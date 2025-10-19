Video O rafinărie de gaz din Rusia, cuprinsă de flăcări după un atac cu drone ucrainene

Un atac cu drone efectuat de Ucraina a provocat un incendiu într-o rafinărie de gaz din regiunea Orenburg, Rusia, a anunțat duminică guvernatorul regional Evgheni Solnțev, pe canalul său oficial de Telegram, citat de Reuters.

Incendiu și daune la instalația de gaz

Potrivit guvernatorului, în urma impactului cu drona, un incendiu a izbucnit într-unul dintre magazinele uzinei. Toate serviciile de urgență au fost mobilizate pentru a stinge flăcările, iar Ministerul Situațiilor de Urgență (OTP al RSChS) a confirmat că incendiul este acum lichidat. „Infrastructura uzinei de gaze a fost parțial avariată. Nu există victime printre angajați, iar facilitatea nu reprezintă o amenințare pentru așezările din apropiere”, a precizat Solnțev.

Sursa video: Telegram / Tsaplienko

Avertisment pentru locuitorii regiunii

Guvernatorul a transmis cetățenilor să rămână vigilenți: „Pericolul unui atac cu drone în regiune rămâne. A fost introdus regimul de restricții aeriene – planul «Carpet». În acest moment, aeroportul din Orenburg nu primește sau trimite temporar aeronave. Rămâneți pe fază pentru anunțuri suplimentare din partea Guvernului Regional!”

Contextul atacurilor ucrainene

Solnțev a amintit că la începutul lunii, drone ucrainene au încercat să atace o altă instalație industrială din orașul Orsk, aflat aproape de granița cu Kazahstan. Imagini neconfirmate publicate pe Telegram arătau atunci un obiect lovind rafinăria de petrol Orsknefteorgsintez.

De la începutul lunii august, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice ruse, într-o încercare de a perturba aprovizionarea cu combustibil și de a reduce veniturile Moscovei provenite din sectorul energetic.