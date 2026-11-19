Aproape una din două companii importante din România se confruntă cu dificultăți financiare, iar numărul firmelor ajunse în această situație a atins un nivel record. În spatele procentului se află peste 20.900 de afaceri care susțin economia, asigură locuri de muncă și au de gestionat datorii tot mai mari, costuri în creștere și profituri în scădere. Peste 12.600 dintre ele mai au însă șanse de redresare, dacă problemele sunt identificate la timp.

Aproape 21.000 de firme sunt în dificultate financiară Foto: arhivă

Numărul companiilor de impact aflate în dificultate a ajuns la 20.931 în 2025, față de 13.913 în 2018, potrivit Radarului financiar al companiilor de impact, realizat de CITR. Este cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul analizei. Din totalul celor 46.938 de firme studiate, 44,6% au probleme financiare.

Studiul analizează companii cu active de peste 5 milioane de lei, care generează împreună 83% din cifra de afaceri a economiei românești. Nu este, prin urmare, o imagine limitată la firme mici sau la afaceri marginale. Dificultățile afectează o parte importantă a companiilor care susțin activitatea economică și ocuparea forței de muncă.

Peste 12.600 de firme mai pot fi redresate

CITR împarte companiile aflate în dificultate în două categorii. Prima cuprinde 12.627 de firme considerate restructurabile, care au încă perspective de redresare prin măsuri adecvate. Acestea au aproximativ 734.000 de angajați, iar 81% dintre ele sunt încă profitabile.

Celelalte 8.304 companii sunt încadrate în categoria insolvenței iminente, ceea ce înseamnă că problemele lor financiare au ajuns la un nivel critic, cu un risc ridicat de neplată a obligațiilor.

Situația acestor firme arată cât de mult pot cântări dificultățile financiare acumulate în timp. Companiile aflate în insolvență iminentă dețin 31,6% din datoriile totale ale firmelor analizate, deși generează numai 4,5% din cifra lor de afaceri.

Mai mult, 217 companii mari concentrează aproape jumătate din datoriile întregii categorii, respectiv 42,6 miliarde de euro. București-Ilfov reunește 45% dintre firmele aflate în insolvență iminentă și 67% din datoriile acestora.

Datoriile cresc mai repede decât vânzările

Datele financiare pentru 2025 arată o deteriorare care nu poate fi explicată doar prin existența unor firme aflate deja în pragul insolvenței. Pe un eșantion constant de 37.448 de companii, cifra de afaceri a crescut cu 7,1%, sub rata medie a inflației de 7,3%. În același timp, datoriile au avansat cu 8,4%, iar profitul net a scăzut cu 1,5%.

Aproape una din cinci companii, respectiv 18,2%, a încheiat anul pe pierdere. Patru din zece au avut vânzări mai mici decât în 2024, iar una din cinci s-a confruntat simultan cu scăderea vânzărilor și creșterea datoriilor.

Presiunea asupra profitabilității se acumulează de trei ani. Marja netă de profit a coborât de la 7,2% în 2022 la 5,3% în 2025. Cu alte cuvinte, firmele păstrează o parte tot mai mică din banii încasați și au mai puțin spațiu pentru a absorbi noi creșteri de costuri sau o eventuală scădere a cererii.

Val de insolvențe la orizont. Topul domeniilor de activitate cele mai afectate

În spatele acestor indicatori se află decizii dificile pentru manageri și antreprenori: cum să plătească furnizorii, salariile și taxele, cum să-și păstreze angajații și cum să continue activitatea atunci când încasările nu mai țin pasul cu obligațiile. Nu toate firmele ajung în dificultate din aceleași motive, iar faptul că o companie apare într-o categorie de risc nu înseamnă automat că activitatea ei nu mai poate fi salvată.

Construcțiile au cele mai mari datorii, energia are cea mai mare pondere a firmelor în risc

La nivelul sectoarelor economice, construcțiile înregistrează cele mai mari datorii, de 16,7 miliarde de euro. Energia are cea mai ridicată pondere a companiilor aflate în risc: 48%.

Un alt semnal de alarmă vine de la cele 5.522 de companii care prezintă simultan cel puțin două semne de criză financiară. Acestea acumulează datorii de 49 de miliarde de euro și au aproximativ 291.000 de angajați.

Deteriorarea situației financiare este, de asemenea, mai rapidă decât redresarea. Între 2023 și 2025, 5.016 companii au trecut într-o categorie de risc mai ridicat, în timp ce 3.831 și-au îmbunătățit situația. Raportul este de aproximativ 1,3 la 1. Mai mult, una din trei firme încadrate în insolvență iminentă în 2025 nu se afla în această categorie cu un an înainte.

Multe firme ajung în insolvență după ce au dat deja semne de slăbiciune

Bilanțurile arată că problemele pot deveni vizibile cu mult înainte ca o companie să ajungă în insolvență. Șapte din zece companii de impact care au intrat în insolvență în 2026 aveau deja dificultăți financiare în situațiile din 2024. Aproape jumătate dintre acestea, adică 47%, erau considerate atunci restructurabile.

Cu toate acestea, firmele apelează rar la mecanismele de restructurare preventivă. În 2025, pentru fiecare concordat preventiv au fost înregistrate aproximativ 34 de insolvențe, potrivit datelor CITR.

„Ceea ce ne preocupă nu este doar numărul firmelor care ajung în insolvență, ci mai ales riscul ca afaceri viabile să piardă șansa de redresare pentru că intervenția vine prea târziu”, afirmă Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Ionuț-Daniel Coleașă, Partener și COO CITR, atrage atenția că restructurarea financiară trebuie însoțită de schimbări operaționale, care să corecteze cauzele problemelor, nu doar să amâne momentul în care acestea devin imposibil de gestionat.

Cele 12.627 de companii considerate restructurabile reprezintă, în acest context, o miză importantă. Faptul că 81% dintre ele sunt încă profitabile arată că dificultățile financiare nu înseamnă neapărat că afacerea nu mai are viitor. Dar timpul contează: dacă intervenția întârzie, problemele se pot agrava, iar consecințele pot ajunge dincolo de bilanțuri, la angajați, furnizori și comunitățile care depind de aceste companii.

CITR a lansat și Radarul CITR, un instrument online prin care firmele își pot evalua situația financiară și pot identifica din timp semnalele de risc.