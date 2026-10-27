 Cealaltă parte a istoriei. Profund incomodă și nespus de tristă. Exact ca lumea pe care a făurit-o | adevarul.ro
search
Marți, 27 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cealaltă parte a istoriei. Profund incomodă și nespus de tristă. Exact ca lumea pe care a făurit-o

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fiindcă vedeți cum se discută acum despre ceea ce surse britanice atribuie rușilor, lui Putin personal, ca intenție de a începe într-un fel neprecizat negocieri privind eventuala revenire a NATO la granițele de dinainte de 1997, deci premergătoare extinderii spre centrul și estul Europei, vă invit să găsiți timpul necesar să lecturați un șir de documente care provin din aparent nesecata „National Security Arhive” a Universității George Washington.

putin epa efe jpg
Foto: EPA

Găsiți aici https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early un pachet de documente care, descifrate cu atenție, chiar dau sens unor mișcări aparent iraționale cum ar fi cea atribuită acum lui Putin. Citiți documentele, toate din cele mai înalte și credibile surse oficiale americane care se referă la „cascada de asigurări în ce prive1te securitatea Rusiei Sovietice date de occidentali lui Gorbaciov și altora dintre oficiali în cadrul procesului de unificare al Germaniei între 1990-1991”, sursele fiind americane, sovietice, germane, britanice și franceze. Aveți documentul unde se relatează asigurările personale date de George W.Bush lui Gorbaciov cu ocazia Summit-ului din Malta că SUA nu vor profita de avantajul pe care-l aveau în urma revoluțiilor din estul Europei pentru a afecta interesele sovieticilor...asigurări reluate, vedeți documentul nr.3, atunci când ministrul de externe al Germaniei federale, Hans-Dieter Gensher, când spunea că „schimbările în Europa de est și reunificarea germană nu trebuie să fie un impediment în calea intereselor sovieticilor”.

Mihail Gorbaciov discută reunificarea Germaniei cu Hans-Dietrich Genscher și Helmut Kohl, în Rusia
Mihail Gorbaciov discută reunificarea Germaniei cu Hans-Dietrich Genscher și Helmut Kohl, în Rusia Foto: Bundesbildstelle

Și, din această cauză, „NATO ar trebui să nu decidă să se dezvolte către est, apropiindu-se de granițele sovietice”. Apoi, de notat faptul că Secretarul de Stat Baker a folosit formula celebră „nici un centimetru spre est” (asigurarea dată sovieticilor” nu o singură dată, ci de trei ori, fiind de acord cu Gorbaciov care spunea că „extinderea NATO către est este inacceptabilă”. Pe 10 februarie 1990, Cancelarul Germaniei îi spunea că :noi credem că NATO nu ar trebui s-și extindă sfera de activitate” (vezi doc.9). Vedeți, citiți și încercați să ingerați ce-i spunea Bush (doc.24) lui Gorbaciov într-o convorbire telefonică pe 17 iulie 1990: „ ceea ce am încercat să facem este să ținem seamă de îngrijorările pe care mi le-ați împărtășit, mie și celorlalți și am făcut-o în modalitățile următoare: printr-o declarație comună de non-agresiune, printr-o invitație să veniți la NATO și prin acordul nostru de a deschide NATO la un contact regulat cu guvernul dvs și cu celelalte state est europene și să vă oferim asigurări asupra dimensiunilor viitoarei armate a Germaniei unite, problemă pe care știu că ați discutat-o cu Cancelarul Kohl”.

Întrebarea este dacă discuțiile acelea aparțin unui capitol închis al istoriei. Chiar dacă este fascinant, poate spectaculos pentru unii, dacă s-a încheiat și ciclul evenimentelor este acum cu totul și cu totul altul, am rămâne doar la interesul pe care-l prezintă oricând arhivele acestea declasificate dar oricum incomode și studiate de puțini.

