Iranul amenință că va extinde conflictul dincolo de Orientul Mijlociu: „Până în Oceanul Indian sau chiar și în alte locuri”

Un consilier al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei avertizează că războiul s-ar putea extinde până în Oceanul Indian în cazul unor noi atacuri americane asupra Iranului. Este prima dată când un consilier al liderului suprem iranian indică în mod explicit Oceanul Indian ca posibilă zonă de extindere a conflictului. Yahya Rahim Safavi a făcut declarația într-un mesaj video difuzat joi de agenția iraniană Fars.

Menționarea explicită a Oceanului Indian este semnificativă. Foto: Freepik.com

„Conflictul s-a răspândit deja din Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz până la Marea Roșie; este posibil ca acest front să se extindă și mai mult, până în Oceanul Indian sau chiar și în alte locuri ca răspuns la un eventual război”, a declarat Safavi.

Avertismentul vine pe fondul extinderii confruntărilor în zona Mării Roșii și a Strâmtorii Bab el-Mandeb. Rebelii houthi din Yemen, sprijiniți militar de Iran, potrivit unor surse internaționale, au intensificat confruntarea cu forțele susținute de Arabia Saudită. Teheranul recunoaște sprijinul acordat houthi, dar neagă implicarea directă în conflictul din Yemen.

Menționarea explicită a Oceanului Indian este semnificativă deoarece în această zonă se află baza militară americano-britanică de la Diego Garcia, situată la aproximativ 4.000 de kilometri de coasta Iranului. Potrivit AFP, preluat de Agerpres, aceasta este prima dată când un consilier al liderului suprem iranian indică în mod explicit Oceanul Indian ca posibilă zonă de extindere a conflictului.

O altă zonă strategică aflată în centrul confruntării este Strâmtoarea Ormuz, prin care, înainte de izbucnirea războiului, trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate tranzacționate la nivel mondial. Situația din strâmtoare a afectat deja transporturile energetice și comerciale.

În paralel, eforturile diplomatice pentru oprirea războiului continuă. Oficialii americani și iranieni au purtat în această săptămână discuții la New York, în cadrul Adunării Generale a ONU, însă pozițiile celor două părți rămân divergente. Teheranul cere, între altele, ridicarea sancțiunilor, deblocarea activelor iraniene din străinătate și încetarea ostilităților în Yemen. Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, Hossein Mohebi, a declarat recent pentru AFP că Iranul și-a înăsprit condițiile pentru încheierea conflictului după eșecul unui acord convenit în iunie.