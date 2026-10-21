 Donald Trump susține că sfârșitul războiului din Ucraina „nu a fost niciodată atât de aproape” | adevarul.ro
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Donald Trump susține că sfârșitul războiului din Ucraina „nu a fost niciodată atât de aproape”

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Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, 21 octombrie, că încheierea războiului din Ucraina este aproape, susținând că negocierile se află într-un punct mai avansat decât în orice alt moment de până acum.

Donald Trump a mai făcut predicții nerealiste privind încheierea războiului din Ucraina
Donald Trump a mai făcut predicții nerealiste privind încheierea războiului din Ucraina Foto: AFP

Vorbind la Casa Albă, liderul american a precizat că a discutat recent cu președintele rus Vladimir Putin despre conflictul din Ucraina și despre posibilitățile de soluționare a acestuia,  relatează AFP, citată de Agerpres.

„Zilele trecute vorbeam cu Vladimir Putin despre soluţionarea războiului său cu Ucraina şi, de altfel, cred că ne apropiem de acest moment. Poate că nu am fost niciodată atât de aproape”, a afirmat Donald Trump.

Declarația a fost făcută în contextul în care Trump a mulțumit Moscovei pentru eliberarea lui Stephen Hubbard, cetățean american care a fost deținut în Rusia timp de patru ani.

Trump a mai făcut astfel de afirmații, fără a fi urmate de progrese concrete

Nu este pentru prima dată când Donald Trump anunță că o încheiere a conflictului ar fi iminentă.

De-a lungul ultimelor luni, președintele american a făcut în repetate rânduri declarații optimiste privind perspectivele negocierilor dintre Moscova și Kiev.

Cu toate acestea, eforturile diplomatice de până acum nu au produs un acord de pace, iar Rusia și-a menținut pozițiile și cerințele formulate în cadrul negocierilor.

Trump vrea să transforme summit-ul G20 de la Miami într-o ceremonie de semnare a unui acord de pace între Ucraina și Rusia

Amintim că că Trump speră să obțină un acord de pace între Ucraina și Rusia la summitul G20, din Miami. Potrivit consilierilor președintelui SUA, citați de The Atlantic, președintele american își imaginează cum stă între liderul ucrainean Volodimir Zelenski și omologul rus, Vladimir Putin, în momentul în care aceștia semnează un acord de pace, chiar dacă pentru aceasta va trebui să exercite presiuni asupra Ucrainei. 

Liderul de la Casa Albă intenționează să-l invite pe Putin la summit. Dacă liderul rus ar veni, ar fi prima sa participare la un summit multilateral într-o țară occidentală de la invadarea Ucrainei.

Zelenski și-a confirmat participarea la summitul G20 și s-a declarat dispus să negocieze direct cu Putin.

The Ttlantic avertizează că graba lui Trump de a obține un acord până în decembrie ar putea duce la presarea Ucrainei să accepte condițiile Moscovei, în locul unei negocieri echitabile.

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