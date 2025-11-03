search
Publicat:

O serie de explozii puternice a zguduit noaptea rafinăria din Saratov, în cadrul unui atac cu drone de lungă distanță asupra teritoriului Rusiei, la doar câțiva kilometri de baza aeriană Engels.

Atacul a vizat rafinăria din Saratov FOTO Captură video X / Anton Gerashchenko
Atacul a vizat rafinăria din Saratov FOTO Captură video X / Anton Gerashchenko

Primele rapoarte despre explozii au apărut în jurul orei 00:50, ora Kievului. Locuitorii din Saratov și din orașul Engels au auzit sirene și zgomotele sistemelor de apărare antiaeriană, scrie presa ucraineană.

După scurt timp, primele videoclipuri și fotografii de la fața locului au apărut pe rețelele sociale. Utilizatorii susțineau că atacul cu drone a vizat rafinăria locală de petrol.

Sursa video:  X / Anton Gerashchenko

Ulterior, mai multe canale de Telegram au raportat un incendiu în zona unității AVT-6, care se află probabil pe teritoriul întreprinderii. De asemenea, s-a menționat că o altă dronă nu și-a atins ținta – unitatea de izomerizare a fracției pentan-hexan – datorită plaselor anti-dronă instalate.

FOTO X / Anton Gerashchenko
FOTO X / Anton Gerashchenko

Rafinăria de Petrol din Saratov este una dintre cele mai vechi întreprinderi de rafinare din Rusia. În 2023, volumul de rafinare a fost de 4,8 milioane de tone.

La 1 noiembrie 2025, Forțele de Apărare ale Ucrainei au provocat daune infrastructurii „Rafinăriei de Petrol RN-Tuapse” din regiunea Krasnodar, Federația Rusă. A fost vizată infrastructura de încărcare a petrolului din portul comercial maritim rus de la Golful Tuapse.

Conform canalului pro-Kremlin SHOT de pe Telegram, exploziile au continuat sporadic timp de mai multe ore, iar locuitorii din mai multe cartiere, inclusiv Balakovo și Kalininsky, au auzit zumzetul dronelor și loviturile distincte ale interceptărilor.

Rafinăria de Petrol din Saratov este una dintre cele mai vechi uzine de prelucrare a petrolului din Rusia, cu o capacitate anuală de rafinare de 4,8 milioane de tone începând cu 2023, scrie Kyiv Post.

