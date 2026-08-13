 Putin a eliberat fostul pușcașul marin american și acum așteaptă ceva în schimb de la Trump, susține Sky News | adevarul.ro
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Putin a eliberat fostul pușcașul marin american și acum așteaptă ceva în schimb de la Trump, susține Sky News

Război în Ucraina
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Dictatorul rus Vladimir Putin l-a eliberat, marți, necondiționat pe fostul pușcaș marin american Robert Gilman, aflat într-o închisoare rusească din 2022, pentru a putea primi tratament acasă.

Robert Gilman, fostul pușcaș marin americn într-un tribunal rusesc
Robert Gilman, fostul pușcaș marin americn într-un tribunal rusesc/FOTO:Arhiva

Americanul era deținut într-o închisoare din Voronej, circumstanțele exacte ale sănătății sale rămân neclare, dar există informații conform cărora la sfârșitul lunii iunie Gilman a fost transferat de la spitalul închisorii la secția de psihiatrie a unui spital civil de urgență. Corespondentul Sky News , Ivor Bennett, consideră că un astfel de „cadou” neașteptat din partea lui Putin către liderul american Donald Trump este o încercare a liderului de la Kremlin de a obține preferințe în chestiuni legate de războiul din Ucraina.

„Aceasta este mai degrabă o mișcare nu tocmai subtilă a Kremlinului, menită să obțină sprijinul Casei Albe în speranța de a culege dividende diplomatice”, scrie Bennett, adăugând că un astfel de schimb unilateral, în timpul căruia Federația Rusă nu și-a returnat niciunul dintre cetățenii săi, nu ar trebui văzut ca o dovadă că Putin a devenit mai blând.

El a reamintit că Kremlinul a făcut un pas atât de neobișnuit pe fondul apropierii lui Trump de liderul ucrainean Volodimir Zelenski, după care Casa Albă a început să se încline mai mult spre Kiev. Acest lucru este foarte disonant față de atmosfera de anul trecut, care a prevalat după summitul ruso-american din Alaska. Prin urmare, autorul este sigur că demiterea lui Gilman este o încercare a Federației Ruse de a revitaliza relațiile și de a readuce situația pe cursul dorit pentru Rusia.

„Această mișcare este concepută pentru a-l prezenta pe Putin ca un partener inteligent cu care Trump poate face afaceri. Deocamdată, este un cadou, dar Rusia va aștepta, fără îndoială, ceva în schimb”, consideră Bennett.

Gilman a fost închis în Voronej în 2022, când, potrivit presei rusești, a lovit cu piciorul un ofițer de poliție în timp ce era sub influența alcoolului. Tatăl americanului a declarat ulterior că acuzația a fost nedreaptă, spunând că l-a lovit accidental pe ofițer de poliție când acesta se simțea rău și că nu a fost rănit, a refuzat să facă nicio afirmație și nu a furnizat nicio probă la proces. Cu toate acestea, pușcașul marin a petrecut totuși mai mult de patru ani într-o închisoare rusească și a fost eliberat abia după ce săptămâna trecută au apărut informații că Gilman era în pragul vieții și al morții.

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