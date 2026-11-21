Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat o amenințare la adresa Republicii Moldova, după ce oficiali de la Chișinău au vorbit despre posibilitatea expulzării ambasadorului rus, Oleg Ozerov. Ea a sugerat că autoritățile moldovene ar putea suporta consecințe dacă decid să recurgă la această măsură.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Foto: Profimedia

Maria Zaharova a comentat declarațiile președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care nu a exclus ca ambasadorul rus să fie declarat persona non grata, după ce drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al țării.

„Dacă s-au săturat să mai aibă diplomați moldoveni care lucrează aici, ar putea să experimenteze”, a afirmat reprezentanta diplomației ruse pentru agenția de stat TASS, întrebată despre posibilitatea expulzării ambasadorului.

Igor Grosu a declarat că expulzarea lui Oleg Ozerov este una dintre măsurile pe care autoritățile moldovene le-ar putea lua, însă a subliniat că trebuie evaluat dacă o asemenea decizie ar contribui la gestionarea situației actuale.

„Prima întrebare legată de eventuala expulzare. Evident, și această măsură este în instrumentarul pe care îl putem folosi. Întrebarea este cât de mult ajută în momentul de față acest lucru. Credeți-mă, am spus-o și public, și eu, ca simplu cetățean, sunt tentat la un asemenea lucru. Merită, tare mult merită acest om să fie trimis acolo de unde a venit, dar trebuie să comensurăm în contextul în care ne aflăm acum și ce trebuie să facem, astfel încât să păstrăm liniștea și pacea”, a declarat președintele Parlamentului de la Chișinău, citat de Radio Moldova.

Ambasadorul rus a fost convocat miercuri la Ministerul de Externe de la Chișinău, unde a primit o notă de protest după ce drone au pătruns pe teritoriul Republicii Moldova. Ozerov a calificat demersul autorităților moldovene drept nefondat.

Potrivit lui Igor Grosu, pe 17 noiembrie, șapte drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind raportate și șase explozii. Ulterior, fragmente de dronă au fost găsite în mai multe regiuni ale țării.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat incidentul și a acuzat Rusia că transmite mesaje de pace, în timp ce acțiunile sale pun în pericol securitatea țării.

„Rusia mimează grija față de soarta Moldovei în propaganda din televizoare, dar trimite drone la noi acasă – aceasta arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova. Moldova își dorește pace. Moldova muncește pentru pace.

Încă nu avem capacitățile de apărare necesare pentru a ne proteja de dronele care ne pun în pericol securitatea. Tocmai de aceea, vom continua să condamnăm războiul inuman și să cerem sancționarea Rusiei până va fi forțată să-l oprească, vom continua să susținem Ucraina care ține piept agresiunii și să investim în apărarea națională, cu ajutorul țărilor-prietene”, a transmis Maia Sandu.