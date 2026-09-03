Vladimir Putin a trecut printr-un moment stânjenitor în timpul unei vizite la o stație maritimă din Vladivostok. Președintele rus a încercat să se adreseze echipajului unui trauler de pescuit, însă nu a primit niciun răspuns, potrivit unor imagini apărute pe rețelele sociale.

Sursa video: Telegram/Ukraine 365 | News | War |

În timpul vizitei, Putin a urcat pe puntea de comandă a pescadorului „Captain Yunak” și a luat microfonul sistemului de comunicații al navei. Liderul de la Kremlin a încercat să vorbească direct cu membrii echipajului.

„Bună ziua, tovarăși, mă puteți auzi?”, a spus Putin în microfon.

După întrebare, președintele rus a așteptat câteva secunde un răspuns, însă acesta nu a venit. Putin a rămas stingher în fața microfonului, aparent așteptând ca membrii echipajului să reacționeze.

Potrivit relatării dialog care însoțește imaginile distribuite online, sistemul de comunicații utilizat de Putin ar fi funcționat într-un singur sens și ar fi fost destinat transmiterii de mesaje către echipaj, nu unei conversații bidirecționale.

În imaginile respective, în jurul președintelui rus pot fi văzuți membri ai echipajului și agenți de securitate, în timp ce Putin așteaptă un răspuns. Momentul a fost filmat de camerele prezente la fața locului și a ajuns ulterior pe rețelele sociale, unde a fost prezentat drept un episod neobișnuit și stânjenitor pentru liderul rus.

Nu este clar din imagini dacă Putin a fost informat ulterior cu privire la modul de funcționare al sistemului de comunicații al navei.