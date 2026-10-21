 Trump vrea să transforme summit-ul G20 de la Miami într-o ceremonie de semnare a unui acord de pace între Ucraina și Rusia | adevarul.ro
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Trump vrea să transforme summit-ul G20 de la Miami într-o ceremonie de semnare a unui acord de pace între Ucraina și Rusia

Război în Ucraina
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Publicația The Atlantic scrie că Trump speră să obțină un acord de pace între Ucraina și Rusia la summitul G20, din Miami

Donald Trump
Donald Trump Foto: AFP

Potrivit consilierilor președintelui SUA, citați de The Atlantic, Trump își imaginează cum stă între liderul ucrainean Volodimir Zelenski și omologul rus, Vladimir Putin, în momentul în care aceștia semnează un acord de pace, chiar dacă pentru aceasta va trebui să exercite presiuni asupra Ucrainei. 

El intenționează să-l invite pe Putin, care nu și-a confirmat încă participarea. Dacă liderul rus ar veni, ar fi prima sa participare la un summit multilateral într-o țară occidentală de la invadarea Ucrainei.

Zelenski și-a confirmat participarea la summit și s-a declarat dispus să negocieze direct cu Putin.

Totuși, publicația avertizează că graba lui Trump de a obține un acord până în decembrie ar putea duce la presarea Ucrainei să accepte condițiile Moscovei, în locul unei negocieri echitabile.

În această săptămână, administrația americană a amânat aprobarea transferului unor rachete de care Ucraina are nevoie pentru apărare.

În același timp, mulți republicani au criticat concesiile făcute și încercarea acestuia de a slăbi sancțiunile împotriva Moscovei.

Potrivit lui Michael Froman, care a lucrat în administrațiile Clinton și Obama, întreruperea ajutorului militar și a schimbului de informații ar putea prelungi războiul, slăbind poziția Ucrainei la negocieri. Până la instalarea noului Congres, pe 3 ianuarie, Trump va mai avea aproximativ două luni în care să exercite presiuni asupra Kievului fără constrângerile unei noi majorități parlamentare.

„Ar putea oricând să-și îndrepte atenția în altă parte. Dar, în acest moment, este furios pe Ucraina și vrea ca Zelenski să plece”, a declarat un aliat al lui Trump din afara administrației. 

Steve Witkoff s-a întâlnit cu Putin la Sankt Petersburg

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, s-a întâlnit miercuri, 21 octombrie, cu Putin, la Sankt Petersburg, pentru discuții privind războiul din Ucraina și posibilitatea reluării negocierilor de pace.

Întrevederea a avut loc după ce oficialul american a purtat discuții pe care le-a descris drept constructive cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în Norvegia.

Putin a amintit și declarațiile președintelui american privind necesitatea încheierii războiului din Ucraina pentru a opri pierderile de vieți omenești și l-a întrebat pe Witkoff despre discuțiile purtate la Oslo.

La rândul său, emisarul american a afirmat că speră ca liderul rus să ia în considerare reluarea negocierilor de pace între Statele Unite, Rusia și Ucraina, inclusiv pentru discuții tehnice.

Întrevederea are loc într-un moment în care administrația de la Washington încearcă să găsească o cale de oprire a războiului, în timp ce pozițiile Moscovei și Kievului rămân un obstacol major în calea unui acord de pace.

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