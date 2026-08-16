Putin s-a răzbunat pe expertul rus care avertizase că Rusia „nu va câștiga” războiul din Ucraina. A fost demis din funcția de economist-șef al unei bănci de stat

Andrei Klepaci, economist-șef al Băncii de Stat pentru Dezvoltare și Afaceri Economice Externe (VEB.RF), a fost demis din funcție după ce a declarat că Rusia nu va putea câștiga „războiul de uzură” împotriva Ucrainei.

Potrivit The Bell, Klepaci a fost concediat duminică, 16 august, după ce în presă au apărut declarații făcute de acesta în luna mai, în cadrul unei reuniuni a Clubului Nikitski de la Bursa din Moscova.

Potrivit Moscow Times, Klepaci afirmase că Rusia pierde „atât competiția tehnologică, cât și pe cea economică”.

„Mai mult, după cum am spus deja, nu pierdem competiția doar în fața Chinei și a SUA, ci, într-o anumită măsură, și în fața Ucrainei. Economia Ucrainei, desigur, este distrusă într-o anumită măsură, iar situația demografică este catastrofală.

Dar, încă o dată, economia ucraineană supraviețuiește în ciuda tuturor lucrurilor. Desigur, există un sprijin financiar uriaș (...) În condițiile unui asemenea sprijin pentru cheltuielile militare și propriile cheltuieli, acestea reprezintă aproximativ 50% din bugetul nostru”, a declarat Andrei Klepaci, economist-șef al Vnesheconombank, potrivit Moscow Times.

Klepaci a adăugat că „în acest război de uzură” Rusia „nu va câștiga competiția”.

Așadar, potrivit unor surse citate de canalul media The Bell, președintele VEB, Igor Șuvalov, l-ar fi demis pe Klepaci în urma unui „telefon de sus”. O a doua sursă a confirmat că demiterea are legătură directă declarațiile sale.

Klepaci a ocupat funcția de economist-șef al VEB.RF timp de 12 ani. Înainte de a se alătura companiei, acesta a lucrat aproximativ zece ani în Ministerul Dezvoltării Economice al Rusiei.

A ajuns în minister în 2004, când instituția era condusă de German Gref, și a preluat inițial conducerea Departamentului de prognoză macroeconomică. În 2008, Klepaci a devenit adjunct al ministrului dezvoltării economice, funcție pe care a ocupat-o până în 2014.