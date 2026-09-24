 Iranul amenință că va extinde conflictul dincolo de Orientul Mijlociu: „Până în Oceanul Indian sau chiar și în alte locuri” | adevarul.ro
search
Joi, 24 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, invitat la „Interviurile Adevărul” de la ora 18.00

Iranul amenință că va extinde conflictul dincolo de Orientul Mijlociu: „Până în Oceanul Indian sau chiar și în alte locuri”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un consilier al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei avertizează că războiul s-ar putea extinde până în Oceanul Indian în cazul unor noi atacuri americane asupra Iranului. Este prima dată când un consilier al liderului suprem iranian indică în mod explicit Oceanul Indian ca posibilă zonă de extindere a conflictului. Yahya Rahim Safavi a făcut declarația într-un mesaj video difuzat joi de agenția iraniană Fars.

Menționarea explicită a Oceanului Indian este semnificativă.
Menționarea explicită a Oceanului Indian este semnificativă. Foto: Freepik.com

„Conflictul s-a răspândit deja din Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz până la Marea Roșie; este posibil ca acest front să se extindă și mai mult, până în Oceanul Indian sau chiar și în alte locuri ca răspuns la un eventual război”, a declarat Safavi.

Avertismentul vine pe fondul extinderii confruntărilor în zona Mării Roșii și a Strâmtorii Bab el-Mandeb. Rebelii houthi din Yemen, sprijiniți militar de Iran, potrivit unor surse internaționale, au intensificat confruntarea cu forțele susținute de Arabia Saudită. Teheranul recunoaște sprijinul acordat houthi, dar neagă implicarea directă în conflictul din Yemen.

Menționarea explicită a Oceanului Indian este semnificativă deoarece în această zonă se află baza militară americano-britanică de la Diego Garcia, situată la aproximativ 4.000 de kilometri de coasta Iranului. Potrivit AFP, preluat de Agerpres, aceasta este prima dată când un consilier al liderului suprem iranian indică în mod explicit Oceanul Indian ca posibilă zonă de extindere a conflictului.

O altă zonă strategică aflată în centrul confruntării este Strâmtoarea Ormuz, prin care, înainte de izbucnirea războiului, trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate tranzacționate la nivel mondial. Situația din strâmtoare a afectat deja transporturile energetice și comerciale.

În paralel, eforturile diplomatice pentru oprirea războiului continuă. Oficialii americani și iranieni au purtat în această săptămână discuții la New York, în cadrul Adunării Generale a ONU, însă pozițiile celor două părți rămân divergente. Teheranul cere, între altele, ridicarea sancțiunilor, deblocarea activelor iraniene din străinătate și încetarea ostilităților în Yemen. Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, Hossein Mohebi, a declarat recent pentru AFP că Iranul și-a înăsprit condițiile pentru încheierea conflictului după eșecul unui acord convenit în iunie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cât câștigă șefii companiilor de stat: unul depășește 100.000 de lei pe lună și 104 cumulează venituri pentru mai multe funcții
digi24.ro
image
Ungaria așteaptă de la România aprobarea pentru 4,2 miliarde de euro. Ce a decis Comisia Europeană
stirileprotv.ro
image
Siegfried Mureșan își contrazice propriul program de guvernare: „Nu va curge lapte și miere în următorii doi ani, trebuie să le spunem oamenilor adevărul”. Cum a ajuns de la promisiuni la realitatea economică a României
gandul.ro
image
SCENARIU. Cine ar putea rupe disciplina de vot din AUR la Guvernul Mureșan.
mediafax.ro
image
Nuțu Cămătaru, părinte model: fiul său de 9 ani a marcat un gol spectaculos împotriva Academiei Hagi
fanatik.ro
image
Din însorita Grecie, Sorin Oprescu contestă din nou condamnarea: invocă prescripţia pentru două infracţiuni
libertatea.ro
image
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare
digi24.ro
image
A murit creatorul „celei mai bune generații din istoria handbalului românesc feminin” » Steluța Luca, emoționată: „Mai mult decât un superantrenor”
gsp.ro
image
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
digisport.ro
image
Sindromul impostorului și mecanismele toxice din copilărie care îți blochează succesul în carieră și în dragoste
click.ro
image
Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Filmul crimei și mărturia unui martor. Iubitul Valentinei este dat în urmărire
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Locul în care viticultorii își aruncă recolta pe jos. Munca de generații se duce pe apa sâmbetei
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită mașina lui Vlad, suspectul în cazul Valentinei. Bărbatul este dat în urmărire
cancan.ro
image
Care pensionari sunt scutiți de la plata CASS deși au pensie peste 3.000 lei? Ce condiții trebuie îndeplinite?
newsweek.ro
image
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
prosport.ro
image
Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. De când ar urma să fie aplicată noua regulă
playtech.ro
image
Rapid: Daniel Pancu avertizează jucătorii cu contracte pe terminate. Sezon decisiv pentru Dobre și Moruțan
fanatik.ro
image
Prăbușirea podului din Bacău confirmă temerile NATO. De ce infrastructura României poate ține pe loc Alianța, în caz de război
ziare.com
image
Cristi Chivu i-a lăsat "mască" pe italieni, apoi și-a luat soția și a plecat din Peninsulă
digisport.ro
image
Dezvăluirile care zguduie ancheta în cazul Valentinei, tânăra găsită într-o valiză. Legături cu interlopii și metoda „Loverboy”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV Nicuşor Dan, anunţ după sărutul pasional cu Mirabela Grădinaru
romaniatv.net
image
Criza gazelor și carburanților. Avertisment înainte de iarnă
mediaflux.ro
image
Ce reprezintă statuia „Copilul Arenei” de pe arena din Stockholm unde Hagi va debuta în Liga Națiunilor
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Câți bani făcea Tavi Clonda la nunți. Reacția artistului după ce a fost acuzat că „trăiește pe banii” Gabrielei Cristea
click.ro
image
Luna Recoltei, fenomenul astrologic al toamnei. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
click.ro
image
Christa Pike, singura femeie de pe culoarul morții din Tennessee, urmează să fie executată! Mama victimei cere dreptate după trei decenii de calvar
click.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Barbara Villiers (1640 1709) amanta regelui Charles al II lea Pictură din 1670 de John Wright, profimedia 0733618392 jpg
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Valentin Sanfira iubește din nou? Dezvăluiri despre o nouă iubită, la șase luni de la divorțul de Codruța Filip
image
Câți bani făcea Tavi Clonda la nunți. Reacția artistului după ce a fost acuzat că „trăiește pe banii” Gabrielei Cristea

OK! Magazine

image
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura