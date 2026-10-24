„Paranoia permanentă” la Moscova. Cum sunt supravegheați diplomații occidentali în Rusia lui Putin

Diplomații occidentali de la Moscova se confruntă cu supraveghere constantă, intimidări și izolare, pe fondul războiului din Ucraina și al deteriorării relațiilor cu Rusia. Foști ambasadori au povestit cum a devenit misiunea diplomatică una dintre cele mai dificile provocări ale carierei lor.

Moscova acuză diplomații occidentali de spionaj Foto: SHUTTERSTOCK

„Să fii ambasador în Rusia a fost probabil cea mai dificilă misiune din cariera mea”, a declarat pentru BBC Lynne Tracy, care a reprezentat Statele Unite la Moscova în perioada 2023–2025.

Diplomații americani, britanici și europeni au avut cândva un rol esențial în Rusia, contribuind la detensionarea relațiilor chiar și în cele mai dificile momente ale Războiului Rece.

În prezent însă, considerați „neprietenoși” de guvernul președintelui Vladimir Putin, ambasadorii occidentali sunt supravegheați permanent, izolați și tot mai îndepărtați de societatea pe care au fost trimiși să o înțeleagă, în timp ce războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an.

Jurnaliștii britanici au discutat cu cinci diplomați care au lucrat în Rusia după lansarea invaziei la scară largă. Aceștia compară presiunile actuale cu cele din perioada Războiului Rece, când ambasadele occidentale erau monitorizate prin filaj, dispozitive de ascultare ascunse în cadouri și așa-numitul „praf de spionaj”, o substanță chimică aproape invizibilă, folosită pentru a urmări deplasările oficialilor.

După declanșarea războiului, în 2022, sute de diplomați ruși au fost expulzați din țările europene și din Statele Unite. Moscova a răspuns prin măsuri similare, declarând sute de diplomați occidentali persona non grata, ceea ce a lăsat numeroase ambasade cu personal insuficient.

Supraveghere permanentă și presiuni din partea serviciilor de informații

În cei 30 de ani de carieră diplomatică, Lynne Tracy a lucrat în mai multe țări, inclusiv în Pakistan, unde a supraviețuit unui atac armat în 2008. Cu toate acestea, spune că misiunea sa din Peshawar a fost, într-un anumit sens, mai ușoară decât cea din Rusia.

„Acolo, încă simțeam că existau lucruri pe care le puteam controla. Ceea ce a făcut Moscova mai dificilă a fost nivelul ridicat de incertitudine”, a explicat ea.

Principala sursă a acestei incertitudini era presiunea constantă exercitată de contrainformațiile rusești, își amintește fosta ambasadoare.

Diplomații ruși din Occident se plâng, la rândul lor, de tratamentul pe care îl consideră nedrept. Însă, potrivit celor care au vorbit cu BBC, amploarea și metodele folosite de serviciile de informații rusești sunt mult mai extinse.

„Așteptați-vă să găsiți dispozitive de ascultare și camere în absolut fiecare încăpere a casei”, își amintește un fost diplomat european că a fost avertizat înainte de a pleca la Moscova.

Un alt fost ambasador a povestit că a fost nevoit să concedieze doi angajați ruși după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a încercat să-i recruteze. Agenții le-ar fi cerut celor doi să raporteze tot ce se întâmpla în cadrul misiunii diplomatice.

Angajații au informat însă ambasada, care a decis să-i concedieze pentru a-i proteja. În caz contrar, „s-ar fi putut confrunta cu un fel de urmărire penală”, a explicat fostul ambasador.

Rușii sunt intimidați pentru a evita contactele cu diplomații occidentali

Presiunile nu îi vizează doar pe angajații ambasadelor. Rușii care ar putea dezvolta în mod obișnuit relații cu personalul diplomatic, inclusiv cei din mediul academic și cultural, sunt intimidați pentru a evita contactele cu oficialii occidentali.

Un fost ambasador a povestit că invitații săi au fost cândva urmăriți de agenți FSB până la intrarea în ambasadă.

În iunie, invitați la recepția organizată la reședința ambasadorului britanic de la Moscova pentru a sărbători ziua de naștere a regelui au declarat că au fost hărțuiți de activiști pro-Kremlin și de jurnaliști ai presei de stat, apoi interogați de poliție.

Unul dintre participanți a spus că, de atunci, a refuzat mai multe invitații la evenimente organizate de ambasade occidentale, de teamă să nu fie vizat din nou.

Nu toată lumea reușește să facă față acestor presiuni. Un fost ambasador spune că „paranoia permanentă” i-a determinat pe mai mulți oficiali să renunțe la funcții. Chiar și după ce a plecat din Rusia, a continuat să privească peste umăr luni întregi, de teama că ar putea fi urmărit.

