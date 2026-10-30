 Războiul din Iran și conflictul din Ucraina, pe agenda reuniunii G20 din SUA. Serghei Lavrov a ajuns la Atlanta | adevarul.ro
search
Vineri, 30 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Războiul din Iran și conflictul din Ucraina, pe agenda reuniunii G20 din SUA. Serghei Lavrov a ajuns la Atlanta

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Miniștrii de Externe ai celor mai mari economii ale lumii se reunesc vineri, 30 octombrie, la Atlanta, în Statele Unite, pentru o întâlnire de două zile dominată de războiul din Iran și de eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului din Ucraina. La reuniune participă și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a cărui prezență provoacă îngrijorări în rândul unor guverne europene.

Întâlnirea este prezidată de secretarul de stat american Marco Rubio și se desfășoară în cadrul președinției SUA a G20. Discuțiile au rolul de a pregăti summitul liderilor grupului, programat în decembrie, în apropiere de Miami, la clubul de golf al președintelui Donald Trump.

Pe agenda reuniunii se află crizele geopolitice care afectează economia globală, lanțurile de aprovizionare și securitatea energetică și alimentară. Washingtonul urmărește obținerea unui angajament al statelor G20 pentru garantarea libertății de navigație, în special în Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru transportul petrolului, blocată în contextul războiului cu Iranul. 

De asemenea, oficialii americani vor aborda situația din Marea Neagră, afectată de războiul din Ucraina, și tensiunile din Marea Chinei de Sud, unde Statele Unite acuză Beijingul de expansionism, conform EFE și Agerpres.

Serghei Lavrov a ajuns la Atlanta.
Serghei Lavrov a ajuns la Atlanta. Foto: X/@mae_rusia

Serghei Lavrov, prezent la reuniunea din SUA

La Atlanta sunt așteptate 21 de delegații, reprezentând 19 state, Uniunea Europeană și Uniunea Africană. Printre participanți se numără miniștrii de externe ai Germaniei, Franței și Marii Britanii, precum și reprezentanți ai Italiei.

Serghei Lavrov a primit invitația Washingtonului, deși Ministerul rus de Externe semnalase întârzieri în acordarea vizelor pentru delegația rusă. Problema a fost rezolvată în ultimul moment. Prezența sa este privită cu rezerve de unele guverne europene, care au boicotat în august fotografia de grup alături de oficialul rus, la o reuniune G20 desfășurată în Carolina de Nord.

Ucraina, care nu este membră a grupului, nu a fost invitată. În schimb, Statele Unite au invitat Polonia, susținând integrarea acesteia ca membru permanent al G20.

Discuții despre încheierea războiului din Ucraina

Reuniunea are loc într-un moment în care conflictul din Iran rămâne în impas, iar administrația Trump analizează posibilitatea reluării confruntărilor cu Republica Islamică. În paralel, Casa Albă și-a intensificat eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina.

Săptămâna trecută, Donald Trump l-a trimis pe emisarul său, Steve Witkoff, să se întâlnească atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodimir Zelenski.

Totodată, liderii SUA, Rusiei și Chinei analizează posibilitatea unei întâlniri în trei în noiembrie, în cadrul summitului APEC din China. Scenariul a stârnit nemulțumirea președintelui ucrainean, din cauza riscului ca Ucraina să fie exclusă din discuțiile privind propriul viitor.

Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin și la summitul liderilor G20 din decembrie. Kremlinul a condiționat însă participarea președintelui rus de rezultatele unei eventuale întâlniri anterioare din China.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
digi24.ro
image
Sindicaliștii feroviari critică rectificarea bugetară: „Mergeți cu trenul București - Satu Mare înainte să decideţi bugetele”
stirileprotv.ro
image
Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026. Ministrul Finanțelor: „Mai avem 70 de miliarde de lei de finanțat”
gandul.ro
image
Halloween spectaculos la Casa Albă! Melania și Donald Trump au împărțit dulciuri copiilor, iar Air Force One a făcut senzație pe cer
mediafax.ro
image
Răzvan Onea, dorit în SuperLiga! Curg ofertele pentru fundașul Rapidului
fanatik.ro
image
11 ani de la Colectiv: Unul dintre patronii clubului a ieșit deja din pușcărie, un altul se pregătește pentru liberarea condiționată. Ce procese îi așteaptă în anii următori
libertatea.ro
image
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu
digisport.ro
image
Cum alegem tensiometrul potrivit pentru nevoile noastre?
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Când trebuie să schimbi anvelopele cu cele de iarnă și ce amendă riști dacă circuli fără ele
observatornews.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
cancan.ro
image
La 1 ianuarie pot apărea 100.000 pensionari speciali cu pensii între 6.200 și 16.000 lei. Ce va face guvernul?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Rușinică! Salarii de aproape 200.000 de euro pentru primul 11 al FCSB bătut la Bistrița! Exclusiv
fanatik.ro
image
Guvernul Luca Niculescu poate cădea în câteva luni: „Situația politică va fi dinamică”
ziare.com
image
Gigi Becali: ”Are 40 și ceva de mii pe lună!”. Vali Moraru: ”Stați puțin, nu ne amețiți. Cum adică?”
digisport.ro
image
Testul psihologic simplu care îți dezvăluie ce tip de inteligență te definește
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care locuiește Roxana Vancea. Locuința seamănă cu una londoneză. Cât de armonios a combinat totul. Mai rar vezi la cineva așa / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Orașul blocat în mobilitate urbană precară. De ce Bucureștiul este la 15 minute de nicăieri sau cum reînvățăm să folosim spațiul public
mediaflux.ro
image
„St. Moritz de România” a rămas un vis! Ce s-a ales de proiectul de milioane de euro promis la munte: GSP are imagini la zi cu stadionul
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European
actualitate.net
image
Fiica lui Cosmin Cernat s-a mutat de acasă, după ce ar fi fost abuzată de soțul Monicăi Iagăr. Unde locuiește tânăra: „Nu îmi este ușor să trec prin așa ceva”
click.ro
image
Fiica lui Bruce Willis, videoclip tulburător care a stârnit controverse: „Păstrați aceste amintiri private”
click.ro
image
Adda și Cătălin Rizea, secrete din căsnicie: „El e chef în casă”. Ce au putut spune despre participarea la Power Couple?
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
Dr. Jess Thompson examinează craniul unui bărbat din Scoția romană
Chipul unui om de acum 2.000 de ani, reconstituit. Povestea unui bărbat care a murit la frontiera Imperiului Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul”
image
Fiica lui Cosmin Cernat s-a mutat de acasă, după ce ar fi fost abuzată de soțul Monicăi Iagăr. Unde locuiește tânăra: „Nu îmi este ușor să trec prin așa ceva”

OK! Magazine

image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii