primit invitația Washingtonului, deși Ministerul rus de Externe semnalase întârzieri în acordarea vizelor pentru delegația rusă. Problema a fost rezolvată în ultimul moment. Prezența sa este privită cu rezerve de unele guverne europene, care au boicotat în august fotografia de grup alături de oficialul rus, la o reuniune G20 desfășurată în Carolina de Nord.

Ucraina, care nu este membră a grupului, nu a fost invitată. În schimb, Statele Unite au invitat Polonia, susținând integrarea acesteia ca membru permanent al G20.

Discuții despre încheierea războiului din Ucraina

Reuniunea are loc într-un moment în care conflictul din Iran rămâne în impas, iar administrația Trump analizează posibilitatea reluării confruntărilor cu Republica Islamică. În paralel, Casa Albă și-a intensificat eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina.

Săptămâna trecută, Donald Trump l-a trimis pe emisarul său, Steve Witkoff, să se întâlnească atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodimir Zelenski.

Totodată, liderii SUA, Rusiei și Chinei analizează posibilitatea unei întâlniri în trei în noiembrie, în cadrul summitului APEC din China. Scenariul a stârnit nemulțumirea președintelui ucrainean, din cauza riscului ca Ucraina să fie exclusă din discuțiile privind propriul viitor.

Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin și la summitul liderilor G20 din decembrie. Kremlinul a condiționat însă participarea președintelui rus de rezultatele unei eventuale întâlniri anterioare din China.