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Cum a schimbat războiul misiunile diplomatice occidentale

Imediat după invazia rusă, în mai multe țări europene au existat discuții despre retragerea ambasadorilor sau chiar despre încetarea activității diplomatice în Rusia, a povestit Pierre Lévy, fost ambasador al Franței la Moscova.

El își amintește că a sunat imediat la Paris pentru a spune că retragerea diplomaților ar fi o greșeală. Considera că, pe măsură ce relațiile se deteriorau, prezența lor devenea cu atât mai importantă.

Invazia a schimbat rapid natura activității diplomatice, a explicat un alt fost ambasador european. Cooperarea necesară pentru gestionarea relațiilor bilaterale, a comerțului și a proiectelor comune devenise imposibilă.

Pentru cei care au rămas în Rusia, războiul a adus și numeroase responsabilități noi, dincolo de protejarea propriilor cetățeni și companii.

În primul rând, statele considerate neprietenoase de Moscova doreau să păstreze măcar anumite canale de comunicare cu oficialii ruși, pentru a înțelege cât mai exact ce se întâmpla în interiorul țării. În același timp, diplomații trebuiau să-și protejeze personalul și să mențină ambasadele funcționale.

Sancțiunile și lipsa personalului au complicat activitatea ambasadelor

După ce Rusia a interzis angajarea cetățenilor străini în 2021, echipa responsabilă de administrarea și întreținerea clădirilor ambasadei SUA a rămas cu mult prea puțini angajați. Chiar și o problemă minoră de instalații, precum o țeavă care curgea, putea deveni o dificultate majoră și consuma timpul personalului diplomatic.

Un diplomat își amintește că a discutat despre deficitul de personal cu un oficial rus, care l-a sfătuit să nu se supere prea tare. „Mi-a spus: «Măcar încă mai aveți bucătarul»”, a povestit acesta.

Sancțiunile financiare impuse de guvernele occidentale pentru a sprijini Ucraina au creat alte dificultăți cotidiene. După deconectarea băncilor rusești de la rețeaua de plăți SWIFT și suspendarea operațiunilor Mastercard și Visa în Rusia, numeroase ambasade au întâmpinat probleme inclusiv în acoperirea cheltuielilor curente.

Un fost ambasador a relatat că misiunea sa a rămas pur și simplu fără numerar și nu-și mai putea plăti angajații. Situația a fost rezolvată după ce un alt diplomat, expulzat din Rusia și aflat în proces de vânzare a mașinii sale, a adus la ambasadă rublele într-o valiză.

Moscova acuză diplomații occidentali de spionaj

Oficialii ruși nu își ascund atitudinea față de diplomații occidentali și i-au acuzat public pe reprezentanții „țărilor neprietenoase” de activități de spionaj.

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Moscova a criticat în special diplomații care manifestă interes față de formele de disidență și opoziție față de Kremlin. Potrivit jurnalistului rus Alexei Venediktov, autoritățile au interzis, în practică, majorității oficialilor ruși să discute cu reprezentanții ambasadelor occidentale.

Această situație a deteriorat și mai mult relațiile cu Occidentul, spune Venediktov, care își amintește că le-a atras atenția oficialilor ruși asupra consecințelor propriilor acțiuni.

„Sunteți înțeleși greșit tocmai din cauza propriilor acțiuni, pentru că ambasadorii nu își pot face treaba”, le-a spus el.

În prezent, Moscova are puține contacte sau chiar deloc cu multe dintre guvernele occidentale, afirmă un fost ambasador european.

„Nu există apeluri telefonice, nu există întâlniri la nivel ministerial”, a explicat acesta.

În aceste condiții, diplomații spun că rolul lor a devenit cu atât mai important: ei sunt cei care trebuie să transmită autorităților ruse pozițiile guvernelor pe care le reprezintă.

„Generalii își demonstrează capacitățile în timpul unui război. Același lucru este valabil și pentru diplomați. Când lucrurile devin cu adevărat dificile, fiecare lucru pe care îl faci contează.”

Lynne Tracy a părăsit Moscova în 2025, convinsă că și-a îndeplinit principala misiune: ambasada Statelor Unite a rezistat presiunilor. Fosta ambasadoare este însă mândră și de eforturile depuse alături de echipa sa pentru a menține legăturile dintre americani și oamenii obișnuiți din Rusia.

„Pentru că, la un moment dat, relațiile dintre guverne vor avea șansa să se îmbunătățească, iar aceste legături dintre oameni vor exista și vor contribui la accelerarea procesului”, a declarat ea pentru BBC.