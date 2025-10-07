Ucraina lovește în inima Siberiei. Atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din Tiumen la peste 2.000 de kilometri de linia frontului

Războiul ajunge din nou în adâncul teritoriului rus. Autoritățile din regiunea Tiumen, situată în vestul Siberiei, la peste 2.000 de kilometri de linia frontului, au anunțat în noaptea de 6 octombrie că trei drone au fost doborâte deasupra unui obiectiv industrial din orașul cu același nume. Deși oficialii ruși afirmă că nu au fost înregistrate victime, incendii sau explozii, informațiile apărute în presa locală sugerează că ținta ar fi putut fi una dintre cele mai importante rafinării de petrol din regiune.

Canalul independent de Telegram ASTRA, citând martori oculari, susține că explozii au fost auzite în apropierea rafinăriei Antipinsky, situată în sud-estul orașului Tiumen. S-ar fi observat și un număr considerabil de autospeciale de pompieri între orele 20:00 și 21:00, ora locală. Ministerul rus pentru Situații de Urgență a negat că ar fi izbucnit vreun incendiu, iar autoritățile regionale au declarat că instalațiile industriale „funcționează fără întrerupere”.

Aceste declarații nu pot fi verificate independent, iar partea ucraineană nu a comentat, până la această oră, asupra presupusului atac.

Strategia Kievului: destabilizarea infrastructurii petroliere a Rusiei

Atacurile asupra infrastructurii energetice rusești s-au intensificat în ultimele luni, devenind o componentă clară a strategiei ucrainene de a reduce capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul. Într-un raport publicat de Financial Times, se arată că, din august 2025 până în prezent, 16 din cele 38 de rafinării de petrol din Rusia au fost vizate, forțând o scădere drastică a exporturilor de motorină – cel mai scăzut nivel înregistrat din 2020 încoace.

Rusia a fost nevoită să introducă măsuri de urgență pentru a stabiliza piața internă de carburanți. În septembrie, autoritățile au extins interdicția asupra exporturilor de benzină și au impus noi restricții asupra vânzărilor externe de motorină, combustibil marin și gazoleu.

De asemenea, Ucraina a vizat recent terminale petroliere din teritoriile ocupate. În aceeași noapte de 6 octombrie, drone ucrainene au lovit terminalul de petrol din Feodosia, în Crimeea, una dintre cele mai mari facilități de acest tip din peninsulă.

Precedente

Regiunea Tiumen nu este pentru prima dată în atenția Kievului. Pe 11 iulie, o sursă din cadrul serviciului ucrainean de informații militare (GUR) declara pentru The Kyiv Independent că o explozie produsă la o conductă majoră de gaz din zonă a fost rezultatul unei operațiuni planificate de agenția ucraineană.

În lipsa unor confirmări oficiale din partea autorităților de la Kiev, natura exactă a acestor atacuri rămâne neclară. Totuși, pattern-ul acțiunilor din ultimele luni indică o strategie coerentă de slăbire a capacităților logistice și energetice ale Federației Ruse, prin lovituri precise asupra infrastructurii critice aflate departe de front.

Este, în același timp, o demonstrație a capabilităților extinse ale Ucrainei în domeniul dronelor cu rază lungă de acțiune – tehnologie dezvoltată intern, în condiții de război, și adaptată rapid pentru misiuni în adâncimea teritoriului advers.