Dar dacă istoria este deschisă și toate discuțiile și înțelegerile de atunci nu au fost decât puse în așteptare și, de fapt, tot ce trăim acum este o perioadă de poziționare în forță pentru a obține poziții de negociere aproape de sala unde, ca atunci, se va negocia viitorul lumii. Discuția din Malta nu s-a încheiat și se poate ca Triunghiul Puterii (SUA, China, Rusia) să pună pe hârtie hărțile finale ale puterii și zonelor de influență.

În documentele pe care le aveți acum la dispoziție se găsesc deja trasate, desigur la stadiul de proiect, sugestii pentru împărțirea de teritorii...Și, mai presus de toate, o mentalitate anume, cea a super-puternicilor acestei lumi care, indiferent de perioadă și de armura de discursuri despre democrație, liberate și umanism, și-au împărțit lumea la tarabă.

Tare mi-e teamă că acum nu sunt deloc departe să vedem rezultatele.

Mai multe de la Cristian Unteanu

Care e starea de spirit a tinerilor europeni? Este oare Generația Z gata să plece la luptă?
Opinii
Trump mai vrea al treilea mandat? De ce nu dacă și Putin și XI au reușit performanța nemuririi pe scaunul de președinte de republică?
Opinii
Foarte departe de noi și de puterea noastră de decizie, începe negocierea secvențială privind Noua Ordine Internațională
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
digi24.ro
image
Lamine Yamal, moment neașteptat după câștigarea Trofeului Kopa: „Cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui”
stirileprotv.ro
image
Noi imagini de la demolarea controlată a blocului care a explodat în Rahova. Ce s-a întâmplat în această dimineață
gandul.ro
image
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
mediafax.ro
image
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Sandu Iacob a fost prezentat oficial. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Dosarul Herculane. Sechestrele de pe clădirile confiscate în primă instanță, ridicate de Înalta Curte. Primar: „Sunt investitori care stau la coadă să cumpere”
libertatea.ro
image
Ce majorări de pensii și taxe sunt posibile în 2027. Scenariile prezentate de consultantul fiscal Adrian Negrescu
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
digisport.ro
image
Biografia lui Kim Kardashian, după cinci ani de documentare: de ce Kanye West lipsește din carte
click.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii
observatornews.ro
image
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
cancan.ro
image
Nou scenariu pentru indexarea pensiilor. Creștere de 5% și ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
„Poftim? Plec acasă cu primul avion!”. Prima reacție a lui Marius Șumudică la aflarea veștii că CFR Cluj ar putea fi penalizată cu 6 puncte
fanatik.ro
image
Bula AI a explodat deja în cea de-a doua economie din lume. Pierderi uriașe de 480 de miliarde de dolari. Urmează SUA?
ziare.com
image
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți spun!"
digisport.ro
image
Ilona Brezoianu, mărturisiri sincere despre viața de mamă: „Nu e totul roz”. Decizie neașteptată pentru fiul ei
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini din casa Ancăi Țurcașiu și a lui Călin Șerban. Și-au cumpărat o vilă lângă București: Are 10 ani și renovăm tot ce a fost în ea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
429 de primării ar putea dispărea după reforma cerută de PSD. Harta județelor în care se vor face comasări
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse
actualitate.net
image
Soțul lui Valerie Lungu a intervenit după scandalurile de la „Asia Express”. Ce le-a transmis celor care o critică
click.ro
image
Ilona Brezoianu, mărturisiri sincere despre viața de mamă: „Nu e totul roz”. Decizie neașteptată pentru fiul ei
click.ro
image
Biografia lui Kim Kardashian, după cinci ani de documentare: de ce Kanye West lipsește din carte
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Anne de Cleves soția lui Henric profimedia 0416507033 jpg
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb
okmagazine.ro
Moartea reginei Elisabeta I a Angliei. Pictură de Paul Delaroche, din 1828
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Donald Trump, remarcă deplasată despre Nicki Minaj la un miting electoral! Ce a spus președintele SUA despre artistă
image
Soțul lui Valerie Lungu a intervenit după scandalurile de la „Asia Express”. Ce le-a transmis celor care o critică

OK! Magazine

image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb